Buenas noticias para los desempleados: estas empresas buscan trabajadores y ofrecen sueldos de hasta 30.000 euros

Saber moverse por el entramado del sistema laboral español no es tarea fácil. Por ello, muchas personas se sienten incapaces de salir a buscar un trabajo ahora que impera el uso de las nuevas tecnologías. Lo de imprimir el curriculum vitae para dejarlo en los departamentos de recursos humanos ya no se lleva.

Ahora, todo funciona a través de correos electrónicos, de llamadas de teléfono y videollamadas y, sobre todo, mediante portales de empleo. Ahí es dónde podemos encontrar las mejores ofertas de trabajo y también es el lugar donde las empresas buscan a los trabajadores más cualificados para el puesto que están ofertando.

En estos momentos, se está moviendo a gran velocidad el sistema laboral en España, pero especialmente el sector de los administrativos y auxiliares administrativos. Profesiones que empiezan a ser demandadas por muchas empresas, llegando a ofrecer a sueldos considerablemente altos, incluso de 30.000 euros. A continuación te contamos cuáles son las empresas que están buscando empleados.

¿Qué empresas en España buscan administrativos?

De un tiempo a esta parte, el puesto de administrativo y de auxiliar administrativo ha ganado una gran importancia en muchas empresas de nuestro país. Por ello, cada vez se buscan más personas para este sector indispensable en muchas oficinas. Suelen ser de una enorme ayuda en la gestión de nóminas, de personal o en labores de contabilidad.

Ahora, el Sistema Nacional de Empleo ha publicado una gran lista de vacantes para estos puestos, algunas de ellas incluso con proyección internacional. En estos casos, los salarios cuentan con un plus importante. Aún así, se trata de un puesto muy bien pagado teniendo en cuenta que no requiere de una enorme preparación académica.

En estos momentos, en España se buscan principalmente administrativos que sepan francés, con categoría de técnico, gestores titulados e incluso aquellos destinados a empleo público para trabajar en Ayuntamientos. Los puestos más básicos arrancan con salarios de 1.500 euros al mes. Sin embargo, algunos llegan a superar los 25.000 y 30.000 euros. En ambos tramos económicos se incluyen pagas extras, aunque estás dependen de la empresa en cuestión.

La mayoría de las vacantes que se ofrecen son para contratos indefinidos y lo normal es que no se pida experiencia previa. No obstante, como casi siempre, es algo que aporta valor al candidato a la hora de su contratación. Es importante haber hecho cursos de formación en la rama administrativa, pero no obliga a tener un Grado Universitario en muchos casos. Sí solicitan, por ejemplo, ciclos formativos de Formación Profesional e incluso cursos. Estas son las ofertas más interesantes: