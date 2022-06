Los paneles solares no (solo) están hechos para el tejado: este kit se instala en el balcón e, incluso, en toldos y furgones

Seguro que en los últimos años, en algún momento, se han planteado hacer algo más que resignarse ante el imparable encarecimiento de la energía. Esta circunstancia, unida a la necesaria búsqueda de un modelo económico y social más sostenible, ha llevado a muchos españoles a interesarse por el autoconsumo energético y las oportunidades que brinda la energía solar.

Sin embargo, no todo el mundo dispone una vivienda unifamiliar donde instalar los tradicionales paneles. ¿Qué opciones quedan? Una vez más, la resignación no es la única salida. Dos emprendedores valencianos se vieron inmersos en esta encrucijada en pleno confinamiento por la covid-19 y, esa necesidad no resuelta del mercado, fue la génesis de lo que hoy en día es Tornasol Energy.

"Encerrados en nuestros pisos, teníamos la necesidad de ahorrar en la factura de la luz --además de mucho tiempo para pensar en cómo hacerlo-, de modo que estuvimos investigando acerca de la evolución de cada uno de los componentes necesarios para poder realizar una instalación fotovoltaica en el balcón", explican a D+I Vicente Alfonso y Santiago Vernetta, fundadores de la empresa.

Portátil y autoinstalable

"Tras mucho research y pruebas con cada uno de los componentes, dimos con un kit que realmente suponía un ahorro energético. Estuvimos probándolo y mejorándolo durante unos meses y a principios de 2021 decidimos que debíamos comercializarlo. Abrimos la web al público en septiembre y no fue hasta noviembre del 2021 que realizamos el lanzamiento oficial", relatan.

Los paneles solares tradicionales suelen pesar entre 15 y 25 kilos con unos 5 centímetros de grosor, son rígidos y requieren soportes e instaladores que lleven a cabo la obra. Sin embargo, Tornasol ha creado un producto mucho más económico, simple y polivalente.

"Nuestros paneles tienen la misma potencia que los tradicionales pero apenas pesan 6 kilos con unos cinco milímetros de grosor y son flexibles hasta poder alcanzar los 30 grados de torsión", inciden.

Esta circunstancia, combinada con unos microinversores de última generación que permiten inyectar la energía generada a la red doméstica directamente a cualquier enchufe, hace que la startup haya podido crear un kit que abre un amplio abanico de posibilidades.

Por otra parte, el hecho de que sea un kit portátil y plug&play que se puede instalar uno mismo y, si se muda de piso, llevárselo contigo o incluso llevárselo a su segunda residencia en verano, es un punto a favor de esta tecnología disruptora.

"Nuestro foco inicial era poder combatir el cambio climático a la vez que la factura de la luz desde tu balcón, pero han sido nuestros propios clientes los que nos han ido sorprendiendo con cada vez más aplicaciones distintas del kit".

En la actualidad, además de en los balcones, el kit se está instalado en toldos, terrazas, tejados, paredes, pérgolas e incluso barcos o furgonetas. Incluso, Tornasol Energy ha ido más allá; con la reciente incorporación de baterías portátiles ha hecho que nazcan los kits nómadas para camping o para abastecer pequeñas casetas o cabañas que no disponen de instalación eléctrica.

Furgoneta con el kit de Tornasol Energy autoinstalado.

Desde la startup están convencidos de que este proceso por encontrar alternativas tecnológicas que aúnen sostenibilidad y abaratamiento de la energía no ha hecho más que empezar.

"Desde la eliminación del impuesto al sol en España y el incremento exponencial del precio de la luz que sufrimos desde abril del año pasado, la energía fotovoltaica está experimentando un auge en nuestro país sin precedentes"

"Además, el cambio climático es cada vez más palpable, de modo que esto está haciendo que la gente cada vez se conciencie más de que no solo se trata de ahorrar en la factura de la luz, sino de aportar con su granito de arena a frenar las emisiones de C02 a la atmósfera", aseveran los emprendedores.

En este contexto, su propuesta ha tenido una buena acogida en el mercado y así lo atesoran los datos. En poco más de seis meses desde su salida al mercado, Tornasol Energy ha vendido más de medio millar de kits que se traducen en más de 300 kWs instalados, lo que ha evitando la emisión a la atmósfera de más de 25 T de CO2 al mes.

Explorar el mercado europeo y Latinoamérica

Recientemente Tornasol Energy ha sido seleccionada para participar en la sexta edición de Col·lab, la aceleradora pública de triple impacto (social, económico y medioambiental) del centro de innovación Las Naves en Valencia.

En este momento del proyecto, Tornasol ha entrado en fase de consolidar y escalar la compañía. "Nuestros propios clientes han dado el producto por validado consiguiendo incluso un 50% de reducción en su factura de la luz".

Centrados en consolidar el mercado español, la startup España prepara ya el salto a otros países para final de año con la mirada puesta en Europa y Latinoamérica.

En cuanto a novedades de producto, la propuesta arrancó con un kit de 300W y otro de 600W. Recientemente ha incorporado el kit de 1200W y baterías portátiles. "Nuestra idea es ir evolucionando ambos productos hasta que la tecnología permita generar la potencia suficiente como para que nuestros clientes puedan alcanzar su autonomía energética".

Sus paneles pesan la mitad que uno tradicional y se pueden llevar a segundas residencias e instalarse incluso en toldos.

El equipo está compuesto por cuatro personas con un perfil multidisciplinar. Vicente es ingeniero a cargo de las operaciones y ejerce de COO; Guillermo viene de trabajar dos años en una empresa solar en Madrid como Head of Operations trabajando junto con Vicente.

De forma puntual, el equipo se refuerza con Javier Llamas, sobre todo cuando se producen picos de demanda ("ahora mismo hay lista de espera", puntualizan). Por último, Santiago es CEO y coordina varias áreas que la compañía que tiene tercerizadas como marketing, desarrollo y próximamente logística para reducir los tiempos de entrega de 30 días a 48 horas.

Asesoramiento con la burocracia

Por último, para ayudar a más personas a que puedan utilizar su tecnología, Tornasol ha integrado financiación al 0% de interés para que las familias asfixiadas por el creciente precio de la luz y en riesgo de exclusión energética puedan afrontar su inversión en ahorro.

También que ha cerrado un acuerdo con la empresa ayudasrenovables.com, encargada de cumplimentar y presentar la documentación requerida por la Administración de cada comunidad autónoma, para liberar a sus clientes de la burocracia que conlleva el autoconsumo solar en España.

"Este sencillo paso les permitirá aprovechar los balances energéticos que ofrecen las distintas compañías eléctricas, así como la obtención de subvenciones o reducciones fiscales, disfrutando así de un mayor ahorro y de la mejor experiencia posible", concluyen los fundadores.

