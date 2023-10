La IA en los mundos de Platón

Decía Platón que la realidad se divide en dos mundos: el mundo sensible –el material, el que captamos por los sentidos– y el mundo de las ideas, a las que solo se puede acceder a través de la razón. No se me ocurre un reto más enorme que pedirle a alguien que describa cuál está siendo el impacto de la inteligencia artificial en la realidad. Un repaso rápido por las noticias y acontecimientos de los últimos tiempos, especialmente desde noviembre pasado, cuando el mundo descubrió el chat GPT-3, permiten prever impactos en prácticamente todo.

Entre los que ejercerá sobre el mundo sensible, hay que estar atentos a los que puede tener sobre el medioambiente. Según la Agencia Internacional de la Energía, los centros y redes de datos representan entre el 2 y el 3% del consumo mundial de electricidad. Aunque es imposible calcular cuánto crecerá este consumo con la expansión de la IA, se están publicando estudios que estiman que, en un escenario intermedio, en 2027 los servidores de IA podrían utilizar una cantidad de energía similar a la que consumen Argentina, Suecia o los Países Bajos. El impacto sobre las emisiones de carbono dependerá de en qué proporción se alimenten de energía renovable.

El modelo y volumen del negocio digital se enfrenta a una gran transformación. No solo de oferta. También de costes. Las aplicaciones basadas en modelos de lenguaje natural, como los GPT, requieren grandes cantidades de potencia informática para crearlos y mejorarlos, niveles que crecen a medida que los modelos se vuelven más complejos. Se estima que el coste del entrenamiento de GPT-4 fue 25 veces mayor que el de su antecesor GPT-3. Y según Leroy Hennessy, presidente de Alphabet, basar las búsquedas de Google en un modelo de lenguaje natural podría “probablemente costar 10 veces más que una búsqueda estándar por palabra clave”. Las inversiones en IA del último año suman billones y son innumerables.

Esta necesidad de potencia de cálculo requiere también de más centros de procesamiento de datos, lo que es un gran reto de planificación urbanística y energética. A principios de octubre, Finacial Times advirtió de una inminente crisis en el sector provocada por la incapacidad de los centros de datos de asumir la demanda. Según FT, los obstáculos para crear nuevos centros “incluyen restricciones de planificación local, la necesidad de una mayor generación de electricidad y actualizaciones de los sistemas de transmisión nacionales”.

MIT Technology Review relata como estos servicios “se están trasladando silenciosamente a las ciudades”, en forma de infraestructuras de menor tamaño camufladas en edificios urbanos: “Amazon Web Services ha estado impulsando centros reducidos (…) en 32 ciudades de Estados Unidos. La tendencia incluso ha despertado el interés de Walmart, que pronto podría comenzar a alquilar secciones de sus grandes superficies para albergar centros de datos para empresas de terceros”.

El impacto en el comercio global y la geopolítica no es menor. Estados Unidos y China están inmersos en una guerra de prohibiciones para impedir a sus fabricantes vender tecnología estratégica al adversario. Los mejores chips para la IA los fabrica la compañía californiana Nvidia, que desde 2022 se ha visto obligada a suministrar a China una versión menos potente. Ante rumores de que las restricciones crecerían, en agosto China encargó a Nvidia chips por valor de 5.000 millones de dólares. Ahora Biden estudia si poner en marcha nuevas medidas que podrían poner en jaque a Europa. Incluirían controlar RISC-V, la tecnología de hardware de código abierto sobre la que se asientan las principales investigaciones europeas para fabricar chips propios y conseguir una cierta soberanía tecnológica.

Conocemos otros centenares de impactos de la IA sobre el mundo sensible derivados de su multiplicidad de aplicaciones: su capacidad de reinventar el sector de la creación de contenidos, encontrar información valiosa en grandes cantidades de datos y automatizar el trabajo de los oficios de cuello blanco u ofrecernos experiencias personales nuevas. Sólo hace falta estar atento a las redes sociales para constatar que cada semana salen a la luz nuevos usos que impactan sobre todo tipo de negocios y formas de ocio, y sobre el mercado de trabajo.

¿Y qué decir del impacto de la IA en el mundo de las ideas? Sobre este, sabemos menos. Es indiscutible su papel en la aceleración de la ciencia y la generación de conocimiento. Los más optimistas creen también que ayudará a aumentar hasta niveles inimaginables la inteligencia humana. Su impacto en internet, tiene claros y oscuros. Nos ayudará a encontrar y procesar información más rápido, pero también será un arma poderosa para los censores autoritarios (interesante el último informe de The Freedom House sobre la libertad en internet) y para los creadores de contenido malicioso e información falsa (estos días vivimos rodeados de falsas imágenes y noticias sobre el conflicto entre Israel y Gaza y hemos visto como se ha utilizado en las recientes elecciones de Eslovaquia).

Otro impacto que a estas alturas es muy difícil de prever es cuál será el efecto de la automatización de tareas en las capacidades de las personas. ¿Olvidaremos cómo hacer todo lo que ya harán las máquinas? No es descartable que perdamos la costumbre y la agilidad en hacerlo, como hemos olvidado recordar números de teléfono o calcular a mano.

También otros inventos han impactado en el mundo sensible y el mundo de las ideas. Pero ninguno de una manera tan masiva y acelerada como la IA.

*** Gemma Ribas Maspoc es consejera de Gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.

