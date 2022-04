La planta de baterías de Volkswagen puede elevar el precio del alquiler de vivienda hasta un 25% en Valencia

Sagunto fue la sede elegida por Grupo Volkswagen para levantar su gigafactoría para producir baterías de coche eléctrico. Una planta que ocupará más de un millón de metros cuadrados y que dará empleo a unos 3.000 trabajadores. Será en 2026 cuando se empiecen a fabricar las pilas. Pero ¿qué influencia va a tener en el mercado inmobiliario de la zona?

“Si comenzara a fabricar a día de hoy, Sagunto no está preparada para acoger 3.000 personas. No tiene ese producto”, afirma José Ángel Sospedra, director de CBRE Levante. Pero todavía quedan cuatro años. Y, como se suele decir, hay trabajo por hacer. “Prevemos que Valencia capital absorba gran parte de esta demanda de vivienda que traerá consigo la fábrica de Volkswagen”, pronostica Juan López, director territorial en Levante y Baleares de Aedas Homes.

Lo que está claro que será Sagunto, y todo el entorno (incluida la propia Valencia), los grandes beneficiados de este aterrizaje de Volkswagen. Y va a haber un desarrollo promotor importante. Gran parte del producto que va a salir serán promociones en alquiler para absorber esta demanda. “Subir el precio, va a subir. Ahora mismo, con la oferta actual, si no se hace producto nuevo, puede crecer entre un 10% y un 25% el precio del alquiler”, avanza Sospedra. Y matiza: “Si hay producto nuevo, puede mitigar este impacto”.

El director de CBRE Levante sostiene que será un tema de oferta y demanda: “Más que un incremento de precios, va a provocar que el grado de liquidez de los activos sea mucho mayor. Los activos van a ser más líquidos porque habrá más mercado y más demanda por comprar o alquilar. Va a haber más cantidad de demandantes por querer adquirir o arrendar algún activo en el entorno”.

Por lo que respecta a Valencia, Juan López considera que el consistorio debe ponerse manos a la obra más pronto que tarde. “La ciudad necesitará oferta de vivienda para evitar que los precios se tensionen. Si no se desarrolla este suelo para nueva vivienda, la accesibilidad será complicada con más compradores para una limitada oferta”, remarca.

Presión en el mercado

Si se echa la vista atrás, la futura planta de baterías de Volkswagen tiene cierto paralelismo con la llegada de Ford a Almussafes a mediados de los años 70 del pasado siglo XX. Entonces, no fue solo la localidad la que vivió su particular boom inmobiliario. También se beneficiaron aquellas poblaciones situadas en un área que distaba entre 15 y 30 minutos en coche de la planta automovilística. Por no hablar de las naves logísticas de los proveedores de Ford.

Conviene recordar que un proceso urbanístico requiere de unos cuatro años. Por tanto, si se comenzaran a tomar decisiones ahora, cuando abriera la fábrica en 2026, podrían estar acabándose y entregándose las viviendas. “El ayuntamiento de Valencia está a tiempo de dar una respuesta a la potencial demanda de vivienda de obra nueva que viene con la fábrica de Volkswagen”, argumenta Juan López. Pero advierte de que, si las administraciones no empiezan a planificar este urbanismo, “en 2026 veremos una presión en el mercado y, por tanto, en los precios de la vivienda”.

Vista de Sagunto

Por lo que respecta a Sagunto, tiene varios proyectos en marcha a nivel residencial. “Quedan pastillas de suelo por absorber, pero no tantas”, relata José Ángel Sospedra. También se pueden beneficiar todo el entorno de la A7 y la V21, y el triángulo entre el puerto de Valencia, Sagunto y Ribarroja. Y, en la zona norte de Valencia, el PAI de Beniclamet. “Es un desarrollo que está parado y al que le vendría como anillo al dedo este desarrollo”, apunta el director de CBRE Levante.

Otra situación que podría darse tendría como protagonistas a localidades como Canet de Berenger o Port Saplaya (Alboraya). Zonas donde abundan las segundas residencias. “Son lugares vacacionales que se pueden convertir en primera residencia. No lo descarto si no hay proyectos atractivos en el mercado”, asevera José Ángel Sospedra.

A modo de ejemplo, en Northvolt (Suecia) existe una gigafactoría destinada a la fabricación de baterías. En 2020, la plantilla estaba compuesta por empleados de 70 nacionalidades distintas. Algo que puede repetirse en la de Volkswagen en Sagunto. Se estima que el 80% de la misma esté integrada por personas procedentes de fuera de la Comunidad Valenciana y de España. Y necesitarán alojamiento.

