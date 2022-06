Viaje al centro del metaverso: las 'fintech', pasaporte de la banca para empatizar con las nuevas generaciones digitales

Que la banca tradicional lleva años colaborando con las fintech para afrontar un profundo proceso de transformación que le permita adaptarse a la nueva era digital no es nada nuevo.

Sin embargo, un concepto hasta ahora desconocido -por la fase incipiente en la que se encuentra- comienza a colarse en los planes a medio y largo plazo de innovación de estas entidades que vieron en la pandemia y las restricciones a la movilidad un hándicap para empatizar con los clientes, sobre todo, con las nuevas generaciones nativas digitales.

En un mundo cada día más digital, el metaverso se ha convertido desde el pasado otoño en un concepto de moda que requiere un férreo esfuerzo del gran público por separar el grano de la paja y no generar falsas expectativas.

Este nuevo universo digital representa una oportunidad para la banca tradicional -quizás no de forma inmediata, pero sí en el futuro- en su objetivo por estar en una posición aventajada para cumplir con las expectativas de sus clientes, los que ahora tiene y los que vendrán en las próximas décadas.

Santander y BBVA ya comenzaron en 2021 a explorar este nuevo universo y este año imagin, la plataforma de CaixaBank, ha aterrizado en el metaverso a través de imaginLAND, para atender a una comunidad de 3,7 millones de usuarios. Fuera de nuestras fronteras el más aventajado es JP Morgan con la apertura de la sala Onyx en Decentraland.

'Fintech': flexibilidad y adaptación al entorno digital

En este proceso, las fintech, mucho más acostumbradas al entorno digital y con gran capacidad de flexiblidad y adaptación a los cambios, se erigen en el pasaporte idóneo de los bancos para convertirse en integrantes de una nueva era digital que, todo apunta, se dirimirá también en unos años en el metaverso.

D+I ahonda en este escenario con expertos y startups españolas que están construyendo esta nueva realidad de la mano de la banca tradicional, y los 'deberes' de unos y otros están definidos: "Cada uno tendrá que explorar las grandes oportunidades que les ofrece este entorno sin límites geográficos", afirma a D+I Blanca Pons, managing director de Accenture Song.

"Existe la gran oportunidad de ser pionero y generar ecosistemas específicos", añade al respecto Andrés Duque, senior manager desarrollo de Negocio Servicios Financieros en Minsait.

Pero los expertos avisan: "El metaverso per se no aporta valor, aportará si hay una experiencia diferenciada, si hay productos novedosos, si existe valor añadido para el cliente y para la entidad", asevera Duque. Y en esa construcción de valor, las sinergias entre fintech y banca tradicional son la clave a través de una innovación abierta en auge.

Dos jóvenes asistentes al recientemente celebrado torneo de tenis Conde de Godó, disfrutan del metaverso de Banco Sabadell y Accenture.

"Existe un alto nivel de colaboración y hoy por hoy, el sector fintech en gran medida tiene un enorme recorrido debido a que en el mundo financiero se ha aprendido a colaborar en lugar de verse como enemigos, como pasa en otros sectores con las startups", indica Andrés Duque desde Minsait.

Así lo corroboran empresas de referencia en el sector fintech español como Finnovating, Payflow o Bit2Me consultadas por D+I. El camino por recorrer todavía es largo y deberá sortear grandes obstáculos para que la banca tradicional y los nuevos modelos que representan las fintech puedan optimizar ese metaverso.

Por una parte, el aprendizaje y conocimiento del propio universo digital por parte del grueso de la población. Por otro lado, la falta de regulación, el reto de la identidad única y, derivado de estas anteriores, los riesgos en ciberseguridad vinculados a las formas de pago.

"Las personas necesitan adoptar y entender esta tecnología. No es una falta de regulación, es una falta de conocimiento, creo que todavía son pocas las personas que tienen y usan sus avatares", relata a D+I Benoit Menardo, cofundador de Payflow, startup española en la vanguardia de la tecnología que permite a los empleados cobrar sus salarios a demanda.

