Cristina Ruiz, la ejecutiva al frente de Minsait.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Cristina Ruiz destaca entre las ejecutivas españolas por su papel en la evolución de Minsait, la división de Tecnologías de la Información y transformación digital de Indra.

Gracias a la sofisticación de la oferta y la ejecución de planes de mejora de la eficiencia y optimización de los costes de las operaciones implementadas, Minsait se ha consolidado como una compañía líder en consultoría de transformación digital y Tecnologías de la Información en España y Latinoamérica.

El nuevo modelo operativo desarrollado en los últimos años permite a Minsait enfocar su oferta en propuestas de valor de alto impacto, basadas en soluciones end-to-end, con una notable segmentación, lo que le permite alcanzar impactos tangibles para sus clientes en cada industria bajo un enfoque transformacional. Y sus capacidades y su liderazgo se muestran en su oferta de tanto de productos como transversal de servicios.

Como parte de su estrategia, Minsait ha innovado también en el modelo de integración de sus capacidades creando vehículos independientes que se apoyan en el equipo comercial de la división de Indra para escalar su crecimiento de forma muy acelerada y apoyando la transformación cultural de fuera a dentro.

Minsait ha logrado en los últimos años una importante mejora estructural de sus resultados, con crecimientos en cartera, ventas y contratación e incrementos sustanciales de la rentabilidad. Un ejemplo de ello son los resultados de 2019. Un año en el que sus ventas crecieron un 6%, hasta 2.015 millones, con prácticamente todos los mercados verticales presentando un sólido crecimiento. Además, la contratación aumentó un 5%, hasta los 2.210 millones.

En 2019, la contribución de los servicios digitales a las ventas fue de 456 millones (23% de las ventas de Minsait), lo que supone un crecimiento del 13% con respecto a 2018, destacando la positiva evolución de las actividades relacionadas con la experiencia digital, inteligencia artificial, robotización de procesos y ciberseguridad.

Mientras, la rentabilidad se disparó, con un aumento del EBIT del 77%, situando el Margen EBIT en el 3,8% (1,6 puntos por encima de 2018). El margen operativo alcanzó los 97 millones, tras crecer un 6,7%. Minsait también ha apostado por el crecimiento inorgánico dotándose de las mejores capacidades con la adquisición de Paradigma en el 2018 o la reciente adquisición de SIA (compañía especializada en Ciberseguridad).

La transformación cultural

Pero la tarea de Cristina Ruiz no es sólo gestionar Minsait. Fernando Abril-Martorell, presidente de Indra, ha confiado en ella para liderar la transformación cultural de Indra por medio de un proyecto transversal para todo el grupo.

Este proyecto, denominado Change from the Core, es clave para la compañía, al situarse en un escenario en el que la capacidad para atraer y retener al talento es clave para el éxito de cualquier proyecto empresarial.

La competencia por dicho talento es muy alta. De hecho, el 40% de las compañías europeas señalan que no encuentran los profesionales digitales que necesitan y se estima que faltan unos 350.000 especialistas en Europa para cubrir las necesidades actuales. Ahora bien, lo que no para de bajar es el número de matriculaciones en ingenierías, que en 10 años se han reducido un 25% en Europa y un 30% en España.

Change from the Core engloba numerosas iniciativas para crear en Indra un entorno de trabajo más constructivo, abierto, flexible y respetuoso con la diversidad, que busca dar respuesta a las necesidades, expectativas y aspiraciones de estas personas y que sitúe a Indra como la mejor plataforma para que sus empleados lleven a cabo sus aspiraciones vitales y profesionales, ser el mejor entorno en el que crecer, aprender, tener impacto real y desarrollarse integralmente.

Iniciativas de la transformación cultural

Cambiar las dinámicas en una compañía de casi 50.000 personas y 25 años de historia no es fácil. Pero Indra ya ha logrado importantes logros con Change from the Core. Para destacar algunos, ha apostado fuerte por los nuevos espacios y modos de trabajo, que impulsan la innovación y la creatividad, y facilitan la colaboración y la conciliación.

En este sentido, está explotando todas las oportunidades que ofrece la tecnología para facilitar el trabajo remoto de los profesionales, que les evita desplazarse a la oficina algunos días de la semana gracias a un programa al que ya se han acogido más de 4.700 profesionales de Madrid, Barcelona e Italia.

Indra también está transformando sus procesos y trabaja para mejorar el compromiso, el reconocimiento y el orgullo de pertenencia de los profesionales, entre otros aspectos. El programa potencia el crecimiento profesional de sus empleados creando un modelo de movilidad interna que permite a los profesionales optar a diferentes proyectos en los que pueden trabajar.

También se han lanzado más de 20.000 evaluaciones según un nuevo modelo de evaluación continua y los directores han pasado a ser valorados en un modelo de 360 grados que tiene en cuenta la opinión de todo tipo de colaboradores. También se han reducido más de un 25% las reuniones y se ha dedicado un 80% menos de tiempo a las peticiones al Centro de Atención a Usuarios de la compañía, entre otros resultados.

Y el programa no se acaba aquí. En 2020 se complementarán estos proyectos con otros de mayor calado como el lanzamiento de espacios digitales para los empleados o la aplicación de inteligencia artificial explotando los datos disponibles para facilitar procesos como la asignación a proyectos o de mejora de su empleabilidad.