El Gobierno descarta comenzar los trabajos sobre los Presupuestos mientras esté en funciones

Durante la última legislatura, el Gobierno ha venido iniciando los primeros trabajos sobre los Presupuestos Generales del Estado en verano. De hecho, lo habitual es que a finales de julio el Consejo de Ministros apruebe el techo de gasto de las Cuentas. Sin embargo, este 2023 no se va a cumplir esta tradición.

Mientras esté en funciones el actual Gobierno no se plantea comenzar la construcción de unos nuevos Presupuestos. Para que se inicien, habrá que esperar a que una investidura llegue a buen puerto.

Fuentes del Gobierno indican que, a día de hoy, no se han iniciado los trabajos para construir el armazón de los Presupuestos Generales del Estado. El argumento es que un Ejecutivo en funciones no tiene las atribuciones para ello, pese a que las tareas que se hagan sean en un principio técnicas y no tengan contenido político.

Desde que el Gobierno de coalición se formó, entre junio y julio se han formulado siempre las bases del anteproyecto de ley de Presupuestos. Este año, en un principio, iba a ser la excepción debido a que las elecciones generales se celebrarían a final de año y los de Pedro Sánchez habían descartado la idea aprobar unas últimas cuentas.

Pero el adelanto electoral cambia el escenario. Si el propio candidato del PSOE o Alberto Núñez Feijóo lograran suficientes apoyos para la investidura, podría haber Gobierno con todas sus funciones en septiembre. Y una de sus primeras labores tendría que ser formular unos Presupuestos.

Prórroga

Sin embargo, lo que parece inevitable es que los Presupuestos de este año tendrán que ser prorrogados, dado que los meses que quedarían de 2023 para aprobar nuevas Cuentas serían insuficientes para el trámite legislativo. Y, si hubiera repetición electoral porque ningún candidato logra suficientes apoyos parlamentarios, la prórroga se tendría que hacer igualmente.

Una prórroga presupuestaria que se tendría que producir en un momento especialmente delicado. En 2024 volverán a entrar en vigor las reglas fiscales europeas y, con ellas, los límites de déficit y deuda públicas.

Con todo, hay que recordar que estas reglas todavía se tienen que definir y pactar entre Comisión Europea y los Estados miembro de la UE.

En cualquier caso, parece difícil que los Presupuestos de 2023, diseñados sin estar sometidos a la doctrina comunitaria (dispensa de Bruselas para que los estados pudiesen actuar sin restricciones contra la pandemia y la crisis generada por la guerra en Ucrania) cumplan estas condiciones. ¿Supondrá esto dificultades para España?

En el Ministerio de Hacienda lo descartan. La prórroga presupuestaria tendría "causas extraordinarias, si se llegara a dar". Y cuando existen estas situaciones, lo único que pide la Comisión es que el país se adapte a las reglas fiscales lo antes posible.

La práctica habitual en estas situaciones que el Estado presente la prórroga presupuestaria (el 15 de noviembre, como tarde), que Bruselas lo suele aceptar con los avisos que correspondan, informa Juan Sanhermenaldo.

Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno. Unión Europea

Lo primero que espera la Comisión es que el nuevo Gobierno presente un presupuesto, Entonces lo examina para verificar si cumple o no los ajustes exigidos. En cualquier caso, cabe recordar que el Gobierno ya se ha comprometido con Bruselas a rebajar el déficit público al 3% en 2024, un año antes de lo previsto inicialmente.

Todos los Presupuestos aprobados por el Gobierno de coalición de PSOE no han estado sometidos a restricciones fiscales, puesto que se han diseñado después de que se iniciara la pandemia y la Comisión Europea eliminara temporalmente los límites de deuda y déficit.

