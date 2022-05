Daniel Lacalle habla sobre inversión: "El español que invierte en el Ibex es un héroe que piensa que todo sube"

Aunque es frecuente ver a Daniel Lacalle en los medios de comunicación analizando la situación de la economía, también es conocida su faceta como gestor de fondos. En Haz crecer tu dinero (Deusto), el economista jefe de Tressis y columnista de EL ESPAÑOL-Invertia hace pedagogía para animar a invertir a largo plazo a quienes quieren preservar su capital en un mundo golpeado por la inflación. A diferencia de otros manuales, escribe desde su experiencia y no desde la teoría. Y destierra la idea de que los grandes gestores no se equivocan nunca.

Esta entrevista está centrada en hablar de inversión y en cómo pueden impactar en el capital la política monetaria o la guerra energética. Reservamos para el final una nota sobre la política económica del nuevo PP y a lo que habrá que esperar a partir de 2023.

¿Se puede preservar el ahorro en este contexto de inflación?

Lo más importante para un inversor no es intentar batir al mercado sino intentar batir a la inflación. Tener un proyecto de largo plazo. En periodos de volatilidad tienes que tener el ojo puesto en oportunidades a largo plazo. ¿Cuándo vas a comprar si no es en periodos de correcciones? Precisamente ahora, que se acaba el gas de la risa monetaria, aparecen las oportunidades que están justificadas por fundamentales y solidez de sus activos.

Entonces, ¿es buen momento para estrenarse como inversor?

El momento para empezar a invertir es ayer

Siempre. El momento para empezar a invertir es ayer. Siempre prensamos que hay que esperar a saber exactamente cuál es el final de una fase de corrección, cuando en realidad, la inmensa mayoría de los inversores lo que tienen que pensar es a largo plazo. Con la compra de una casa o un coche, nunca pensamos 'vamos a esperar para ver si es el momento en el que más han bajado los precios', sino si el precio de la casa o del coche es atractivo para nosotros. Lo mismo ocurre en Bolsa. La idea de que vas a identificar dónde está el máximo y el mínimo es interesante solo desde el punto de vista teórico.

¿Hay que entrar con idea de resistir a la volatilidad?

Hay que tener aguante y tolerancia a la volatilidad. El exceso de riesgo al que nos ha llevado la represión financiera ha generado una bajísima tolerancia a la volatilidad. Hasta el punto que lees en algunos medios de comunicación 'crash de la Bolsa' por una caída del 4%. Este placebo monetario ha generado un problema de percepción de que no hay riesgo en nada y solo hay que comprar y comprar.

¿Y también de asumir pérdidas?

No existen las pérdidas cuando tienes un proyecto a largo plazo y sabes que hay una serie de cosas que puedes esperar. Asumir volatilidad y correcciones no significa que se vayan a generar pérdidas patrimoniales.

No existen las pérdidas cuando tienes un proyecto a largo plazo

Y los algoritmos, ¿complican aún más acercarse a la inversión?

No. Cuando yo empecé a invertir, decían que era complicado porque todo estaba controlado por cinco fondos de inversión muy grandes. Los algoritmos lo que hacen es proveer de liquidez en momentos de pánico. Criticar los algoritmos o el trading de alta frecuencia es lo mismo que criticar el WhatsApp o el smartphone.

En su libro habla también del esfuerzo que supone gestionar inversiones.

Invertir es muy apasionante y muy educativo si te gusta, pero no es divertido, ni lo ha sido nunca. Mucha gente piensa que es una actividad lúdica en la que trabajas muy poco y ganas mucho dinero. Eso es una falacia. Es un trabajo muy arduo, es un trabajo constante de aprender de los errores y que requiere muchísimo análisis.

El libro de Daniel Lacalle.

¿Es buena idea invertir en el Ibex 35?

El ciudadano español que invierte en el Ibex es un héroe que se ha encontrado con décadas de rentabilidades negativas y sigue creyendo que a largo plazo todo sube. El problema del Ibex es la estructura del índice: empresas reguladas que no son de crecimiento, son empresas muy maduras y, además, dos pesan muchísimo. Pero dentro del índice hay empresas en máximos históricos. Hay que mirar en detalle.

Es mejor invertir en los bonos que en las acciones del Ibex porque la estrategia de las empresas está orientada al balance

La estrategia de la inmensa mayoría de las empresas del Ibex es reducir deuda y mejorar balance. Si ese es su objetivo, es mejor invertir en los bonos que en las acciones del Ibex porque la estrategia de las empresas está orientada al balance. Si un ciudadano busca rentabilidad por encima de la inflación, por definición no la puede encontrar en el Ibex.

¿Y en deuda soberana española?

Es paradigmático. ¿Quién invertiría con la inflación al 8,4% en bonos del Estado si no los comprase el BCE? Sobre todo sabiendo que el déficit estructural de España se ha duplicado y que la situación de solvencia de las cuentas públicas es cuestionable.

¿Y en renta fija alemana?

Ningún pensionista alemán considera que la renta fija soberana sea la forma de conseguir rentabilidad a largo plazo.

Hablemos ahora de otro libro anterior. El título era 'La gran trampa: Por qué los bancos centrales están abonando el terreno para la próxima crisis'. ¿Esto aflora ahora?

Los bancos centrales dan la sensación de que no hay riesgo, de que todo sube, que todo va bien, los Estados se financian a tipos negativos… Por eso lo llamo gas de la risa monetaria, porque da alegría pero no cura. Todavía no ha empezado la normalización monetaria. Todavía no ha pasado nada. El balance del BCE y de la Fed aún está subiendo, así que no hemos ni empezado a ver una normalización. La gran trampa genera mayor riesgo en los activos donde todo el mundo percibe que no hay riesgo.

