Francisco Gonzalo (Sacyr): "Ya tenemos digitalizado un 85% del 'backoffice'; ahora nos falta transformar la operativa"

Francisco Gonzalo es uno de esos directivos marcados por la humildad pese a gozar de un currículo envidiable y de estar al frente de la digitalización de todo un coloso empresarial español.

Durante los últimos cuatro años, Gonzalo se ha propuesto que la tecnología forme parte central de la estrategia de Sacyr, una de las grandes compañías de infraestructuras y servicios de nuestro país. Pero antes, el ejecutivo había pasado por su rival Acciona y, también, por el lado 'oscuro' de las multinacionales tecnológicas (Sun Microsystems, posteriormente adquirida por Oracle).

"Creo que es algo que enriquece mi experiencia. Por ejemplo, en muchas ocasiones los proveedores a veces empujan hacia tendencias que están de moda, pero desde que estoy en este otro lado me gusta ser, digamos, más prudente: estar pendiente de las nuevas tecnologías, ver si tienen encaje en nuestra empresa, pero no ser los primeros en meternos en innovaciones que todavía no tienen recorrido", reconoce.

Una visión completa del panorama digital de la que queda constancia a lo largo de toda la entrevista que mantiene con D+I.

PREGUNTA: Para muchos lectores, aunar digitalización con una empresa que opera en sectores tradicionales como Sacyr puede resultar chocante. ¿Cuál es la realidad innovadora de vuestra firma?

RESPUESTA: Es verdad que operamos en un sector que podríamos llamar incluso tradicional y a lo mejor hay otros sectores donde la tecnología es más visual para el cliente final. Nosotros no vendemos al público en general, nuestros principales clientes son las Administraciones. Pero eso no nos condiciona. En estos cuatro años, casi cinco, hemos iniciado todo el proceso de digitalización de la compañía partiendo del convencimiento de la alta dirección de que era necesario llevar a cabo esta transformación.

Francisco Gonzalo, CIO de Sacyr.

En los primeros años nos hemos focalizado mucho en los procesos de 'backoffice' , en la parte más económica-financiera, de gestión de las compras y de los procesos internos de la empresa, que son muy transversales a todo el grupo. Tenemos un 80-85% de las sociedades y empresas del grupo dentro de este proyecto de digitalización de la parte económica y financiera.

Ahora estamos virando esa digitalización hacia lo que podríamos denominar como tecnología más operacional, de innovaciones específicas para la construcción, para el seguimiento de los camiones o las concesiones de agua. Por ejemplo, tenemos una aplicación para el ciclo integral del agua que estamos modernizando internamente. Por otro lado, empezamos con la sensorización de la maquinaria, pero ahora estamos buscando ya la sensorización de la parte de servicios, de las personas que van a entrar en las plantas industriales.

Y, en paralelo, teniendo en cuenta la ciberseguridad y la gestión del puesto de trabajo de manera flexible para dar respuesta a desafíos como fue la covid-19.

P: Al poco de ser nombrado CIO de Sacyr, comentabas que uno de tus retos era que en Sacyr dejara de percibirse la dirección de Sistemas como una mera área de soporte para estar más alineado con el negocio y aportar más valor a la compañía. ¿Cuál es el estado de este cambio de enfoque?

R: En aquel momento, efectivamente, tuvimos que reorientarnos desde un equipo que principalmente respondía a usuarios a los que no les funciona el ordenador a una organización más especializada y centrada en dotar a las áreas operativas de la capacidad suficiente para ejecutar sus proyectos. Eso pasa por entender muy bien lo que hace el negocio, por escucharlo y que se convierta en prescriptor de tecnología, en base a experiencias propias, del sector o de otras iniciativas dentro de la propia casa.

"Queremos que el negocio sea prescriptor de tecnología"

La digitalización obviamente va de poner una tecnología, pero en el fondo de lo que se trata es de cambiar la forma de hacer las cosas, de cómo cambiamos el negocio y homogeneizamos la manera de trabajar. Todo ello teniendo en cuenta la gestión del cambio, porque si le cambiamos los sistemas a un jefe de obra de repente tendremos resistencia.

P: Volviendo al gran proyecto de digitalización que comentábamos al principio, esa modernización del 'backoffice'. En Sacyr contáis con el proyecto Bambú, para homogeneizar, simplificar y automatizar los procesos internos de la compañía, en el que optasteis por la versión S/4HANA de SAP, en la nube, de la mano de Deloitte. ¿Cómo fue esa iniciativa y la experiencia de migrar un proceso tan crítico al 'cloud'?

