Este es el país de Europa que busca españoles para trabajar: ofrece sueldos de hasta 2.800 euros y jornada completa

Encontrar un empleo es una tarea que para muchas personas supone una gran complicación. Por ello, cuando la situación se pone tensa y obliga a un gran cambio, muchos no dudan incluso en salir hacia el extranjero para hallar una gran oportunidad. Por ello, cada vez son más los portales que ofrecen trabajo a españoles más allá de nuestras fronteras.

Para intentar agilizar esta tarea, y hacerla más sencilla, aparecen portales como Eures, una web de empleo que ofrece puestos de trabajo en el extranjero para personas de España o que tengan un gran dominio de nuestro idioma. Este portal de trabajo pertenece además al Servicio Público de Empleo Estatal.

En este caso, una de las ofertas más interesantes de Eures es la que llega desde Irlanda, país que está buscando españoles para entrar a formar parte de su mercado laboral. En este caso, la idea sería incorporar hasta a 50 personas con una serie de requisitos centrados en el trabajo con un continuo contacto público. Para ello se ofrecen sueldos de hasta 2.800 euros.

¿Qué trabajos para españoles se ofertan en Irlanda?

España es un país que ha mejorado mucho en los últimos años la preparación y la cualificación de sus trabajadores a todos los niveles. Por ello, cada vez más países llegan hasta nuestra frontera para llamar a la puerta con importantes oportunidades de trabajo. Es el caso ahora de Irlanda.

Este país europeo está buscando reforzar su sistema educativo y para ello busca trabajadores españoles que se dedican al universo de la docencia. Así se puede comprar en el portal Eures, adscrito al SEPE, donde se pueden hallar las mejores ofertas laborales para el extranjero.

En este caso, son trabajos ofrecidos bajo el paraguas de la empresa Navitas Recruitment Limited, la cual está buscando nada más y nada menos que hasta 50 licenciados en carreras como Magisterio o Pedagogía para dedicarse el mundo de la educación. Además, estas ofertas están repartidas por todo el país. Desde Cork hasta Kildare pasando por Dublín, Limerick, Meath, Sligo, Mayo o Wicklow.

Estas ofertas, aunque no son de contrato indefinido, sí son por un plazo mínimo de 9 meses, por lo que ofrecen una cierta estabilidad. Eso sí, con la posibilidad de ampliarse. Se trata de vacantes a jornada completa de lunes a viernes con fines de semana libres. Además, la empresa ofrece ayuda para encontrar alojamiento rápidamente y para realizar trámites legales como abrir cuentas bancarias o cualquier tipo de gestión relacionada con la Seguridad Social.

Los salarios son de entre 14,5 y 17,5 euros por hora para un contrato de 40 horas semanales. Es decir, que oscilan entre los 2.320 euros y 2.800 euros mensuales. Para poder aplicar a estas ofertas vaca con enviar el curriculum vitae en inglés a la dirección creches@trabajoenirlanda.es y poniendo en copia a pcpmixto.eures@sepe.es, detallando en el asunto del correo "Teachers for creches in Ireland". No obstante, estas vacantes serían para cubrir plazas de cara al nuevo curso, ya que la fecha límite para aplicar es hasta el 18 de agosto de 2024. Estos son los principales requisitos que hay que reunir: