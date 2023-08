Las subidas de tipos de interés del BCE 'cortan' el aumento de las exportaciones, según el Banco de España

En el segundo trimestre del año, el empuje de las exportaciones españolas ha ido a menos, como reflejan las últimas cifras del PIB. Y se trata de un fenómeno que se va a agravar. Las ventas en el exterior de España van a sufrir un 'frenazo' todavía mayor, una desaceleración entre cuyas principales causas están las subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE).

Así lo indica el último informe del Banco de España, que apunta que "cabe esperar que el endurecimiento generalizado a escala global de las condiciones financieras limite el vigor de las exportaciones españolas, al menos a través del canal del tipo de cambio".

En cualquier caso, el documento recuerda que cualquier análisis económico a futuro sigue siendo temerario. Particularmente, por la importancia que la guerra en Ucrania y su impacto en el incremento de los precios de la energía en Europa están teniendo en la crisis inflacionaria que hoy sacude a la zona Euro (principal cliente de las exportaciones españolas, junto a Estados Unidos).

"Las perspectivas a futuro sobre el grado de persistencia de estos factores están rodeadas de una elevada incertidumbre, asociada, principalmente, a la evolución de las tensiones geopolíticas y a su impacto sobre los mercados de materias primas, tanto energéticas como no energéticas", indica.

Con todo, el Banco de España admite cierta relajación en materia energética, en particular en nuestro país. Sin embargo, "a más largo plazo, cabe esperar que la evolución de los mercados de la energía, en particular en un contexto de transición energética asociada a la lucha contra el cambio climático, tenga consecuencias sobre la evolución de las exportaciones de nuestro país". Y no precisamente positivas.

"Por un lado, resulta probable que el gas siga siendo más caro en la UE, incluida España, que en otras áreas como Estados Unidos, en línea con la señal a medio plazo de los futuros de este hidrocarburo, ya que las fuentes alternativas al gas ruso podrán implicar precios estructuralmente más altos en la zona del euro, debido, en parte, a una mayor dependencia de las importaciones de gas natural licuado", avisa.

"Esta situación podría derivar en un impacto negativo sobre la capacidad competitiva de las industrias más intensivas en energía de la UE, incluida España", añaden.

Precisamente por ello, el Banco de España insiste en las apuestas en transición energética en marcha, sobre todo en el campo del automóvil a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Resalta que las futuras exportaciones de automóviles pasan "a medio plazo por una mayor especialización en la producción de vehículos eléctricos. En este sentido, resulta necesario un diseño adecuado de los PERTE relativos al transporte y a la transición energética, que permita que dichas inversiones puedan constituir una palanca de impulso de la capacidad competitiva de esta industria en nuestro país".

El Banco de España añade que la evolución de las exportaciones también "estará condicionada por la configuración futura de las cadenas globales de valor", una cadena de valor que todavía se están reubicando tras el terremoto que ha supuesto la irrupción de la Covid, en 2020.

Este es el caso de China. Precisamente, este martes se conoció un dato respecto a la locomotora asiática que ha sorprendido a los mercados: sus exportaciones han sufrido la mayor caída desde la extensión del coronavirus hace tres años.

En julio sumaron un total de 281.756 millones de dólares (256.252 millones de euros), lo que representa un retroceso interanual del 12,4%, el tercero consecutivo y la mayor caída desde febrero de 2020, según la información en dólares de la Administración General de Aduanas de China.

El gigante asiático redujo un 20,6% anual sus exportaciones a la Unión Europea, hasta 42.380 millones de dólares (38.544 millones de euros), mientras que las importaciones sumaron 23.284 millones de dólares (21.176 millones de euros), un 3% menos.

En el caso de Estados Unidos, las exportaciones chinas disminuyeron un 23%, hasta 42.313 millones de dólares (38.483 millones de euros) y las importaciones cayeron un 11,2%, hasta 12.009 millones de dólares (10.922 millones de euros). Todo ello en un marco de tensiones con la Casa Blanca por el respaldo reciente de las Administración Biden a Taiwán.

En cambio, las ventas de China a Rusia aumentaron en julio un 51,8% anual, hasta 10.280 millones de dólares (9.349 millones de euros), mientras que las importaciones desde Rusia disminuyeron un 8%, hasta 9.208 millones de dólares (8.374 millones de euros).

"Las exportaciones chinas se contrajeron en julio al máximo desde el comienzo de la pandemia", destacó Julian Evans-Pritchard, economista jefe para China de Capital Economics, quien, sin embargo, subrayó que las caídas recientes reflejan principalmente precios más bajos que volúmenes, que todavía están muy por encima de su tendencia previa a la pandemia.

