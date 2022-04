El plan de choque no cortará la espiral de los precios: los economistas piden un pacto de rentas y menos gasto público

El mal llamado 'plan de choque' no actúa sobre las causas de la inflación, sino sobre cosas que son consecuencias. Además, es temporal y aumenta el gasto público con lo que una de las causas de la inflación, disparar el déficit y el gasto monetizado por el BCE, no se reduce. Es un plan de parches que junta unas medidas que ya existían y no han bajado la inflación, con otras que no hacen nada, como el control de alquileres que es irrelevante para el 80% de los contratos.