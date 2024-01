Yolanda Díaz arremete contra Podemos: "Han golpeado a los trabajadores y lo han hecho de la mano del PP y Vox"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha arremetido con dureza este jueves contra Podemos por haber tumbado la reforma del subsidio de desempleo promovida por su departamento y ha acusado a sus antiguos aliados de haber "golpeado a los trabajadores de la mano del PP y de Vox".

Díaz asegura no obstante que el rechazo de Podemos no le afecta a nivel personal. "No es muy ortodoxo lo que voy a decir: a mí solamente me afecta personalmente las cosas de la gente a la que quiero", ha asegurado en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión informal de ministros de Empleo que se celebra en Namur.

La vicepresidenta segunda ha anunciado que ahora volverá a lanzar la reforma del subsidio de paro, pero esta vez lo hará "con tiempo" y en el marco del diálogo social, una vez que se concluya este viernes la decisión sobre la subida del salario mínimo interprofesional.

"Convocaremos con carácter inmediato a los agentes sociales -que ya están informados- para ahora sí trabajar con tiempo en el diálogo social una reforma que es muy positiva para nuestro país", ha explicado Díaz. La vicepresidenta argumenta que no pudo hacerlo antes porque el decreto era una de las condiciones para percibir el cuarto desembolso de 10.000 millones de fondos Next Generation y debía aprobarse antes del 31 de diciembre.

Sigue los temas que te interesan