El balance del BCE y de la Fed aún está subiendo, así que no hemos ni empezado a ver una normalización

¿Qué va a ocurrir? Hay quien defiende que la inflación es pasajera...

Hay una falacia en el mensaje. Si la inflación es pasajera y la economía fuera a estar potente, los bancos centrales acelerarían la normalización. Hay una estructura de comunicadores y economistas que están empeñados en decir que la inflación no tiene origen monetario. Y es una gran mentira. El concepto de inflación pasajera es falso porque es acumulativa. Que baje el IPC es que baje el ritmo de subida de los precios.

¿Se va a poder devolver toda la deuda global?

La idea de que la inflación reduce la deuda parece ópticamente correcta, pero cuando tienes unos Estados con un gasto indexado a la inflación, en períodos de inflación no reducen la deuda. Lo segundo es que la deuda siempre se paga: vía inflación o con una crisis fuerte o con ajustes. Ya estamos viendo cómo con inflación no se paga la deuda. Es difícil pensar en que tengamos una fuerte crisis porque lo más probable es que tengamos estanflación.

Es difícil pensar en que tengamos una fuerte crisis porque lo más probable es que tengamos estanflación

La idea mágica de que los bancos centrales van a resolver los problemas de los Estados desaparece. La deuda se repaga. En algún momento, después de estas dos décadas de locura de políticas de demanda, alguien se levantará para recordar que hay políticas de oferta.

Otro de sus libros fue 'La madre de todas las batallas: la energía'. Lo vivimos ahora...

En los ciclos energéticos hay una época en la que la gente se acostumbra a que los precios de las materias primas no crecen. En este periodo se ha generado una infrainversión en materias primas fósiles de más de 600.000 millones de dólares que ahora habrá que reinvertir. Eso significa que las materias primas energéticas probablemente mantengan un nivel de volatilidad alto y picos.

Se ha generado una infrainversión en materias primas fósiles de más de 600.000 millones de dólares

La energía verde es una receta contra la inflación…

Depende. Las energías renovables, que son muy necesarias, son intermitentes, volátiles y no se pueden planificar. Cuanto más instalas, más dependes del gas y del petróleo en periodos de alta volatilidad, que son de alta demanda. Y además se producen con cobre, con litio… que son materias primas. Tienen un factor deflacionista muy importante y que hay que valorar, pero no son la panacea de la inflación porque si no ya lo estaríamos viendo.

¿Resolverá algo el tope al gas en España?

Lo de quitar el gas es una tontería. Es como si quito el algodón del precio de la ropa. Lo quito, compenso a los productores de algodón con subvenciones y lo cobro luego en impuestos. Es lo que quieren hacer, que el precio del pool caiga cuando la factura de los hogares va a subir. Eso es trilerismo.

Lo que importa al consumidor no es el precio del 'pool', sino la factura

Pero, en cualquier caso, en Alemania se han gastado más de 200.000 millones de euros en apoyo de la luz y la factura del consumidor alemán ha aumentado un 65%. Y lo que importa al consumidor no es el precio del pool, sino la factura. Lo que tenemos que decir es que la transición ecológica, que a mí me parece maravillosa, es cara. Hay que pagarla. Pero cuentan una mentira: que es barata y no lo es porque solo la inversión en redes que se tiene que hacer de aquí a 20 años para una población que no crece y una demanda que no crece como es Europa, la factura va a aumentar sí o sí.

¿Habrá un debate para volver a lo marrón?

Ya está abierto.

¿En España?

Somos una anécdota de país. En el mundo el debate es: Tenemos que invertir más en petróleo, en gas, desarrollar fuentes autóctonas, recuperar la nuclear. Necesitamos todas las tecnologías: la solar y la eólica no son la solución a todo.

Pero la transición ecológica es buena...

No. Es una chorrada. Lo que es bueno es la transición energética, que es distinto. La transición energética es un proceso industrial y competitivo. La transición ecológica es un proceso ideológico. Y, además, es un proceso en el que la energía que más aumenta en la matriz es el gas natural. Es un proceso ideológico. Yo estoy a favor del proceso industrial, tecnológico y empresarial.

La transición energética es un proceso industrial y competitivo. La transición ecológica es un proceso ideológico

En la transición energética hay un componente de inversión importante, con oportunidades.

Muchísimas. Pero la inversión socialmente responsable no es una inversión económicamente deleznable. Tiene que ser rentable.

Antes de acabar la entrevista, ¿qué le parecen las primeras propuestas en materia económica con bajadas fiscales limitadas que ha presentado el PP de Feijóo?

El plan que se planteó estaba hecho con el objetivo estratégico y correcto de que el PSOE lo aceptase porque era normal y no debería ser un debate deflactar los impuestos. Estaba hecho en la búsqueda del consenso. Era la estrategia correcta y ha retratado a un gobierno que prefiere tomar medidas en contra que a favor porque no era un programa del PP. ¿Es un programa de lo que se debería hacer? No. Deflactar temporalmente no tiene sentido.

¿El próximo Gobierno tendrá que acometer un ajuste?

El gran secreto a voces de España es que el próximo Gobierno va a tener que hacer ajustes y el actual está aguantando la respiración. Está actuando aumentando desequilibrios para que el próximo se tenga que tragar un ajuste muy importante. Va a ocurrir sí o sí.