R: Fue un reto porque en España no había muchas implantaciones de este tipo. Una de las claves del éxito de este proyecto fue que todas las personas de la compañía estaban convencidas de que había que dar este salto y venían demandándolo desde hace varios años.

Teníamos varios sistemas financieros. Uno de cuando éramos Sacyr Vallehermoso, muy orientado al negocio de construcción, otro que heredamos de una constructora portuguesa... Necesitamos consolidar y estandarizar todos estos sistemas, con un único modelo que fuera común a todos los negocios: concesiones, servicios sociales, industrial e infraestructuras.

Hemos estado trabajando a nivel de corporaciones y por áreas de negocio. Empezamos por concesiones, luego por construcción y luego algo con el de servicios. Desde hace algún tiempo lo llevamos implantando en algunos países como Colombia o Chile, y ahora estamos en la definición del presupuesto del año que viene y cuál será el siguiente nivel de despliegue.

"El próximo año modernizaremos los sistemas de 'backoffice' en Estados Unidos y Perú"

Estamos en ese 85% que comentábamos antes, con las miradas puestas en Perú y Estados Unidos. Valoraremos si entramos conjuntamente en ambos países o no, pero la idea es que a finales de 2022 hayamos modernizado también los sistemas en esas filiales. Nunca llegaremos a un 100% porque hay países en los que no tiene sentido, porque solo tenemos un proyecto y no merece la pena la inversión hasta que tengamos una presencia consolidada.

P: ¿Y respecto al salto a la nube?

R: En aquel momento estábamos en pleno proceso de renovación de infraestructuras y vimos en el salto a la nube la oportunidad de llevar ahí nuestro sistema transaccional, encargado de toda la parte económico-financiera. Al principio daba un cierto vértigo, pero ha ido muy bien. Más allá de homogeneizar y consolidarlo todo en un único sistema, funcionalmente hemos obtenido muchas mejoras derivadas de la propia migración: desde la conciliación bancaria a la automatización de muchos de esos procesos.

P: Todo este camino lleva a Sacyr directamente a algo de lo que se habla mucho ahora y es la economía del dato: cómo explotar la información de esos sistemas modernos para personalizar servicios, mejorar eficiencias o encontrar nuevos nichos de actividad...

R: Justo ahora estamos definiendo nuestra estrategia de IT y de Tecnología para los próximos cinco años. Y, por supuesto, uno de los pilares fundamentales es el dato, no sólo en términos de conseguir un dato único que es lo que hemos logrado, sino explotarlo y saber para qué sirve toda esa información.

Ya hemos incorporado una nueva persona al equipo como responsable de una nueva área específica de datos dentro de la dirección que se va a dedicar en exclusiva a esa gestión del dato en aplicaciones de inteligencia artificial, en integraciones con otros sistemas..., además de ocuparse del gobierno del dato.

Por ahora estamos muy centrados en el área de reporting económico-financiero, donde la calidad del dato es fundamental. También es necesario consolidar todos los asientos financieros para tener la parte de tesorería bien cubierta y automatizada. Estamos empezando, en este sentido, a identificar los procesos que podemos automatizar mediante robots [RPA], como la gestión de facturas de nuestros proveedores.

P: Estáis en plena definición del plan quinquenal de digitalización de Sacyr. ¿Qué nos puedes adelantar de vuestras intenciones a futuro?

R: Diría que la sostenibilidad claramente es uno de los pilares estratégicos del grupo y creemos que podemos aportar mucho en ese campo desde el área digital. Primero, por la eficiencia tecnológica, como hacer nuestros sistemas más eficientes y sostenibles. También ofrecer herramientas que ayuden al grupo a hacer sus actividades más sostenibles, a medirla adecuadamente.

Más allá de la sostenibilidad, en lo que atañe al dato, tenemos el objetivo de definir una arquitectura global para todo el grupo y que permita que sea los empleados de negocio quienes tengan la capacidad de explotar la información. Ya hemos empezado a dar formación interna en herramientas de visualización y generación de cuadros de mando para que no dependan del departamento de Tecnología.

Además, no podemos olvidarnos de la gestión del talento técnico, cada vez más competido por la buena formación que tenemos en España y el interés de empresas extranjeras en contratarlos.

