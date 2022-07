Madrid acumula 879 millones de euros en inversión empresarial en 2022 frente a los 428 millones de Cataluña

En España se han constituido 55.482 empresas de enero a junio. Son la Comunidad de Madrid (con 12.617 nuevas empresas), Cataluña (10.734) y Andalucía (9.608) quienes encabezan este particular podio, según Informa D&B.

Pero más allá de estos números, hay otros que llaman la atención. Por un lado, el capital invertido en la Comunidad de Madrid fue de 284 millones en el mes de junio. De esta manera, suma a lo largo del año 879,3 millones de euros. Dicho de otra forma, una tercera parte del total.

Por lo que respecta a Cataluña, el capital invertido en junio fue de 55,2 millones de euros para lograr, a lo largo de este año, 427,5 millones de euros. Por tanto, Madrid dobla en inversión empresarial a Cataluña durante los seis primeros meses de 2022.

“Los datos se explican teniendo en cuenta que las empresas, para invertir, necesitan un horizonte claro, seguridad jurídica y económica”, explica Juan Ignacio Cáceres, profesor de Economía de la Universidad CEU San Pablo. Y la situación en Cataluña, tras el procés, se define en una palabra: incertidumbre.

“El capital es muy miedoso. No se fía de que se pueda volver a intentar la declaración unilateral de independencia”, añade Javier Collado, profesor de Economía del grupo CEF-Udima, experto en administraciones públicas e inspector de Hacienda del Estado. “Si invierten, y quieren recuperar el dinero, lo quieren hacer de una manera fácil”.

Tributos

Si se coteja el acumulado de enero a junio de los años 2021 y 2022, la inversión en Madrid ha sufrido un aumento del 47,69% (de 595,3 a 879,3 millones de euros), según Informa D&B. En el caso de Cataluña, el descenso ha sido del 16,38% (de 511,2 a 427,5 millones). Dicho de otra manera, Madrid ha sumado 284 millones, mientras que Cataluña ha restado 83,7 millones.

En la Comunidad de Madrid se han creado 12.998 empresas en los seis primeros meses del año (un 2,93% menos que en el mismo periodo de 2021). En Cataluña, han sido 10.734 (un 0,13% más respecto a idéntico periodo de 2021).

“Al final está detrás un tema tributario”, sostiene Javier Collado. Cierto que, excepto en el País Vasco y Navarra, la tributación por el Impuesto de Sociedades es idéntica en toda España. Sin embargo, esa igualdad no es tal en otros tributos.

Por ejemplo, en el IRPF. Los directivos de las empresas no tributan igual en la Comunidad de Madrid que en Cataluña. La diferencia es de cinco puntos porcentuales para los tramos de renta alta, y tres puntos para los de renta baja. Así, para rentas superiores a los 100.000 euros, la diferencia estaría alrededor de los 5.000 euros.

¿Más contrastes? En Cataluña, bajo la presidencia de Pere Aragonès, se grava el patrimonio improductivo de las empresas. En Madrid, no. El tipo general del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en Madrid es del 6%; en Cataluña, del 10%. Por no hablar del Impuesto de Sucesiones. Esta misma semana, la Comunidad de Madrid ha anunciado que amplía al 25% la bonificación de hermanos, tíos y sobrinos. La medida entrará en vigor en 2023.

“En Cataluña hay mucho impuesto propio”, añade Collado. Y Juan Ignacio Cáceres matiza: “Las empresas se montan para ganar dinero. Lógicamente, el nivel de beneficios depende del nivel de impuestos. La estrategia de Isabel Díaz Ayuso es la de bajar impuestos a quien genera. Lo hizo también Irlanda, que redujo los tipos impositivos a niveles mínimos, lo que aumentó el número de empresas de manera espectacular”.

Los mayores inversores

A lo largo de este año, el ranking de inversión empresarial en Madrid lo encabeza ArcelorMittal Flat Holding Spain (314,1 millones). Le siguen All You Need Is Love Tech Capital (27 millones), JP Torner (25 millones), Edificio Serval (22 millones) y Hersalgar Capital (18,99 millones).

En Cataluña, la primera posición en inversión ha sido para Sa Marina D’en Coco (16,2 millones). A continuación, Tanabata (16,2 millones), Oystercatcher (16,2 millones), Vengaldric (14 millones) y Grupo Morillo Artiel (12,89 millones).

Conviene recordar que, hasta el referéndum ilegal del 1-O de 2017, llegaban más empresas a Cataluña de las que salían. Una tendencia que se invirtió a partir de esa fecha. En los últimos cinco años, han hecho las maletas con destino a otras comunidades 7.222 empresas que tenían su sede social en Cataluña. Mientras que las que han aterrizado en Cataluña han sido 2.621. Por tanto, una ecuación negativa en 4.601 compañías.

Otro dato relevante es que, de las 7.222 salidas, el 55% (3.983 firmas) acabaron en Madrid. De las 1.863 empresas que abandonaron Cataluña en 2017, 1.040 lo hicieron con destino Madrid. En 2018, 2.812 (1.661); en 2019, 849 (424); en 2020, 763 (440); y, en 2021, 935 (418).

Además, y en lo que va de año, Cataluña acumula el 26,69% del total de procedimientos concursales, frente al 20,83 % de Madrid y el 15,51% de la Comunidad Valenciana. En el caso de las disoluciones, Madrid está a la cabeza en 2022, con 4.918; Cataluña se queda en 1.361.

