Fenadismer no secundará esta vez el pulso al Gobierno planteado por la Plataforma en Defensa del Transporte

Las organizaciones territoriales integradas en la Federación Nacional de Transporte (Fenadismer) no secundarán el paro indefinido en el sector convocado por la Plataforma en Defensa del Transporte a partir del próximo lunes. Así lo han decidido por unanimidad en una asamblea extraordinaria celebrada este miércoles.

Fenadismer, que sí apoyó a la Plataforma en las movilizaciones del pasado marzo, considera que tras las medidas aprobadas en el último año no se justifica llevar a cabo esta "medida de presión límite" en este momento.

"El sector del transporte por carretera no se encuentra en la actualidad en la misma situación crítica que atravesó a principios de año como consecuencia de la brutal escalada de los precios de los combustibles, que si bien en la actualidad se encuentran en precios elevados, las medidas aprobadas han permitido a los transportistas poder incrementar sus tarifas en estos meses y asimismo disfrutar de bonificaciones y ayudas directas para compensar dicho impacto", explica en un comunicado.

No obstante, Fenadismer confía en que el Gobierno "se comprometa" a mantener a partir del próximo mes de enero estas medidas, cuya vigencia finaliza el próximo 31 de diciembre.

La organización empresarial ha destacado, además, que el sector cuenta ya con nuevos instrumentos legales para mejorar la actividad de los transportistas, entre ellos la limitación de la participación de los conductores en las labores de carga y descarga; la generalización de la contratación por escrito, y la prohibición de la contratación a pérdidas.

Fenadismer recuerda que está trabajando en el Parlamento con los diferentes Grupos para conseguir que esta prohibición se amplíe a todos los servicios de transporte.

Además, esta patronal ha recordado que los transportistas tienen a su disposición diferentes canales para denunciar cualquier incumplimiento que se produzca a las nuevas leyes de transporte aprobadas, tanto anónimamente ante la propia Administración, como a través de las propias asociaciones.

"En la actualidad no se dan las circunstancias para convocar en este momento un paro del transporte, que no ha sido demandado por sus bases, al no haber motivos suficientes para llevar a cabo esta medida extrema", insiste la organización.

Fenadismer vaticina una "baja participación" en el paro y pide a los convocantes que, si siguen adelante, "respeten" la decisión de la mayoría de los transportistas de continuar prestando sus servicios.

