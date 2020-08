El ocio nocturno activa la maquinaria legal: se suma a las acciones contra Sanidad

La juventud amanecerá este fin de semana sin el sello en la muñeca de la discoteca en la que pasó la noche. Mientras las pistas de bailes han echado el cierre, los ingresos y la rentabilidad de los establecimientos continúan menguando. Contra ello, el ocio nocturno rechaza quedarse inmóvil: ultima acciones legales contra el cierre decretado de sus locales.

Esta decisión se produce después de que las 50 organizaciones territoriales de Hostelería de España hayan acordado analizar la interposición coordinada de recursos de oposición a las restricciones aprobadas para hacer frente a los rebrotes. Ahora es el sector del ocio nocturno el que se suma al sentirse “criminalizado” por las administraciones.

Así lo han confirmado a Invertia fuentes del sector, una industria aquejada por su cierre decretado mientras que a la hostelería solo se le recorta en aforo y horario. “No hay una vinculación clara entre el ocio nocturno y los contagios. La decisión se toma con imágenes que distorsionan la realidad”, lamentan las citadas fuentes.

Las futuras acciones legales se configurarán este jueves en una reunión con el Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos. Las acciones irán encaminadas al rotundo rechazo a las medidas decretadas por el Ministerio de Sanidad que han entrado en vigor en las CCAA a lo largo de esta semana.

Precisamente, el sector ha transmitido su malestar al no haber sido recibido aún por las administraciones pese a los múltiples ruegos. Afean que sí se haya atendido a sus compañeros de la hostelería y no a los “más afectados” de las acciones restrictivas como son los empresarios de la noche.

“ No propagamos la Covid-19”

“La hostelería no es ni mucho menos el mayor propagador de esta pandemia pero se está poniendo en el foco criminalizando a un sector que lucha por mantener los 1,7 millones de empleo que genera y que ha actuado con responsabilidad desde un primer momento”, defiende el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel.

La creación de la comisión jurídica que lidera surge ante la necesidad de que las medidas sean “justificadas, proporcionadas y no se centren exclusivamente en un sector que queda en una situación de discriminación e indefensión, sin disponer de ayudas compensatorias, como sí está sucediendo con otros sectores”.

Igualmente, a las futuras medidas acordadas por la comisión se sumarán concentraciones en toda España ante el malestar que existe entre los empresarios y trabajadores de la hostelería.

A ndalucía se desmarca

Respecto a las movilizaciones anunciadas por la patronal, el itinerario se iniciará en Valladolid, Salamanca, León, Zamora y Palencia en la madrugada del viernes 21 al sábado 22, entre las 00:00 horas y la 1:00 hora de la madrugada. En Benidorm también se celebrará una marcha este mismo domingo, a partir de las 11:00 horas.

El caso particular se encuentra en Andalucía, comunidad que sí se ha reunido con la Junta de Andalucía tras las medidas decretadas. Fuentes del sector han afirmado a Invertia que no se sumarán a las movilizaciones y no barajan participar en un futuro.

Así, fue determinante la reunión mantenida con el vicepresidente andaluz, Juan Marín, en la que mostró su apoyo al sector. Confían en mantener un encuentro con el presidente de la Junta, Juanma Moreno. “Intentaremos por todos los medios el diálogo y la negociación”, zanjan desde la industria hostelera andaluza.

M anifestación online este jueves

Por otra parte, la plataforma digital ‘Somos Ocio Nocturno’ ha convocado para este jueves a las 20:00 horas una “macro manifestación”. Se trata de una iniciativa virtual en el que invitan a los afectados a publicar una foto en sus redes sociales bajo el lema ‘#SomosOcioNocturno’, profesión y ciudad.

“Inundaremos las pantallas de toda España mostrando nuestra indignación hacia la injusticia de cerrar un solo sector por completo”, aseguran desde la organización que estima que unos 200.000 trabajadores y empresarios no pueden trabajar ante el cierre decretado.