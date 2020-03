Sánchez espera tener esta tarde margen fiscal de la UE para las ayudas del COVID

El Gobierno confía en tener esta misma tarde el beneplácito de la Unión Europea para tener más margen fiscal con el que poder hacer frente al coronavirus. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, asistirá por videoconferencia a un Consejo Europeo con los jefes de Estado o de Gobierno de los países miembro en el que se abordará la situación del COVID-19 que afecta de manera grave a Italia y preocupante a otros países como España, Francia o Alemania.

De ese encuentro, debería salir un acuerdo para poder flexibilizar el déficit y ayudar así a los países que lo necesiten para que puedan contar con los recursos necesarios para combatir la enfermedad. No obstante, ese mayor gasto estará acotado a combatir la enfermedad, es decir, no se permitirá gastar más para otros fines que no sean los necesarios para paliar los efectos del virus en la salud y la economía.

El modelo es Italia que ya ha conseguido que la UE le conceda más margen fiscal para 2020, lo que ha permitido a su Gobierno poner en marcha un plan de choque con estímulos.

En el caso español, esas medidas económicas se anunciarán el próximo jueves, cuando el presidente del Gobierno se reúna con los agentes sociales.

Más allá de lo que pacten los Estados europeos, el Gobierno va a centrar todos sus esfuerzos en combatir esta enfermedad. "No será por falta de recursos que podamos combatir esta prioridad", ha advertido la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

Esos recursos se destinarán, en una primera fase, a ayudar a las familias. "Se va a presentar un paquete de medidas dirigidas en una doble dirección. La primera la de ser capaces de atender a las familias que se encuentran en la necesidad de ausentarse del puesto de trabajo", ha asegurado Montero sin querer detallar en qué consistirán esas ayudas que se activarán el viernes, dos días después de que los niños estén en casa por el cierre de colegios.

La ministra portavoz del Gobierno ha dado una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el que se han adoptado medidas adicionales a las anunciadas el pasado lunes contra la expansión del coronavirus.

Entre otras, se ha prohibido aterrizar a los vuelos directos procedentes de Italia, se han anulado los viajes del Imserso y se ha modificado la ley de medidas extraordinarias para la salud pública para centralizar la compra de productos hasta ahora no contemplados en esta ley, como pueda ser material sanitario para uso físico.