Sindicatos ultiman paros en todas las plantas de Airbus contra los 722 despidos

Fue en febrero cuando Airbus anunció un ajuste que conllevaría la salida de 630 trabajadores, una cifra que este miércoles se aumentó hasta los 722. Ante esta nueva coyuntura marcada por el impacto económico del coronavirus, los sindicatos no han tardado en mostrar su rechazo que escenificarán estas próximas semanas con concentraciones y paros en todas las plantas de España.

El reparto de afectados por centros será de 283 empleos en Getafe, 68 en Barajas, 100 en San Pablo, 118 en Tablada y 135 en CBC. Para ello, la compañía abrió el pasado 19 de junio un periodo de consulta que finalizará a principios de octubre para negociar la reestructuración a nivel europeo.

Abiertos a otras alternativas, los sindicatos se han mostrado a favor de abordar con la compañía siempre y cuando no pase por la destrucción del empleo. “Hay trabajo y alternativas. Esta situación es momentánea y no hay que buscar soluciones definitivas, sino transitorias”, afirmar fuentes de las organizaciones sindicales en declaraciones a Invertia.

A su juicio, los argumentos del ajuste que ha esgrimido la compañía no son sólidos y demuestran la “avaricia sin límites” de Airbus. “La empresa dice que son problemas de costes pero desde 2015 se está incrementando la cuenta de resultados y la cartera de pedidos”, reprochan los sindicatos.

Además del ajuste anunciado, cabe recordar que Airbus mantiene un ERTE en su división civil que se mantendrá hasta el próximo 30 de septiembre. Precisamente, los sindicatos han puesto en cuestión las buenas estimaciones: temen que el ERTE se convierta en un ERE y lamentan los “movimientos” de la compañía frente al mantenimiento del empleo.

La colaboración con la empresa, en pausa

Mientras tanto, desde el comité interempresas mantienen una postura de “no colaboración” con el grupo ante sus acciones llevadas a cabo. “La no renovación de contratos encubierta y sin contar con la parte social que está realizando la dirección no es solo un incumplimiento flagrante del plan de empleo, sino una falta de respeto a la interlocución”, han afeado.

Durante la pandemia --han defendido-- todos trabajadores han demostrado su “esfuerzo y labor”. “La división de defensa ha tenido una labor vital y clave para realizar los trabajos de apoyo en la fabricación de respiradores, en la medicalización de los aviones o en su mantenimiento de cara a realizar las labores de ayuda humanitaria”.

“Y la respuesta de Airbus es esta”, han lamentado las citadas fuentes mientras han asegurado que se están reuniendo para organizar concentraciones y paros de protestas contemplando las limitaciones del Covid-19.

Andalucía pide compromiso firme y urgente

En el caso de Andalucía, comunidad que aglutina casi el 50% de los despidos planteados, desde el Gobierno andaluz han reclamado una acción “urgente” al Ejecutivo central que ponga de manifiesto el compromiso firme que se tiene con el sector aeronáutico.

Así lo ha reclamado el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades, Rogelio Velasco, quien ha solicitado a la ministra de Industria, Reyes Maroto, una reunión para abordar el tema que afectará a cientos de compañías auxiliares.

El consejero andaluz ha solicitado mayor firmeza a través de medidas con recursos financieros suficientes en defensa del sector. “Se agradece pero no es suficiente una llamada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez”, ha subrayado mientras ha clamado acciones como las empleadas en Francia.