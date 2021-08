Lorenzo Amor (ATA): "Bajar los impuestos no es de derechas, ni de izquierdas, es de sentido común"

Lorenzo Amor (Córdoba, 1966) se ha convertido en un rostro conocido en España tras años defendiendo los intereses de los autónomos. El presidente de ATA (Federación Nacional de Autónomos) y vicepresidente de CEOE sabe que afronta un otoño difícil, así que ha aprovechado agosto para poner en orden las ideas que seguirá defendiendo a partir del 1 de septiembre.

¿Qué balance hace de la temporada de verano después de año y medio de pandemia?

La campaña de verano empezó en mayo -con el fin de las restricciones a la movilidad y a los horarios- y ha sido una eclosión en muchos territorios. La avalancha de consumo interno ha permitido un rebote importante y necesario en muchas actividades relacionadas con el ocio y con el turismo que estaban bastante frenadas. El ahorro familiar ha hecho que se pueda gastar y la gente ha pensado que era una oportunidad porque no sabemos lo que va a pasar mañana.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor. Esteban Palazuelos.

La buena campaña estival se ve en datos de consumo, empleo y crecimiento. Pero hay que ser muy prudente porque el lastre que arrastramos es muy importante. Esto es un rebote pero no hemos recuperado ni muchísimo menos los datos de 2019.

Hay unos 150.000 autónomos en el alambre, se les empuja un poco y se pueden caer. Ha crecido el empleo pero he hablado con muchos empresarios y muestran su alegría por el momento, pero su incertidumbre por el otoño. No sabemos lo que viene. Así que celebro el rebote, pero hay que ser prudente.

Todavía hay más de la mitad de las ayudas directas a empresas sin repartir, ¿la recuperación va a llegar antes que las ayudas?

Ha habido dos tipos de ayudas. Unas han funcionado muy bien y otras han sido un fracaso. Los ERTE, las ayudas por cese de actividad y las líneas ICO han sido ejemplares. Ha habido más de tres millones de trabajadores en ERTE y hoy quedan prácticamente 300.000, ha habido un millón y medio de autónomos cobrando el cese de actividad y hoy quedan 218.000, además de casi un millón de operaciones de las líneas ICO. Pero hay otras ayudas que hoy podemos decir que no han funcionado.

Al contrario de lo que ha ocurrido en otros países de Europa, en España no se ha compensado a las empresas y a los autónomos por los decretos administrativos que obligaban al cierre de sus negocios.

Por ejemplo, las ayudas por cese de actividad han llegado a 1,5 millones de autónomos, pero no van a llegar a 300.000 los que van a cobrar las ayudas directas que además, no son ayudas directas, esto es una falacia. Es una subvención.

En España no se ha compensado a las empresas y a los autónomos por los decretos administrativos que obligaban al cierre de sus negocios

¿A qué se debe este fracaso?

El problema es el decreto 5/2021. Se ha mal llamado de ayudas directas, pero está basado en la Ley de subvenciones que marca que cualquier subvención tiene que estar sujeta a un gasto y se ha fijado ese gasto en facturas pendientes hasta el 31 de mayo. Hemos dicho que esto era una locura y una traba. ¿Alguien se puede imaginar que un bar adeude los barriles de cerveza al proveedor o que un taxista adeude el carburante a una estación de servicio?

Los autónomos, a veces con préstamos familiares, hemos ido pagando, no tenemos deudas. Y eso ha dejado fuera a mucha gente, como ha dejado fuera a otras establecer que las empresas en 2019 no tuvieran pérdidas. Hay compañías que en 2019 tuvieron pérdidas y son viables. Solo si sumamos Madrid y Andalucía, que suponen un millón de autónomos -uno de cada tres-, el número de ayudas solicitadas no llega a 70.000, es decir, un 7% de los autónomos que hay. Esto refleja que algo falla.

Las comunidades autónomas han ido adaptando ese decreto para tratar de llegar a más empresas...

Han ido ampliando sectores y periodos cuando han visto que no hay solicitudes. Pero hemos visto que tampoco así aumentaban las peticiones. Esto tiene una solución, que el próximo Consejo de Ministros el Gobierno de España corrija ese real decreto y establezca que las facturas justificables son hasta el 31 de diciembre de 2021. Eso haría que muchos autónomos que han sufrido una caída de actividad del 30% entre 2019 y 2021 pudieran acogerse. Eso es ayudar a los autónomos.

¿Las ayudas llegan tarde?

Hay un dato significativo. Funcionarios de la Agencia Tributaria están de vacaciones y hay datos necesarios para la entrega de las ayudas sin verificar. En Alemania, bastaba con meter el DNI o el CIF para que directamente saliera la caída de actividad y por tanto, la ayuda que correspondía sin tanto trámite.

