Emprender en ciberseguridad: retos y oportunidades

En un mundo cada vez más conectado, los ciberataques se han convertido en una amenaza y una preocupación creciente para los usuarios, las empresas y las propias administraciones públicas.

La sofisticación de los ataques cibernéticos ha puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar soluciones innovadoras a partir de tecnologías avanzadas, que permitan hacer frente a estos desafíos, que están creciendo en volumen y en complejidad durante los últimos años.

¿Cuáles son los principales retos que tienen los emprendedores que quieran desarrollar sus proyectos en este ámbito? ¿Qué tendencias y oportunidades detectamos en el mercado?

Si hablamos de retos, hay tres claves que me gustaría compartir. La primera es que los emprendedores deben aprovechar las tecnologías avanzadas para desarrollar soluciones de vanguardia.

El mercado demanda nuevas ideas, enfoques y soluciones, que nos permitan reforzar la protección de los sistemas y los datos ante posibles amenazas, tanto presentes como futuras. No hay tiempo que perder. Y es que no sólo hay que pensar en los riesgos presentes, sino también en los desafíos futuros, porque las amenazas son cada vez más sofisticadas. ¿Cómo me anticipo a un ciberdelincuente? Un emprendedor, y cualquier experto en ciberseguridad, debe plantearse esta pregunta de forma recurrente.

La segunda es que, ahora más que nunca, es importante tener presente que cuanto más desarrollada y eficiente es una tecnología utilizada en ciberseguridad, mayores son las posibilidades de construir sistemas de defensa más efectivos.

Así, si somos capaces de identificar patrones de comportamiento malicioso de forma más rápida y precisa, podremos ofrecer una respuesta inmediata ante posibles ataques, minimizando el impacto de posibles brechas de seguridad.

Y, en tercer lugar, debemos en tener en cuenta que en un contexto global y diverso como en el que nos encontramos, no podemos permitirnos desaprovechar el talento ahora que es más necesario que nunca aportar nuevas ideas.

Y es que un equipo diverso puede enriquecer estos proyectos emprendedores, aportando perspectivas únicas y enfoques diferentes como solución para resolver los retos que tenemos por delante. En la práctica, eso puede conducir a soluciones más sólidas y efectivas en la protección de la información y en la lucha contra las amenazas cibernéticas.

A su vez, si nos centramos en las oportunidades, hay al menos tres tendencias que me gustaría destacar. La primera es el auge creciente de la inteligencia artificial en las soluciones de ciberseguridad.

Su uso está especialmente pensado para anticiparse a las amenazas, aumentando la capacidad de reacción y detección de nuevos tipos de ataques, pues la inteligencia artificial también brinda a los responsables de las amenazas la oportunidad de lanzar ataques más complejos a gran escala, haciendo uso de diversas técnicas que aumentan las probabilidades de forzar un acceso no autorizado.

De nuestro lado la IA es capaz de analizar ingentes cantidades de datos y su rol puede ser clave para identificar de forma más rápida y eficiente tanto las nuevas posibles amenazas como las que ya existen, acelerando así drásticamente el tiempo de respuesta.

Una segunda tendencia es el desarrollo de sistemas de autentificación seguros, que igualmente va a más. En los últimos años, por ejemplo, se ha extendido el empleo de la autenticación multifactor y también se espera que durante el presente ejercicio siga creciendo.

La clave de esta medida es que añade una capa adicional de seguridad dentro de los sistemas de inicio de sesión, dificultando así que los ciberdelincuentes accedan a las cuentas de los usuarios. Una funcionalidad como ésta limita considerablemente ataques de phishing masivo y bots automáticos, limitado también otros ataques dirigidos.

En un contexto donde la regulación de privacidad de datos es cada vez más estricta y las amenazas, como los ataques conocidos como ramsonware, de secuestro de datos, son crecientes; hay una tercera tendencia, muy conectada con las dos anteriores, que me parece muy relevante: el desarrollo de soluciones más eficaces para proteger los datos en entornos como la infraestructura cloud, donde cada vez más usuarios, empresas y administraciones migran información.

Ciberseguridad y emprendimiento. Emprendimiento y ciberseguridad. Dos ámbitos entrelazados, que caminan de la mano. Y es que cada amenaza, cada nueva vulnerabilidad potencial o detectada en entornos tecnológicos, representa una nueva oportunidad para innovar y para desarrollar soluciones.

Esto me permite concluir que el margen para emprender es muy amplio y extensible a través de fórmulas basadas en la colaboración y cooperación entre organismos públicos y privados, pues la unión hace la fuerza. Es tiempo para cultivar la audacia, la curiosidad, la observación y la visión estratégica. Es tiempo para aprovechar los retos y oportunidades que ofrece la ciberseguridad para emprender.

