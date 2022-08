Farmacogenética de nueva generación o cómo la IA pronostica la respuesta del paciente a un medicamento

Determinar de forma previa la respuesta de los pacientes a un determinado tratamiento según su genómica. Es el objetivo de la startup Duponte, una propuesta disruptora con sede en Sevilla que aspira a optimizar el modo en que la medicina afronta enfermedades desde nuevos enfoques gracias a la inteligencia artificial.

Según un estudio de la división de oncología de The Washington University, los casos de no respuesta farmacológica que se han presentado en el tratamiento anticancerígeno han aumentado un 75%, situación que evidencia la necesidad de un diagnóstico previo a la implementación de un determinado medicamento.

En este contexto global, la herramienta digital Matchgénica, desarrollada por la startup andaluza, puede ser clave para iniciar tratamientos preventivos y adecuados en el control de estas patologías.

Según explica Yolima Puentes, CEO de Duponte, en la actualidad la única manera de asegurar un tratamiento efectivo sin incurrir en ensayos de prueba y error es el análisis secuencial de ADN, "que no se usa de manera generalizada porque es caro para las instituciones sanitarias".

A través de su software genómico, la startup "busca, traduce y se alimenta de artículos científicos con el mayor nivel de evidencia".

La emprendedora Yolima Puentes, CEO de Duponte.

Se trata de "artículos publicados en revistas de la mayor calidad y con ensayos registrados principalmente en clinical trials, los cuales informan sobre las variantes genéticas que afectan la farmacodinámica y farmacocinética de los medicamentos utilizados en tratamiento oncológicos".

Esta aplicación de la inteligencia artificial permite informar al médico de los riesgos específicos del paciente según su ADN. Con esos datos, el oncólogo "puede ajustar la dosis o cambiar el medicamento para que sea eficaz y que presente las menores reacciones adversas en dicho paciente; logrando así que el paciente oncológico tenga una mejor calidad de vida", puntualiza la CEO.

Análisis farmacogenómico

En una primera etapa, la empresa aspira a ofrecer esta herramienta de análisis farmacogenómico a centros sanitarios con pacientes en tratamiento de cáncer. De hecho, esta empresa, apoyada por el Programa Minerva de la Junta de Andalucía y Vodafone, posibilitará a través de un proyecto que las instituciones sanitarias anticipen la efectividad de los tratamientos que prescriben a sus pacientes.

"Estamos desarrollando un proyecto en el que queremos vincular a 16 hospitales en la provincia de Sevilla con pacientes secuenciados que se encuentren en tratamiento oncológico para identificar su riesgo de no respuesta al tratamiento y su predisposición al desenlace grave de la enfermedad", precisa a D+I Puentes.

De esta forma, su propuesta se diferencia del resto de soluciones del mercado no solo en su menor coste, sino también en que "el resto no analiza todas las variantes y no se actualizan en tiempo real con la última información científica publicada, lo cual genera desgastes innecesarios y muchas veces información inexacta", añade.

Matchgénica realiza un análisis del genoma del paciente "incluyendo variantes desconocidas, intrónicas e intragénicas y se acomete un análisis en un clic al estar enlazado con las diferentes bases de datos de mayor evidencia científica, lo que genera informes en tiempo real", relata Yolima Puentes.

María Puentes Silva y Yolima Puentes Osorio, fundadoras de la startup.

Este proceso permite optimizar al instante los recursos de los laboratorios e informar al personal sanitario oportunamente para la atención eficaz de los pacientes. "Se genera una solución integral para el análisis bioinformático de los mismos, la cual también pueden utilizar los competidores sustitutos y directos para el análisis genómico en un clic".

Duponte se encuentra inmersa en la fase de validación del prototipo. Los pasos a seguir se centran en el próximo lanzamiento de Matchgénica y el trámite de registro como producto sanitario.

De esta manera, el médico, además de utilizar la información de Matchgénica para la toma de decisiones, podrá utilizarla como informe diagnóstico, de tal manera que toda la población pueda beneficiarse, en especial, pacientes con enfermedades crónicas, infecciosas y oncológicas.

Detrás de proyecto de Duponte están María Puentes, Diseñadora de Productos Industrial y CDO de la compañía, y Yolima Puentes, Doctoranda en Ciencias Farmacéuticas y alimentarias, que ejerce como CEO.