Esta crisis no se ha soportado con gasto público. Empresas y autónomos son los que han soportado gran parte de las consecuencias de los decretos

Si sumamos todo (los ERTE, las ayudas por cese de actividad, la ayudas directa del Gobierno y de comunidades autónomas y ayuntamientos), de cada 100 euros que un autónomo ha dejado de facturar por la pandemia solo ha recibido 20 euros en ayuda directa.

En Alemania, por cada 100 euros perdidos o dejados de facturar, el Estado alemán y los länders han ayudado con 75 euros. En el Reino Unido, son 55 euros, en Francia, 48 euros, lo que pone de manifiesto que esta crisis no se ha soportado con gasto público. Se ha soportado a costa de la caída de actividad de las empresas y los autónomos, que son los que han soportado gran parte de las consecuencias de los decretos.

El 30 de septiembre finaliza el actual acuerdo de los ERTE y cese de actividad. El Gobierno habla de 'niveles de empleo prepandemia'. ¿Ha llegado la hora de cambiar de modelo?

En España siguen existiendo restricciones. El ocio nocturno, por ejemplo, está cerrado. Hay actividades de hostelería con restricciones en el interior. Mientras exista algún tipo de restricción, los ERTE tienen que seguir porque las restricciones son un decreto administrativo, no es voluntad de un autónomo no poder trabajar o que le obliguen a cerrar antes. Mientras no tengamos inmunidad, los mecanismos tienen que seguir en marcha.

Sin embargo, no todas las empresas que están recibiendo ayuda son viables y estamos invirtiendo dinero público...

Esto es fácil. A aquellas empresas que tienen problemas para continuar y tienen sus trabajadores en ERTE, hay que ayudarlas a disolverse. Si no te permiten despedir o no tienes dinero para cerrar, tienes un problema con los trabajadores y con la empresa.

Hay compañías que no son viables y tienen a los trabajadores en ERTE, las llaman zombi. Pero los tienen en ERTE porque no tienen capacidad de despedir, de cerrar. Habrá que ayudarlas. Si vamos a poner trabas, va a ser difícil.

Hay empresas que no son viables y tienen a los trabajadores en ERTE. Pero los tienen porque no tienen capacidad de despedir, de cerrar. Habrá que ayudarlas

La reforma de la ley concursal, ¿puede ser una oportunidad para que en España sea más fácil cerrar y volver a abrir un negocio?

Mientras los créditos públicos queden exonerados de la ley concursal volvemos a perder la oportunidad de tener una ley de segunda oportunidad. La mayoría de las deudas de los autónomos no son con proveedores, ni con la banca, suelen ser pequeñas deudas con Hacienda y con la Seguridad Social.

He visto cómo a un autónomo con una autoescuela con deuda a la Seguridad Social se le han embargado los coches y no ha podido facturar para pagar. Habrá una ley de segunda oportunidad en el momento en el que los créditos públicos tengan el mismo tratamiento que los privados.

Habrá una ley de segunda oportunidad en el momento en el que los créditos públicos tengan el mismo tratamiento que los privados

El 1 de septiembre ya van a tener sobre la mesa la subida del SMI...

Es una prerrogativa del Gobierno y es el Gobierno el que debe tomar la decisión. Yo lo que digo es que el SMI ha subido más de un 30% en los últimos años y hay muchas actividades donde se concentran los trabajadores que lo cobran en las que la actividad no ha subido un 30%.

Cuando suben los costes laborales y la facturación no crece, aparece un problema de viabilidad. Y por tanto, o reduces empleo o dejas de contratar. Es contraproducente subir el SMI, pero es el Gobierno el que tiene que tomar la decisión.

No es lo mismo subirlo en Madrid, La Rioja o el País Vasco que en Extremadura, Andalucía, ni tampoco en todos los sectores. Y luego hay informes de Alemania o del Banco de España donde se viene a decir que la subida del SMI afecta más a determinados sectores de actividad, a determinados tamaños de empresa y a determinados sectores de la población, sobre todo jóvenes y mujeres.

Con los datos de paro juvenil que tenemos, no hay que poner zancadillas. Y con esto no quiero decir que los salarios no tengan que subir. Lógicamente, tendrán que subir, pero si la recuperación del PIB prepandemia no va a llegar hasta 2023, no podemos pretender pagar salarios más altos a los que teníamos en 2019. Para las empresas y los autónomos no deja de ser un problema.

Si la recuperación del PIB prepandemia no va a llegar hasta 2023, no podemos pagar salarios más altos que los que teníamos en 2019

Otro tema espinoso va a ser la negociación para que los autónomos coticen por los ingresos reales.

