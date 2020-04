La patronal hostelera no apoya la apertura de terrazas al 30% y exige ayudas

La medida anunciada ayer por el Gobierno de permitir la apertura de bares y restaurantes a partir del 11 de mayo pero con las terrazas al 30% de su capacidad no ha sentado bien a la patronal de hostelería que se ha mostrado sorprendida e indignada.

El presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, José Luis Yzuel, ha denunciado que con este plan en fases para la desescalada la viabilidad del sector está en juego. En una entrevista en los Desayunos de TVE esta mañana Yzuel ha indicado que al escuchar la medida al principio pensó que se habían equivocado puesto que justamente las terrazas "se pueden esponjar, alargar, y están en un espacio al aire libre".

"No se puede pensar que alguien puede abrir un local con la capacidad de las terrazas al 30%. El tamaño medio de las terrazas no supera las 8 a 12 mesas", ha apuntado.

Yzuel ha criticado que todavía hoy no se tengan certezas sobre las ayudas a la hostelería. "No conocemos el resultado de esa flexibilización de los ERTE, no sabemos que hayan decidido derogar esa cláusula que es imposible de cumplir sobre el mantenimiento del empleo durante los próximos 6 meses, no se ha dicho nada de los alquileres y no hay financiación de los pequeños locales", ha criticado.

Así ha exigido ayudas por parte del Gobierno porque si no llegasen "la mayoría de los 315.000 locales de España estarán condenados al cierre".