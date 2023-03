Madrid ante el reto de reducir las emisiones con la movilidad de más de seis millones de personas

Los integrantes de la mesa de movilidad durante el Wake Up Spain 2023. Jesús Umbria

Los retos a los que se enfrenta Madrid en materia de movilidad son muy importantes. Entre otras razones por la cantidad de desplazamientos que se hacen cada día y las emisiones contaminantes que se producen. Esto es lo que se ha debatido en una nueva mesa de debate en la tercera edición del Wake Up! Spain, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I en colaboración con EY, Oesia, Microsoft y EMT de Madrid.

Y en este sentido ha empezado Jose Antonio Martínez Páramo Ayuntamiento de Madrid, coordinador general de Medio Ambiente, señalando que "Madrid cuenta con 3 millones de habitantes en la ciudad y 6 millones de habitantes en toda la región que realizan 10 millones de desplazamientos, en los que diariamente entran 1,2 millones de vehículos con una antigüedad de 10 o 12 años y el 10% no tiene etiqueta", ha dicho.

"En este sentido antes había 24 estaciones que incumplían los estándares de calidad y por ello desde el Ayuntamiento trazamos un plan estratégico para incidir en todos los agentes que pueden ser contaminantes. Un plan anterior que solo actuaba sobre el tráfico que es el 47% de las emisiones".

"Por ello nuestro plan tiene 200 medidas con todo el municipio de Madrid. Actúa sobre la movilidad con infraestructuras, movilidad, con las obras con Madrid Nuevo Norte que ha ahorrado 14 millones de emisiones, también sobre la administración y sobre la EMT. Nosotros también tenemos que dar ejemplos y con los contratos deberían ser eco o cero", ha dicho.

Y también con "una estrategia de sostenibilidad sobre muchos frentes. Desde el punto de vista normativo con ordenanzas municipales como la de calidad de aire. En esta ordenanza introducir medidas como en las plazas de garaje que tienen que tener el 100% de las plazas de garaje con preinstalación de puntos de recarga", ha dicho.

Y "también aprobamos la ordenanza movilidad con la Zona de Bajas Emisiones, sobre todo al 10% que no tiene etiqueta. Ningún vecino sea o no residente al final de 2024 dejará de entrar en Madrid. No somos contrarios a cero vehículos, al contrario, promovemos el vehículo cero", ha dicho.

"Además, ofrecemos 100 millones de ayudas para la renovación de vehículos eléctricos y en infraestructura de carga hemos pasado de 28 puntos a 115 puntos; también hemos inaugurado la electrolinera de Canalejas y hay otra en marcha en Vicálvaro", ha señalado.

José Antonio Martínez Páramo, coordinador general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid.

La importancia de la ingeniería

Por su parte, José Trigueros, presidente de Instituto de ingeniería de España, ha querido remarcar el valor de la ingeniería que es fundamental, y el ayuntamiento y “la empresa municipal de transportes avanza porque hay muy buenos ingenieros, ya que cada vez son más imprescindibles”, ha señalado.

José Trigueros, presidente del Instituto de Ingeniería en España. Sara Fernández

"En 2019 la Comisión Europea aprueba el Pacto Verde y dice que tenemos que ser neutros en carbono en 2050. La prohibición de vehículos de 2035 es una transición energética de la movilidad y esto supone un cálculo de la energía necesaria. La necesidad del almacenamiento energético. Y también la rentabilidad económica. Si todo no es rentable no sale. El coste energético del transporte es el 40%", ha comentado.

La ayuda de Iberdrola

Por su parte, Efigenio Golvano, director Región Centro de i-DE de Iberdrola, ha comentado que Iberdrola "está en todas las patas de la electrificación limpia, primero con la producción de las energías limpias". "En este sentido falta todavía evolucionar el almacenamiento y la tecnología es el bombeo, el hidrógeno tiene un término de un tercio, menor que el bombeo. En el consumo, estamos muy activos con puntos de carga y colaboramos con empresas punteras como es la EMT. Y luego el calor que también hay que electrificar".

"Con las redes con planificación y un uso inteligente de las mismas, como por ejemplo con la recarga nocturna se puede ir haciendo y cuáles son los lugares en los que se puede hacer. Respecto a la electrificación de Madrid estamos encantados en la colaboración público privada, con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y para completar son la movilidad y la calefacción (el uso del calor). Hay que felicitar al Ayuntamiento de Madrid porque ha logrado una mejora en la calidad del aire. Y felicitar también a la EMT porque ya no tiene autobuses diésel y el futuro es del 100% eléctrico y un pequeño nicho para el hidrógeno y se han convertido en puntero", ha señalado.

Efigenio Golvano, director Región Centro de i-DE de Iberdrola. Sara Fernández

También desde Iberdrola han señalado que la "electrificación del taxi es el siguiente reto ya que un taxista hace 200 kilómetros diarios y ya hay vehículos que hacen los 400. Les falta dar un paso más. Y también hay que avanzar en integrar el transporte sostenible, porque somos siete millones de habitantes en la comunidad".

"En cuanto al calor, ha habido un avance con el ayuntamiento de Madrid para eliminar las calderas de carbón. Y hay que eliminar las calderas térmicas, porque la bomba de Calor el rendimiento es mucho mayor. Hay que sustituir las calderas térmicas por la bomba de Calor", ha dicho.

El ejemplo de Irízar

También ha participado Íñigo Azcona, director comercial de España y Portugal del Grupo Irízar, que "lleva 130 años en la movilidad de pasajeros diversificando el negocio y yendo hacia nuevos sectores podrían cambiar mucho mejor".

Íñigo Azcona, director comercial de España y Portugal del Grupo Azcona. Sara Fernández

"En 2011 diseñó el transporte de las ciudades del futuro. Y gracias a proyectos y ayudas por la Unión Europea pusimos en 2014 los dos primeros autobuses eléctricos y a partir de ahí se generó una corriente europea limpia de la electromovilidad. Y en 2017 inauguramos la primera planta de electromovilidad con 75 millones de inversión", ha comentado.

El ejemplo de la EMT

Ha continuado el debate Gonzalo Fernández, director de Infraestructuras de la EMT Madrid, señalando que la EMT cuenta con "más de 1,5 millones de viajeros en un día y 400 millones en un año, lo que supone un impacto en la ciudad y nosotros en la EMT desde 2022 no tenemos autobúses diésel y el 10% de la flota ya es eléctrica", ha dicho.

Gonzalo Fernández, director de Infraestructuras de la EMT. Sara Fernández

"También se están haciendo las cosas en recarga con 140 puntos y hace unos meses de recarga másiva con hasta 400 kW y estamos ejecutando ahora. En Madrid tendremos la mayor estación de carga eléctrica de Europa. No hay nada en todo el mundo. Estamos marcando un hito en la movilidad. Para 2024 terminamos el diseño de dos centros para 800 autobuses y poco más tarde tener todos autobuses eléctricos", ha comentado.

