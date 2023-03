Ejército digital por tierra, mar y aire en 'Wake Up, Spain!'

Wake Up, Spain (2023)

No pasará a la historia la tercera jornada del 'Wake Up, Spain!' -organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I- por ser la más tecnológica de sus tres ediciones. Ni mucho menos. Pero el también considerado como 'Davos Español' tiene la virtud de que prácticamente todos los ponentes -y seguramente sin el prácticamente- pronuncian palabras mágicas como 'digitalización', 'innovación', 'talento'… Otra cosa es que generen un debate profuso.

En jornadas como la de este miércoles, además, se dio una curiosa circunstancia. Estuvo el ejército, desfilaron compañías automovilísticas, ferroviarias, aéreas y navieras. No ha habido que estrujarse mucho el cerebro para encontrar el titular.

La movilidad y, más concretamente, la nueva movilidad, centró la primera parte de la sesión. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, abrió el día con un mensaje de futuro para la ciudad: "Hacer que se viva mejor para que la gente venga más" y eso incluía a inversores y a nuevos talentos. Todo ello desde el punto de vista de mejorar la calidad de vida desde la sostenibilidad.

Y, precisamente, atraer inversiones y nuevas tecnologías a una región es algo de lo que sabe y mucho Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana.

"Hubo una fuerte competencia con la región alemana del Sarre, y ganar a Alemania no es fácil", destacó. Hablaba de la decisión de Ford de elegir a Almussafes para la producción de buena parte de sus futuros coches eléctricos. O de la inversión del Grupo Volkswagen, que ya está construyendo en Sagunto la primera gigafactoría española de baterías para el coche eléctrico.

Pero un aviso a navegantes referente al coche eléctrico pero que se puede hacer extensible a una industria cada vez más robotizada. "La realidad es que se está produciendo un tránsito y que se necesita menos mano de obra", avisó.

Ahora bien, como sucede en la trastienda de un evento como el 'Wake Up, Spain!', la digitalización no puede con todo. No pone ni retira atriles, ni pone sillones, ni coloca cuidadosamente los micrófonos a los invitados, ni organiza el protocolo. Al final, como también dijo Puig, la convivencia entre lo digital y lo tradicional es una cuestión de "equilibrio".

Equilibrio como el de ser capaz de estar presente en un auditorio escuchando interesantes ponencias al tiempo que manipulas tu teléfono móvil. Es un equilibrio que muchos practican durante la semana.

Pero volvamos al coche eléctrico, en estos momentos, uno de los hitos tecnológicos con mayor proyección, algo que se nota en debates y corrillos.

Un hito de inversión pública innovadora

Un hito transformado en cifras por la ministra del ramo, Raquel Sánchez, que presumió de la inversión de 12.000 millones de euros en innovación en la nueva movilidad.

Por su parte, electrificación, inversiones privadas millonarias en digitalización y normativa centraron debates con representantes del Ministerio de Industria, Kia y el Grupo Stellantis, y Zunder, por un lado, e Iberdrola, el Ayuntamiento de Madrid e Irízar, por otro, y sin muchas más aportaciones de tintes innovadores -y tampoco tanto- que la ratificación del fin de los coches contaminantes en 2035.

En definitiva, queda cierta sensación de 'más de lo mismo', de poco atrevimiento a la hora de predecir por dónde irán los tiros en un mercado, hay que tenerlo en cuenta, muy cambiante.

Y de la movilidad por tierra, a la movilidad por mar. Tan lejos como está Madrid de la costa, lo cierto es que el Davos Español suele reservar algunas mesas a analizar todo lo que rodea a la industria naval y, cómo no, la tecnología suele aparecer en los discursos: "Gracias a la colaboración público-privada hemos logrado poner a todo un sector a trabajar. Y no solo al naval, sino también al de energías renovables, de ingeniería y de tecnología", dijo Almudena López del Pozo, CEO de Pymar.

Por cierto, de energías renovables marinas también se ha hablado este año en la Casa de América y, en este sentido, la aprobación del Plan de Ordenación del Espacio Marítimo ha centrado buena parte de la atención. Crear un hub de energía eólica marina en nuestro país es algo que se ha comentado en voz alta y en voz baja.

Y de la movilidad por mar, a la movilidad por aire. AENA tranquilizó sobre cuellos de botella y el plan fotovoltaico centraron parte de su mensaje. Pero vaya, poca innovación, poca tecnología.

El ejército toma posiciones (digitales)

Tiene bemoles. A pesar de la notable cantidad de cargos institucionales y empresariales relacionados con algo tan disruptivo como la nueva movilidad, el tema que más tecnológico sonó durante la mañana fue el relacionado con el ejército.

Palabras y expresiones como planificación de estrategias tecnológicas (Indra dixit), competitividad y carácter innovador de la industria española de la defensa (Navantia y TEDAE), la fotónica y la cuántica (Tecnobit-Grupo Oesía) y soberanía tecnológica (Hisdesat) convirtieron el tramo de mañana dedicado a asuntos militares en esa oda a la transformación digital que se había echado en falta cuando se habló de movilidad.

Ya por la tarde, una vez reposada la comida, llegó el turno de la sanidad. Y continuó esa oda a la innovación tecnológica.

La secretaria de Estado del Ministerio de Sanidad, Silvia Calzón, adelantó que el Plan Estratégico de la Industria Farmacéutica estará listo antes de junio. Aseguró que este proyecto persigue aunar "innovación, acceso y sostenibilidad".

Las terapias avanzadas del Instituto de Salud Carlos III, el reglamento europeo de datos sanitarios al que aludió la Fundación IDIS, la importancia de estar cerca de las compañías tecnológicas que apuntó Sanitas en materia de ciberseguridad o la necesidad de inversión tecnológica que promulgó FENIN, sumaron cartas claves a la baraja de la eHealth.

Cerró la jornada una mesa eminentemente tecnológica en la que participaron Grupo Oesía, EY y NTT Data y que puso sobre la mesa temas como los gemelos digitales ("de un corazón pero también de un hospital"), de algoritmos, de historias clínicas y datos de pacientes en la nube (contra los ciberataques) y de necesidad de formación.

En fin, movilidad, defensa y sanidad -con mayor o menor intensidad- demostraron que todo tiene que ver ya con la digitaización, por si no hubiera quedado claro aún. Y si todavía hay alguien que lo duda, que no se pierda la jornada de este jueves.

