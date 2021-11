Lavadoras a las 3:00 de la madrugada. Encender la vitrocerámica a las 14:00 para cocinar el menú familiar en cuotas eléctricas más bajas. No abusar del aire acondicionado o la calefacción. Apagar las luces que no sean necesarias. España atraviesa una crisis en el precio de la electricidad que no cesa, prueba de ello es el precio que se ha alcanzado este jueves 18 de noviembre, un récord mensual de 226,94€/MWh (la hora más cara sigue con el precio por las nubes, 276 euros por megavatio y hora). Se trata de precios que siguen dejando a muchas familias y empresas con preocupación ante la volatilidad del mercado.

Entre el sector, las empresas han comenzado a impulsar iniciativas para ayudar a los clientes. Naturgy ha querido actuar e intervenir en dichas dificultades con el lanzamiento de la tarifa ‘Compromiso’: un plan integral que se compromete a mantener la misma tarifa eléctrica sin permanencia.

Los clientes residenciales, comerciales e industriales de Naturgy pagarán 65€/MWh durante tres años, un precio muy inferior a la cotización actual. De esta forma, la compañía permite a los consumidores olvidarse de la volatilidad del mercado y del precio de la electricidad mayorista.

Adelantándose al resto del sector, Naturgy hace una fuerte apuesta por el bienestar social con un plan de tarifas asequibles que permitirán a sus clientes seguir adelante con sus rutinas sin preocuparse por los altibajos en el precio del mercado mayorista.

¿A quién va dirigida la oferta?

El objetivo primordial de Naturgy es evitar que la crisis del mercado eléctrico recaiga sobre los hombros del consumidor. ‘Compromiso’ busca poner fin a la incertidumbre, asegurando un coste fijo de energía que permanece durante tres años sin cambios, sin modificaciones, sin volatilidad, sin condiciones adicionales y sin permanencia.

Naturgy siempre ha sido sensible a las diversas casuísticas que puedan comprometer el pago del suministro, por ello, la entidad ofrece diversas formas de pago a sus clientes, por ejemplo, la de poder fraccionar la deuda en varias cuotas, facilitando así el pago total de las facturas.

Esta nueva iniciativa va dirigida a todos los clientes eléctricos de Naturgy y también a los consumidores de otras comercializadoras que quieran modificar sus condiciones.

‘Compromiso’ social

Naturgy sigue demostrando, no solo estar al servicio de todos los colectivos, también contar con una filosofía que aboga por un amplio compromiso con la sociedad.

Como ya ocurriera durante el confinamiento domiciliario, la etapa más dura de la Covid-19 (en la que la entidad elaboró una serie de medidas paliativas para ayudar al cliente en situación de incertidumbre), Naturgy vuelve a apostar por brindar soluciones al consumidor, aunque en este caso particular se trata de aportar un rayo de luz en la evolución de los precios mayoristas.

Tras el liderazgo durante la crisis sanitaria, la compañía vuelve a centrar su estrategia en torno al cliente: el verdadero centro de sus iniciativas como amplia muestra de su compromiso y transparencia con la realidad.

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha destacado que “una vez más, como ya hicimos durante la etapa más dura de la pandemia, hemos lanzado una medida para dar respuesta a una situación excepcional. Esta iniciativa pretende tranquilizar a nuestros clientes, estableciendo un precio accesible y estable, y que esperamos sea bien acogido por la industria”.

En este sentido, añadió que “al frente de las compañías hay personas para desarrollar soluciones para nuestros clientes. Es una demostración de que seguimos trabajando con criterios de responsabilidad social”.

Naturgy siempre ha tenido en sus premisas la elaboración de una política proactiva para proteger a los clientes más vulnerables. Para ello, mantiene una relación estrecha con los Servicios Sociales de los ayuntamientos, con el fin de poder atenderles de forma personalizada, y ha reforzado la coordinación y la comunicación con los ayuntamientos y administraciones para mejorar el intercambio de información.

