Las recomendaciones de no viajar a España abocan al turismo a una situación "trágica"

Las grandes hoteleras resisten en Baleares: Meliá, Riu y Barceló no cerrarán hoteles

Las cuarentenas impuestas por varios países así como las sucesivas recomendaciones de no viajar a España por la evolución de la pandemia del coronavirus están abocando al sector turístico a una situación "muy trágica", por lo que demandan medidas "claras y específicas" ante un contexto "crítico".

Así lo ha señalado el vicepresidente primero de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Rafael Gallego, en una entrevista a Europa Press, al tiempo que la decisión de algunos de los principales mercados de imponer restricciones a viajeros procedentes de España, como la cuarentena de 14 días decretada por Reino Unido o la recomendación de no viajar al país anunciada por Alemania, que conlleva la realización de una prueba PCR y someterse a cuarentena hasta que reciban el resultado negativo del test, ha abocado al sector a una situación "muy trágica".

Las agencias de viajes confiaban en notar una "leve recuperación" este verano que les ayudaría a levantar parte de la temporada turística, pero estas decisiones de distintos países emisores y la evolución de la pandemia han hecho "imposible" que esto suceda, avisando de que la temporada de verano, a la que solo le queda una semana de agosto y dos de septiembre, "no se va a recuperar".

En esta misma línea, la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas, Fetave, ha alertado de que estas medidas han empeorado "de manera extraordinaria" la situación del sector. "Si la situación era ya muy complicada, tras ello ha pasado a ser desesperada", han reconocido.

No obstante, han señalado que este estado, ahora "trágico", no es irreversible y que desde una posición "optimista" a las agencias receptivas de esos mercados internacionales les queda la "esperanza" del mercado nacional para evitar el cierre y, en no pocos casos, la desaparición de las empresas y de puestos de trabajo.

Según ha explicado Gallego, hay hoteles que ya están empezando a cerrar, aunque tuvieran reservas de clientes para este verano. "Algunos clientes que tenían un hotel pagado y reservado y 48 horas antes de iniciar su estancia les han comunicado que el establecimiento cierra", ha apuntado el vicepresidente de Ceav.

Aviso para la temporada de invierno en Canarias

En cuanto a Canarias, "único destino abierto" en la temporada de invierno, Gallego ha avisado de que "o la cifra de afectados empieza a bajar o habrá recomendación también de no viajar al Archipiélago". La recomendación de Alemania sobre no viajar a España eximía a Canarias, por lo que turoperadores y agencias de viajes empezaron a derivar al Archipiélago a turistas alemanes desde distintos destinos de España.

"Las llegadas de alemanes van a ser nulas o escasas", aseguraba María Frontera, presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), el mismo día que Alemania, su principal mercado, incluía a Baleares en la zona de riesgo y recomendaba no viajar.

Desde Canarias, los hoteleros, a través la Asociación Ashotel, han alertado del "riesgo inminente" al que se enfrenta el Archipiélago "si no se empiezan a tomar, por parte del Ejecutivo canario, medidas claras y específicas que permitan salvar" la próxima temporada turística de invierno 2020-2021.

No obstante, Gallego confía en que "de aquí a la segunda quincena de septiembre se haya revertido" la situación de contagios. Además, ha asegurado que uno de los factores a tener en cuenta es que los turistas están esperando a última hora para comprar y reservar en función en función de cómo está evolucionando el virus tanto en el destino y su propio país de origen.

ERTE hasta la primavera de 2021

En este contexto, las agencias de viajes han lanzado una petición de socorro al Gobierno, pidiendo la extensión de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta marzo de 2021 para el sector turístico o la realización de test en los aeropuertos para transmitir confianza en el destino.

En este sentido, Rafael Gallego ha asegurado que el sector turístico español no solo se juega la temporada 2020 sino también la de 2021.

Además, para Fetave los ERTE de fuerza mayor por Covid-19 ya no son útiles como paliativos con carácter general porque, con cero ingresos en no pocos casos, es totalmente inviable, especialmente para pymes y autónomos, mantener por más tiempo los alquileres, los gastos fijos y, en su caso, las cuotas de los ERTE.

Además, entre las medidas planteadas por el sector destaca la de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, CEHAT, que ha urgido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que exija a la Unión Europea que se establezca un control activo de pruebas Covid-19 para los viajeros en origen y destino, "si no se quiere dar por perdido el año turístico".

Los hoteleros se han ofrecido incluso a financiar los test a la salida de sus establecimientos en España para evitar situaciones de cuarentenas de viajeros como la anunciada por el Gobierno británico.