Dialogaremos, pero no vamos a ser cómplices de que el Gobierno pegue un hachazo a más de la mitad de los autónomos con subida de cotizaciones. Si quieren subir las cotizaciones, de más de la mitad de los autónomos, que lo decidan los políticos. Nosotros vamos a ir a la mesa de negociación con una idea: que las cotizaciones hay que bajarlas a un millón de autónomos que tienen bajos ingresos.

Lo que no estamos dispuestos es a que suban las cotizaciones para un millón y medio de autónomos hoy sin saber qué va a pasar con las pensiones mañana o cuánto van a cobrar de pensión. No vamos a pasar a la historia por ser una organización que avale una subida generalizada de cotizaciones a los autónomos.

No estamos dispuestos a que suban las cotizaciones para un millón y medio de autónomos hoy sin saber qué va a pasar con las pensiones mañana o cuánto van a cobrar

Otras asociaciones de autónomos sí apoyan esta propuesta...

Detrás de ATA hay 450.000 autónomos, con un presupuesto de siete millones de euros porque hay 250.000 autónomos que pagan una cuota. No vamos a traicionar a los autónomos, ni a nuestros socios.

Estamos de acuerdo en bajar la cotización a los autónomos que en este momento no llegan al SMI. Pero los autónomos ya pagan bastante: Seguridad Social, impuestos, tasas, nóminas... Entiendo que el Gobierno quiera que los pensionistas de hoy no pierdan poder adquisitivo y que quieran subir las pensiones con el IPC, pero lo que no estamos dispuestos es a avalar que le suban hoy las cotizaciones a los autónomos sin saber cuál es la pensión que les va a corresponder mañana. Porque hoy sabemos la que hay, mañana no.

De sus palabras se denota una desconfianza a la reforma de las pensiones que tiene que aprobar el Congreso.

La reforma de las pensiones que se ha hecho no es a largo plazo, es a corto y hay que ver si el parlamento avala este acuerdo. Se han seguido las pautas que ha marcado el Pacto de Toledo.

Ese acuerdo dice que "sería bueno" que se acerquen las cotizaciones de los autónomos a los ingresos reales. No dice que sea obligatorio. Hay muchos mecanismos para que un autónomo adecúe sus cotizaciones, la primera es eliminar trabas.

Un autónomo hoy no puede cotizar más porque tiene la base topada. Un autónomo con un rendimiento de 4.000 euros, no puede ir por encima de 2.000.

La reforma de las pensiones que se ha hecho no es a largo plazo, es a corto plazo

Otro ejemplo, es el autónomo societario, que paga su cotización como gasto propio en lugar de gasto de empresa como sus trabajadores. Si dejaran que fuera un gasto de empresa, dos de cada tres autónomos societarios estarían dispuestos a cotizar más.

Se trata de mecanismos que se pueden poner en marcha sin fijar una cotización obligatoria. Vamos a dialogar, pero no vamos a ser cómplices de que suban la cotización de más de la mitad de autónomos.

Ha mencionado varias veces las trabas. ¿Debemos aprovechar los fondos europeos para modernizar nuestra Administración?

Quien primero se tiene que digitalizar es nuestra Administración. Llevamos años trabajando con el Gobierno, CEOE, Cepyme y las Cámaras de Comercio en la eliminación de trabas y trámites. Se han eliminado más de 100 y todos los años ponemos alguna. Pero, hay poca capacidad de eliminar trabas y trámites administrativos. Es muy complicado.

Llevamos años protestando, pero en comunidades autónomas y Ayuntamientos se sigue obligando a un autónomo a presentar las cuentas del Registro Mercantil para acudir a una licitación, cuando en España 1,7 millón de autónomos no tienen obligación de hacerlo.

Hay un grupo de expertos trabajando en la próxima reforma fiscal.

Nuestro equipo fiscal puso de manifiesto en un informe que la fiscalidad en España ya es suficiente. Se dice que la presión fiscal respecto a Europa es más baja, pero si tenemos en cuenta el número total de personas que declaran, es más alta.

España tiene una tasa de economía sumergida del 24%, más de la mitad que la media europea. Ahí está el problema. Y a veces se produce en sitios donde la fiscalidad es muy elevada. Es llamativo que la tasa de economía sumergida en la Comunidad de Madrid sea del 13%, en línea con el resto de Europa y la mitad que en España.

Madrid está en la diana.

