"La clave para ganar dinero con acciones es no tenerles miedo". (Peter Lynch).

El 75% de los años, la bolsa sube, así que estar siempre invertidos nos favorece en términos de probabilidad. Además, cada año, el 80% de la subida se da en el 20% del tiempo, por lo que hacerse el adivino no sale rentable. Teniendo en cuenta, por tanto, que la estadística juega a nuestro favor, pienso que capitular en bolsa es absurdo.

Puedo entender ligeros movimientos entre estilos de acciones, regiones y sectores, pero, en general, una cartera bien elaborada hay que mantenerla. Tampoco tiene mucho sentido vender bolsa muy volátil en pérdidas para cercenar su potencial de recuperación pasándola a bolsa demasiado estable.

Creo que la actual situación de los mercados hace interesante que repasemos estas veinte frases maravillosas de Peter Lynch con objeto de ahondar en la psicología del inversor:

1. "Si inviertes 1000 $ en una acción, todo lo que puedes perder son 1000 $, pero puedes ganar 10.000 o incluso 50.000 $ con el tiempo si tienes paciencia".

De hecho, esta tabla de Dimensional Fund Advisors demuestra que a muy largo plazo nunca se pierde:

Imagen1

2. "Las gangas son el santo grial del verdadero selector de acciones. Vemos la última corrección no como un desastre, sino como una oportunidad para adquirir más acciones a precios bajos. Así es como se hacen las grandes fortunas con el tiempo".

3. "Nadie puede predecir los tipos de interés, la dirección futura de la economía o el mercado de valores. Descarta todos esos pronósticos y concéntrate en lo que realmente les está sucediendo a las empresas en las que has invertido".

4. "Las personas que tienen éxito en el mercado de valores también aceptan pérdidas periódicas, reveses y sucesos inesperados. Las caídas desastrosas no los asustan ni los sacan fuera del juego".

5. "Creo que tienes que aprender que hay una empresa detrás de cada acción, y que solo hay una razón real por la que las acciones suben. Las empresas pasan de hacerlo mal a hacerlo bien o las pequeñas empresas se convierten en grandes empresas".

6. "Los inversores han perdido mucho más dinero al prepararse para las correcciones o tratar de anticipar dichas correcciones que el que se ha perdido en las correcciones mismas".

Por esto mismo que dice Lynch, no es aconsejable hacer lo que recientemente han hecho algunos analistas/gestores: salirse en gran medida del mercado. Si te sale bien, sales a hombros, pero tengo claro que casi nunca sale bien.

Como podemos comprobar en este gráfico de Market Radar, la rentabilidad media anual de casi el 10% que tiene la bolsa americana va cayendo drásticamente si nos perdemos los mejores días del año. Es más, siete de los diez mejores días del año suelen darse dentro de las dos semanas siguientes a los diez peores días:

7. “En el negocio de las inversiones, si eres bueno, aciertas seis veces de cada diez. Nunca vas a acertar nueve de cada diez veces".

8. "En ausencia de muchas sorpresas, las acciones son relativamente predecibles durante veinte años. En cuanto a si van a estar más altas o bajas en dos o tres años, también podría lanzar una moneda para decidir".

9. "Descubrí que, cuando el mercado está bajando y compras fondos sabiamente, en algún momento del futuro serás feliz. No llegarás allí leyendo Ahora es el momento de comprar".

10. "Sufrirás recesiones y caídas en las bolsas. Si no entiendes lo que va a pasar, entonces no estás listo, no te irá bien en los mercados".

Esta infografía de YCharts & Ritholtz Wealth Management titulada irónicamente Razones para vender y que actualizan periódicamente (ganas tengo de verla cuando acabe la guerra y ceda la inflación) deja claro que, por muchos batacazos que suframos, al final siempre sube el mercado:

11. "Tener acciones es como tener hijos. No te involucres con más de los que puedes manejar".

12. "El selector de acciones dedicado es más feliz cuando el mercado cae 300 puntos que cuando sube la misma cantidad".

13. "No hay que sentir vergüenza por perder dinero con una acción. Todo el mundo lo hace. Lo vergonzoso es aferrarse a una acción o, peor aún, comprar más cuando los fundamentos se están deteriorando".

14. "Una caída en el precio de una buena acción es solo una tragedia si vendes a ese precio y nunca compras más. Para mí, una caída de precios es una oportunidad para acumular ofertas entre los más afectadas y las rezagados que se muestran prometedoras. Si no puedes convencerte a ti mismo de que 'Cuando voy un 25% abajo, soy un comprador' y desterrar para siempre el pensamiento fatal de 'Cuando voy un 25% abajo, soy un vendedor', entonces nunca lograrás ganancias decentes en bolsa".

15. "Mi sistema durante más de 30 años ha sido éste: cuando las acciones son atractivas, las compras. Claro, pueden bajar más. Compré acciones a 12 dólares que se fueron a 2 dólares, pero luego subieron a 30 dólares”.

Este gráfico de Indexa Capital permite ver que no importa demasiado a qué precios compramos cuando hablamos de inversiones a largo plazo:

16. "Al final, las empresas superiores tendrán éxito y las empresas mediocres fracasarán, y los inversores en cada una serán recompensados en consecuencia".

17. "La gente no tiene paciencia para enriquecerse lentamente, por eso decide arruinarse rápidamente".

18. "Nunca inviertas en una empresa sin entender sus finanzas. Las mayores pérdidas en acciones provienen de empresas con balances deficientes".

19. "Sé consciente de lo que posees y de por qué lo posees".

20. "El truco no es aprender a confiar en tus instintos, sino disciplinarte para ignorarlos. Mantén tus acciones siempre que la historia fundamental de dichas empresas no haya cambiado".

Quiero dedicar esta columna a mi buen amigo Nacho Iglesias por inspirarme en la idea y proveerme de fuentes. Feliz semana a todos.

Sigue los temas que te interesan