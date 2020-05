Las empresas europeas se plantean extender el teletrabajo hasta finales de 2020

Muchas empresas españolas y europeas se plantean que el trabajo en remoto pase a ser la norma en lugar de la excepción en lo que queda de 2020, para garantizar mayor seguridad a todos sus empleados sin descartar ofrecer más teletrabajo a sus empleados después de la pandemia.

Muchas empresas se plantean que el trabajo en remoto pase a ser la norma en lugar de la excepción en lo que queda de 2020, para garantizar mayor seguridad a todos sus empleados. Según una encuesta realizada por el Banco de España recientemente, alrededor del 80% de las empresas ha aumentado el teletrabajo durante la crisis del Covid-19. Desde el equipo del proveedor europeo de Cloud Privado Stackscale avisan de la importancia de disponer de redes privadas y una infraestructura que garantice la máxima seguridad y privacidad.

Según una Encuesta de Población Activa (EPA), de los casi 20 millones de trabajadores que había en España en 2019, sólo el 4,5 % trabajaba en remoto de manera habitual y un 8,4 % lo hacía ocasionalmente. Estas cifras son mejorables si son comparadas con las de otros países europeos; en países como Suecia y Países Bajos más del 30 % de los trabajadores trabajan en remoto. De hecho, según el informe del Banco de España, se estima que alrededor del 30 % de los trabajadores en España podrían trabajar en remoto, aunque solo fuera ocasionalmente.

El Covid ha acelerado el proceso

Estos porcentajes se han incrementado considerablemente durante el confinamiento. En una encuesta reciente realizada por el Banco de España a un grupo de empresas, el 80% afirmó haber aumentado el teletrabajo tras el cese de la actividad no esencial a causa del Covid-19. Aunque este crecimiento vaya ligado a la excepcionalidad de la situación, es probable que al igual que muchas de las empresas que han pasado a teletrabajar al 100% se plantean extender el teletrabajo hasta finales de 2020, muchas de ellas también incorporen esta forma de trabajar a su cultura de empresa.

Con la pandemia de Covid-19 el trabajo en remoto ha ganado terreno y muchas empresas han pasado de ofrecerlo como una opción para días puntuales a plantearse extender el teletrabajo durante lo que queda de año, tal y como explica el cofundador de Stackscale, David Carrero Fernández-Baillo:

"En Stackscale nos planteamos alargar el teletrabajo hasta finales de 2020. Después de dos meses con todo el equipo trabajando en remoto, creemos que extender el teletrabajo permite mantener la productividad al mismo tiempo que garantizamos una mayor seguridad a todos nuestros empleados; sin por ello reducir el nivel de atención y servicio a nuestros clientes. Así que no nos planteamos volver a la oficina antes de 2021 si no es con las máximas garantías de seguridad".

Equipamiento informático

Incorporar el teletrabajo a la cultura de empresa también implica adecuar el equipamiento informático y las medidas de seguridad a dicha modalidad de trabajo. Por eso, para plantear el teletrabajo como una solución a largo plazo, los expertos en tecnología hacen hincapié en la importancia de implementar todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar la máxima privacidad y seguridad de los datos de los empleados y de la empresa.

Javier Primo, COO de Stackscale, explica el papel esencial que juega la infraestructura IT sobre la que operan las empresas: "Al alojar sus datos y aplicaciones en soluciones cloud dedicadas y ubicadas en centros de datos en España, las empresas no solo se benefician de un alto rendimiento sino que también garantizan la máxima seguridad y privacidad de sus datos y aplicaciones".

La velocidad a la que la situación actual ha empujado a las empresas a instaurar el teletrabajo hace que en algunos casos no se implementen las medidas o soluciones tecnológicas más adecuadas. Garantizar la máxima seguridad en el trabajo en remoto exige soluciones como implementar VPNs seguras para acceder a los sistemas de la empresa, cifrar los equipos de trabajo (si no lo estaban), realizar copias de seguridad periódicamente o habilitar servicios de seguridad adicionales como Anti-DDoS, antivirus, etc.

Según un informe publicado por Check Point y Dimensional Research, desde el inicio de la crisis del coronavirus los ciberataques han aumentado considerablemente (un 55 % los intentos de phishing, un 28 % los ataques de malware o un 19 % los ataques de ransomware); así que contar con una infraestructura fiable y medidas de seguridad estrictas es clave. Asimismo, en momentos como este en los que todo o la mayoría del equipo está trabajando en remoto, contar con un equipo de soporte técnico especializado y monitorización 24/7 como el de Stackscale es más beneficioso que nunca.