SolarMente 'irradia' disrupción con sello español en Silicon Valley con su autoconsumo para el hogar

Democratizar el autoconsumo de energía solar en el hogar a través de una instalación sencilla, rápida y comprensible para el usuario. Ésta es la máxima de la startup SolarMente que ha logrado captar la atención de Silicon Valley.

La propuesta impulsada por Wouter Draijer y Victor Gardrinier, cofundadores de la empresa, ha entrado en el programa de aceleración Y Combinator, lo que supondrá un espaldarazo a su proyecto que va mucho más allá de la tradicional instalación de placas solares.

"Aspiramos a los propietarios de viviendas puedan producir, almacenar y distribuir adecuadamente su propia energía verde. Hemos empezado con los paneles, pero el hogar del futuro también tendrá almacenamiento, carga de vehículos eléctricos, hábitos de recomendación de IA y capacidades de comercio de energía", precisa el CEO.

La propuesta siempre había estado 'instalada' en la cabeza de Wouter Draijer en Holanda. Faltaba la oportunidad para plasmar esa idea en una proyecto real. Cuando en 2018 vino a España para cursar un máster, el sueño de este emprendedor comenzó a tomar forma.

Draijer se dio cuenta, no solo del potencial que tiene España en energía solar, sino también de lo difícil que es para un propietario de una casa transitar de la energía fósil a la solar. Comenzaba la aventura del emprendimiento a la que también se sumó Victor Gardrinier.

Los datos avalan la potencialidad de la idea de SolarMente. Con una media de 2.500 horas de sol anuales, España está a la cola en autoconsumo solar con una tasa del 0,1% en instalaciones en hogares. El proyecto comenzó rápidamente a dar sus primeros pasos.

"En cuestión de semanas, registramos una empresa, compramos un camión, paneles solares y cables, y empezamos a ayudar a las familias a obtener energía solar, haciéndolo nosotros mismos", argumenta a D+I Draijer.

Al conocer al detalle todo el proceso de instalación que debe asumir un cliente, la empresa proporciona "una experiencia 10 veces mejor a los propietarios de viviendas: debería ser una experiencia increíble en lugar de un proyecto de construcción que dura un mes y en el que no se sabe lo que se está pagando".

En mayo de 2020 SolarMente acometió su primera instalación solar. Hoy está instalada en Barcelona, desde donde opera en toda España. Era difícil pensar entonces que ahora, sólo un año después, la startup fuera a estar dentro del programa de aceleración Y Combinator, donde, según los datos de la aceleradora, solo hay siete empresas españolas.

En la actualidad, la startup está desarrollando la parte más intensa del programa, centrada en la formación, mentoría y financiación. El broche final llegará el 31 de agosto con el Demo Day en el que los elegidos presentan sus compañías a importantes inversores.

"El valor del Y Combinator no es solo monetario, también es muy valioso formar parte de la comunidad de fundadores más extraordinaria del mundo. Te da lo que todos los fundadores deberían tener: optimismo", insiste el responsable.

El espaldarazo de Silicon Valley

"Muchos de los fundadores del programa de Silicon Valley crearon unicornios y han impactado de forma global en todo el mundo. El mero hecho de interactuar con fundadores así a diario nos hace creer que nosotros también podemos hacerlo".

Su tecnología ha seducido al mítico programa de aceleración. La clave radica en su software que "hace que todo el proceso sea 10 veces más fácil para que los propietarios elijan, financien e instalen su kit solar".

"Luego está la tecnología postinstalación, que es la forma en que nos aseguramos de que los propietarios puedan optimizar el rendimiento de sus paneles e integrar más hardware de energía renovable en el futuro, como las baterías", matizan desde la empresa.

La experiencia en Silicon Valley se perfila como un espaldarazo para la empresa. "Nos gustaría llegar a 100 nuevos hogares solares cada mes en 2022. Lo que realmente importa es el buen trato que damos a cada propietario. Esa es la razón de nuestro crecimiento, cada cliente nos recomienda al menos a un vecino o amigo".

El capital humano de SolarMente se compone de un equipo central formado por técnicos (ingenieros y programadores) y otra sección centrada en los clientes (soporte, contenido).

Destaca el papel desarrollado por 'los embajadores' de SolarMente. "Trabajamos con embajadores con talento y muy motivados en toda España que pueden tener un gran impacto individual promoviendo la autoproducción de energía en su red directa".

Más apoyo a la energía solar

"Formamos a nuestros embajadores para que se conviertan en expertos solares en un día. La gente puede empezar directamente haciendo clic en este enlace, y recibir un cashback de 150 euros por cada recomendación".

Desde SolarMente reconocen que la concienciación por el medioambiente avanza pero "no tan rápido como necesita el planeta; especialmente en el país en el que no hace mucho se aplicó un impuesto solar". Y ponen como ejemplo del contexto que se debía emular Australia, donde la energía solar se defiende desde hace décadas.

"Si no cambiamos la forma en que producimos nuestra propia energía en los próximos años, las consecuencias serán desastrosas y si los gobiernos no son lo suficientemente rápidos en la aplicación de sus políticas, los individuos tienen que dar un paso adelante; ellos son la fuerza del cambio, no las instituciones", recalcan.

