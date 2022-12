Escrivá encalla con su reforma de las pensiones: no convence a CEOE, CCOO y UGT por la falta de "cambios relevantes"

La segunda fase de la reforma de las pensiones, que incluye elevar el periodo de cómputo de 25 a 30 años y subir la cotizaciones máximas, no encuentra el beneplácito de patronal y sindicatos. Tanto CEOE como CCOO y UGT han vuelto a rechazar las propuestas del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, que no ha llevado a la mesa de negociación "cambios relevantes" respecto a lo que ya se conocía.

La reunión se ha celebrado durante de la mañana de este lunes, y en ella se han producido escasos avances, o novedades. El equipo de José Luis Escrivá ha puesto sobre la mesa nuevas propuestas para reducir la brecha de género en las pensiones, concretamente un refuerzo de las lagunas de cotización.

La medida supone elevar hasta el 80% de base mínima entre los meses 49 al 72 a mujeres entre 35 y 45 años y hombres que hayan sufrido en esos años una interrupción de su carrera laboral después de tener un hijo.

Así lo indican fuentes del propio Ministerio, que precisan que "se mejora también la cobertura de los periodos de excedencia por cuidado de familiares y de reducción de jornada por cuidado de hijos. También se propone elevar un crecimiento adicional del complemento de brecha de género entre 2024 y 2025, adicionalmente a la revalorización anual".

Sin embargo, estas propuestas son insuficientes para los sindicatos, sobre todo para cambiar su postura respecto al global de la reforma, que siguen rechazando.

"Se mantiene una propuesta claramente insuficiente en relación con el incremento de ingresos derivado del destope de las cotizaciones sobre bases máximas y de los salarios más altos", lamenta Carlos Bravo, de CCOO.

"De la misma manera no se incluye ninguna referencia, tal y como hemos solicitado los sindicatos, a la mejora y refuerzo del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI). No se aborda en absoluto las pensiones mínimas".

Además, Bravo ha insistido en que el sindicato no se moverá de su rechazo al incremento del periodo de cómputo de las pensiones de 25 a 30 años (excluyendo los dos peores años de cotizaciones). "No está en las recomendaciones del Pacto de Toledo, no nos consta que haya un apoyo parlamentario suficiente y no entendemos, por tanto, que sin tener garantizadas ambas cosas, el Gobierno traiga una propuesta que no ha sido debatida".

Fuentes de UGT comparten que la propuesta sigue siendo insuficiente: "Nos faltan materias tan importantes como las pensiones mínimas, que no aparecen en la propuesta. Y las presentadas son insuficientes".

Como era de esperar, CEOE persevera en su rechazo y además alerta: "La propuesta perjudica más aún a las mujeres que la que se estudió la semana pasada, ya que ahora se limita la posibilidad de cubrir lagunas de cotización a las mujeres al periodo entre los 35 y 45 años de edad".

En este sentido, cabe recordar que la patronal considera que "las propuestas suponen tanto un recorte de derechos como un encarecimiento de los costes laborales que perjudicarán el mercado laboral".

El diálogo social se volverá reunir en próximas fechas, pero todavía no está cerrado el día.

