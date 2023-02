El cuidado de mayores no intrusivo que salva la brecha digital: estos radares anticaídas funcionan 'solos'

La ventaja de IngeVital radica en que se trata de un sistema no intrusivo; la persona usuaria no tiene que hacer ni llevar nada para que funcione y avise a su familiar o cuidador en caso de comportamiento anómalo o incidente de salud.

La tecnología que sitúa en el centro del relato al ser humano y mejora su calidad de vida traspasa el mero proyecto emprendedor que la vio nacer fruto de la idea de su impulsor.

La mayor esperanza de vida de nuestro tiempo conlleva nuevas necesidades en el ámbito de los cuidados y, precisamente, este campo del emprendimiento español es uno de los sectores económicos que mejor se está posicionando este 2023.

IngeVital irrumpe en este escenario para ayudar a los cuidadores de personas mayores, bien sea en residencias de la tercera edad o en domicilios particulares, a prestar un mejor servicio que evite caídas y monitorice la salud de los usuarios bajo vigilancia.

[Una 'community manager' de 82 años y un móvil que va solo: esta 'agetech' abre (por fin) la tecnología a los mayores]

"No venimos a sustituir a ningún cuidador, sino a brindarle nuevas herramientas, más fiables, para que puedan hacer bien su trabajo y contribuya también a que las tareas sean más llevaderas y eficientes".

Habla Laura Ibeas, CEO de IngeVital, la startup vasca, impulsada por la aceleradora BerriUp, que aspira a revolucionar el segmento de los cuidados -en un primer momento con foco en las personas mayores, pero escalable a otros segmentos de la población como los bebés- con sus radares anticaídas que 'funcionan solos'.

Aspiramos a ayudar a los cuidadores de las personas mayores a hacer su trabajo durante la noche, ya sea en residencias o domicilios particulares Laura Ibeas, CEO de IngeVital

La historia que hay detrás de esta startup de la conocida como silver economy es un claro ejemplo de intraemprendimiento a partir de la empresa matriz, Ingecom Sistemas, dedicada a la instalación de sistemas con analíticas de vídeo avanzadas.

La compañía atendió la demanda de una residencia que solicitaba una cámara con analítica para detectar tanto caídas como salidas de cama de los usuarios durante la noche.

Fundadores de IngeVital: Alberto García y Laura Ibeas.

"Nos pusimos a investigar cómo solucionarlo y todo lo que encontramos era o muy caro o poco práctico, pues se trataba de analíticas en la nube o sistemas poco depurados con muchos fallos".

"A los meses de estar dando vueltas a este problema con diferentes proveedores, encontramos los radares y enseguida vimos que con un software hecho por nosotros podíamos dar una solución mucho más completa que con cámaras", añade la CEO.

Nuevos usos de su tecnología en 2023

Fue en este momento del proceso de gestación de la startup cuando la fundación Adinberri -entidad pública en Guipúzcoa que atiende temas de innovación alrededor de la silver economy- se cruzó en su camino.

"En cuanto vieron el producto y el estado del desarrollo, nos animaron a presentarlo como una nueva startup en la edición que había vigente de BerriUp y que estaba centrada en la silver economy", relata Laura Ibeas.

La idea fue un acierto porque el proyecto de Laura y Alberto García -también cofundador de IngeVital- ganó la convocatoria y dio alas a un proyecto que ya está en el mercado para el cuidado de personas mayores y en breve contará con nuevos usos de su tecnología como el cuidado de bebés.

En proyecto sumará a en breve a Easo Ventures como primer socio con aportación de capital.

Dispositivo de presencia vital

"Tenemos dos radares diferentes en la actualidad. Uno, de presencia vital, que detecta qué tal duermes. Se coloca a la altura del pecho y controla si te mueves mucho, si te incorporas y, además, te aporta una estimación de frecuencia cardíaca".

El dispositivo se ubica en la habitación como parte del mobiliario, sin tocar al usuario -no interrumpe su descanso- y le brinda al cuidador una información muy valiosa para saber si durante la noche puede haber algún riesgo para la salud de esa persona.