En Madrid es donde todos se fijan para subir impuestos, para pedir la armonización fiscal. Estamos de acuerdo en armonizar, pero a la baja. Aplaudimos a Madrid, a Andalucía y a todas aquellas comunidades que teniendo una fiscalidad amable con sus ciudadanos, autónomos y empresas son capaces de recaudar más y gestionar mejor. Vemos otras comunidades, donde los ciudadanos pasan un infierno fiscal.

Si trasladamos esto a la economía de la calle, como empresario no subo los precios cuando tengo menos caja. Cuando no se cubren los niveles de gasto, muchas veces se suben los impuestos y eso genera un problema. Lo mismo que pierdes clientes, pierdes sujetos pasivos que tributen.

Aplaudimos a Madrid, a Andalucía y a todas aquellas comunidades que con una fiscalidad amable son capaces de recaudar más y gestionar mejor

Dicen que ese discurso es 'de derechas'...

Bajar impuestos no es de derechas, ni de izquierdas, es de sentido común. La prueba es que en todos los territorios, países o momentos en los que se han bajado impuestos, ha habido crecimiento económico y de empleo.

La factura de la luz es otro problema.

Dado que la UE ha dado posibilidad de actuar al Gobierno, debería hacerlo cobrando exclusivamente la energía consumida. El Gobierno ha recaudado 3.900 millones de euros más en impuestos por la subida energética en el último año.

Ciudadanos, autónomos y empresas viven un verdadero calvario con los precios de la luz. El tema de la luz y de los carburantes es un escándalo. Cuando uno ve su recibo, lo que cobran en impuestos y lo que supone el consumo de energía, se echa las manos a la cabeza. Claro que se puede hacer algo.

Trasladar esos impuestos a los PGE también es una carga para los ciudadanos.

El problema de la luz está afectando a todo el mundo por igual. El IVA de la luz tendría que estar en el 4%. Tampoco tenemos que pagar las tasas que pagamos. A lo mejor es el momento de incrementar el déficit tarifario, como se ha incrementado otro tipo de déficit. Hay muchos autónomos y empresas que esto le está suponiendo un lastre.

A lo mejor es el momento de incrementar el déficit tarifario de la luz, como se ha incrementado otro tipo de déficit

Hablemos de las microempresas o de esos autónomos de los que se dice que están en el 'autoempleo'. ¿El tamaño de nuestras empresas es un problema?

Nuestro país es de servicios. Nos gusta salir, viajar, celebrar bodas, bautizos, comuniones, ferias… Esa idiosincrasia no es la de un país industrial. Tenemos 4.400 empresas de más de 250 trabajadores. El 99% restante son de menos de nueve trabajadores y el 92% de menos de cinco. Para ganar tamaño hay que eliminar trabas y fomentar el crecimiento empresarial. Empresas con 49 trabajadores en los ERTE han tenido más bonificaciones que empresas con 50. A veces el paso de ocho a nueve o de nueve a 10 es un problema y de 49 a 50 es un problema. Lo mismo ocurre con el paso de facturación.

Hemos visto cómo empresas con 49 trabajadores en los ERTE han tenido más bonificaciones que empresas con 50

Luego hay que entender que España es un país de tela de araña en las relaciones profesionales. De una gran empresa, parten muchas pymes y de esas, muchas micro y de esas, muchos autónomos. Eso va a seguir existiendo.

Ministros del Gobierno han defendido cambiar el modelo de España y abandonar el turismo.

El modelo productivo no se fija en el BOE ni en el Congreso, lo fijan los emprendedores y las oportunidades de negocio. Mientras tengamos el clima y las playas que tenemos, seguirán viniendo turistas y surgirán emprendedores e iniciativas de negocio en esa zona. ¿Vamos a dejar Sierra Nevada con nieve y sin actividad porque es una actividad temporal?

¿Vamos a dejar Sierra Nevada con nieve y sin actividad porque es una actividad temporal?

En el diálogo social, hemos visto cómo desde ideas muy distintas se ha llegado a acuerdos, mientras que en otros frentes -como el del modelo energético- no es posible el entendimiento entre políticos.

La polarización política y social es muy importante. En España hacen falta grandes consensos y acuerdos. Responsabilidad y sentido de Estado. Con los sindicatos o con otras organizaciones de autónomos, nos separan muchas cosas, pero cuando uno trabaja por el bien común se es capaz de llegar a acuerdos.

Vamos a sentarnos a negociar con el Gobierno la reforma que el Gobierno quiera, pero digo que nosotros, lo que no vamos a avalar es un hachazo a los autónomos. Si lo quieren hacer, que lo hagan los políticos. En política hay mucho cortoplacismo. Se piensa mucho en el titular de mañana y eso es un problema. Hace falta mirar a largo plazo, sentido común y sentido de Estado.

