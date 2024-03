Hace apenas un par de semanas que terminó el Mobile World Congress, la cita global más importante de la industria digital y de todas las industrias. Porque la digitalización es transversal a todos los sectores productivos. Un MWC que contó con más de 100.000 visitantes, 2.700 expositores y 1.100 ponentes, simplemente, impresionante.

Personalmente este tipo de encuentros me parecen agotadores, primero porque no paras ni un solo momento y segundo porque si estás de expositor (no era mi caso en esta ocasión) repites continuamente los mismos mensajes. Pero el esfuerzo, merece la pena y trae grandes recompensas.

Merece la pena, porque es el punto de encuentro del todo el sector a nivel mundial. Es el espacio donde se presentan las últimas innovaciones, y aunque es verdad que hace unos años era más llamativo porque las grandes marcas presentaban sus nuevos dispositivos móviles, con un gran espectáculo y una gran repercusión mediática, hoy, que el lanzamiento de nuevos smartphones ya no son esa gran novedad, hay muchas más innovaciones en todas las áreas y sectores.

Por ejemplo, este año creo que los coches eléctricos han sido unos de los grandes protagonistas. En este MWC hemos visto el primer coche eléctrico presentado por una empresa de móviles, el SU 7 de Xiaomi. Es verdad que, desarrollado en colaboración con un fabricante de coches, pero es la primera vez que una marca de Electrónica de Consumo comercializa un automóvil. Curiosamente y casi simultáneamente, otra empresa de Electrónica, Apple, anunciaba que abandonaba su proyecto de coche conectado, Titán. Una de cal y una de arena.

También pudimos ver el coche conceptual de Renault, el H1st Visión, desarrollado en colaboración con Software République, el consorcio francés de empresas tecnológicas entre las que se encuentran, entre otras, Orange, Eviden, Thales o Dassault Systemes. El proyecto se basa en el uso de la inteligencia artificial y el intercambio continuo de datos de todo tipo, entre coches, información del tiempo, mapas etc…, para mejorar el conocimiento del entorno para aumentar la seguridad y el confort. Un buen ejemplo de simbiosis entre la industria del automóvil y la digital, en este caso liderado por el fabricante de automoción. Nos queda mucho por ver y por hacer en este sector, sin mencionar el famoso “coche volador”de Alef Aeronautics, un punto y aparte. Según datos de la compañía estaría operativo en 2025 y ya tienen 3.000 pedidos en firme. ¿Se necesitará licencia de piloto de avión para conducirlo?

Otro de los grandes protagonistas, la inteligencia artificial que ha estado presente en la mayoría de los expositores y que hemos visto funcionar ya en móviles de forma muy eficiente. También ha habido grandes anuncios de inversiones millonarias, como las de Microsoft que comunicó su intención de invertir 5.000 millones en Europa en Centros de Datos, de los cuales 2.000 se quedarán en España.

Y hablando de anuncios, unos de los que más resonó en España fue el del ministro de Transformación Digital con la creación de la “SEPI Digital” : la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), que será el instrumento del estado para invertir en empresas tecnológicas digitales. Un tema que da para más de un debate.

Destacar también el crecimiento y el gran éxito del 4YFN, espacio para el emprendimiento, donde se presentó la iniciativa de RED.ES, la Oficina Nacional de Emprendimiento, cuyo objetivo principal es impulsar la formación y el desarrollo de nuevas empresas con un alto componente de innovación y tecnología. Ojalá tenga mucho éxito, porque lo necesitamos.

También tuvo un gran protagonismo la Sostenibilidad y el Medio Ambiente y el gran reto al que se enfrenta la digitalización y la Inteligencia Artificial. Como conseguir aumentar el nivel de gestión de datos, al mismo tiempo que reducimos el consumo de CO2. Y por último, pero no menos importante, la Inclusión como evitar que nadie se quede atrás. La Fundación ONCE, en el contexto del pabellón de España de RED.ES, presentó los avances del proyecto de la UE del Centro Europeo de Accesibilidad y en 4YFN todas las iniciativas de innovación.

Y por supuesto, también se habló me móviles y redes, especialmente como conseguir que todas las industrias productivas aprovechen al máximo el potencial que nos ofrece la tecnología 5G. Un gran reto, porque todavía quedan muchas aplicaciones por implementar en muchos sectores.

Una suerte tener el MWC en España. Un valor que tenemos que aprovechar al máximo en la industria del país para convertirnos en actores relevantes a nivel internacional.

Un gran éxito el MWC 24 y esperando ya el MWC25. ¿Veremos el coche volador, volar?