Radar Presencia Vital desarrollado por IngeVital.

Además, su software es de fácil manejo, no requiere grandes conocimientos de tecnología, lo que le permite al cuidador acceder a la monitorización del usuario de forma fácil y anticiparse, según su analítica del riesgo, a una posible caída o problema de salud.

"Salvamos la brecha digital de esta forma, porque no siempre las personas mayores saben utilizarlos, activarlos... Con estos radares no tienen que hacer nada. Ellos llevan su vida normal y es el dispositivo quien avisa de forma clara y concisa al cuidador si hay riesgo de caída o si alguna de las constantes monitorizadas se ha alterado durante el tiempo que no están junto a ellos", manifiesta a D+I la CEO.

En resumen, "pretendemos ayudar a cuidar a las personas mayores durante la noche, tanto en residencias como en su hogar".

El segundo dispositivo de IngeVital está desarrollado pensando en las caídas. "Ayuda en un baño, una zona con un riesgo notable, a detectarlas. La zona queda vigilada con el radar y evita la incomodidad de estar supervisado por una cámara".

Radar para evitar caídas, desarrollado para instalarse en habitaciones, baños y espacios donde puedan producirse.

El acto de levantarse de la cama es, según las estadísticas, otro de los momentos críticos para las caídas. "Es cuando más desorientación tiene el usuario, el cuerpo pasa del reposo al movimiento después de muchas horas... y es también donde más sentido tiene instalar este radar anticaídas".

"Actualmente en las residencias hay un personal limitado y, si algún residente tiene una incidencia nocturna como una caída, se puede tardar en localizar. Con nuestro sistema la información es inmediata, por lo que las consecuencias de las caídas también serán menores", argumenta Ibeas.

Algoritmo predictivo del nivel de riesgo

Además, su dispositivo facilita el acceso a la estimación de la frecuencia cardíaca y respiratoria como a los movimientos en cama gracias al desarrollo de un algoritmo predictivo basado en niveles de riesgo que permitan a los cuidadores anticiparse a los accidentes.

Así, en los hogares, el sistema puede ser un complemento de las medallas de aviso u otros sistemas que ya se utilizan. "Nuestra gran ventaja es que se trata de sistema no intrusivo, la persona usuaria no tiene que hacer ni llevar nada para que funcione y avise a su familiar o cuidador en caso de comportamiento anómalo o incidente de salud".

Equipo humano que conforma la startup vasca IngeVital.

IngeVital dispone ya de un producto comercializable para residencias y durante este año se centrará en el desarrollo de nuevas líneas de negocio.

"Actualmente tenemos instalada una prueba piloto en la residencia La Vaguada del grupo Solera en Pamplona que nos está incitando a complementar la solución con domótica", anuncia Ibeas.

Uno de los últimos desarrollos está pensado para que, cuando el residente se levante, se encienda la luz automáticamente

Uno de los últimos desarrollos está pensado para que cuando el residente se levante, se encienda la luz de la habitación automáticamente, de manera que se reduce drásticamente la desorientación y la posibilidad de caídas. "Esta ha sido una aportación de los profesionales del centro".

Para afrontar los retos de futuro, IngeVital cuenta con un experimentado equipo humano: Laura Ibeas (CEO), licenciada en Ciencias Físicas especialidad de Electrónica; Yosu Sanz, programador FullStack y Emma Ruizdelgado –matemática especialista en estadística.

Duplicar plantilla para final de año

Además, cuentan con la colaboración permanente de personal de Ingecom Sistemas: Mikel Pinilla, director comercial e ingeniero en Organización Industrial; Imanol Elilzalde, técnico comercial e ingeniero técnico en organización industrial; Ander Cabrejas, programador Full Stack y grado superior en desarrollo de apps multiplataforma.

"A medida que aumenten los recursos propios se irá ampliando el personal propio de la startup. Esperamos terminar el año duplicando el personal con diferentes perfiles", concluye la CEO.

Sigue los temas que te interesan