El efecto tractor de las grandes tecnológicas

"Cuando las personas lo empiecen a utilizar de forma continua, se seguirá fortaleciendo la regulación. Hay que mirar un poco la historia de la regulación; primero hay cosas nuevas que no son reguladas que están bajo el radar, después la gente empieza a usarlas mucho, y por último es el regulador quien pone reglas", añade.

Por su parte, el CEO de Finnovating, Rodrigo García de la Cruz, pone el acento en cómo gigantes tecnológicos como Microsoft, Apple, Google o Meta están ejerciendo de tractores en todo este profundo proceso de cambio. "Estas empresas están teniendo un gran impacto en el sector financiero -principalmente en medios de pago-; imaginaros el impacto en una economía virtual creada por ellos mismos".

"Una vez más, son las startups las que están apostando por el metaverso y los activos digitales, y la banca tradicional no quiere quedarse atrás, al menos de manera exploratoria por el momento", reitera el CEO de Finnovating, empresa que conecta a startups, corporaciones e inversores de todo el mundo. La fintech caba de lanzar el primer espacio de Matching-as-a-Service inteligente para conectar miles de fintechs con inversores y corporaciones.

La particularidad de este proceso de construcción del metaverso estriba en que, gracias a las nuevas tecnologías que hoy existen como el 5G o la blockchain -y de las que se carecía cuando irrumpieron otros universos virtuales como Second Life en el pasado-, los cambios podrían llegar antes de lo esperado, alentados además por esa innovación abierta entre banca tradicional y fintech.

Cambios a una "velocidad vertiginosa"

Está convencido de ello José Luis Cáceres, chief marketing officer de Bit2Me. "La velocidad del cambio en estos tiempos que vivimos es tan vertiginosa que hace imposible a las grandes organizaciones poder abarcar todas las tendencias existentes", explica a D+I. La fintech se ha convertido en la primera empresa reconocida por el Banco de España como proveedor de servicios de moneda virtual.

"La industria Web3 está completamente en su inicio y supondrá una revolución global con todo lo que ello conlleva, sabemos lo importante que será ser líder en este cambio y, de ahí, que desde Bit2Me nos hayamos puesto un gran reto, convertir a España en referente mundial cripto; y, aunque parezca un reto lejano, por las cosas que ya hemos construido desde nuestro país tenemos una gran base para conseguirlo", manifiesta Cáceres.

Un objetivo a largo plazo para parte del sector

Precisamente, el pasado jueves la gestora de fondos Inveready y Bit2Me presentaron en Barcelona el primer hub dedicado a la Web 3.0 (Web3Hub), que dará servicios a startups del sector a través de un venture builder (WAGMI Venture Studio) y una aceleradora de startups cripto.

Sin embargo, no hay que perder la perspectiva y el punto en que se encuentra el desarrollo del metaverso en estos momentos. En esta etapa inicial, no todo el sector fintech valora -ni tan siquiera se ha planteado seriamente- su 'abordaje'. Defiende este argumento Lorenzo García, CEO de The Logic Value, una compañía referente en el ámbito de la innovación digital centrada en ofrecer servicios de digitalización a la banca.

La banca está inmersa en un profundo cambio de transformación para adaptarse al nuevo mundo digital donde comienza a explorar las potencialidades del metaverso.

"No lo contemplamos por ahora. No lo veo. Preferimos centrarnos en otros tangibles como las mejoras en la inversión para que sean más sostenibles, el uso de asistentes virtuales, la digitalización de cálculos financieros para que sean más accesibles para más clientes... Estos son contenidos del presente y es donde estamos centrados".

"El metaverso, cuando llegue, puede que parte del contenido que desarrollamos lo podremos implementar allí si se dan las condiciones, pero está el reto de la ciberseguridad... No es algo que lo veamos con una perspectiva de inmediatez", matiza Lorenzo García.

La banca tradicional quiere empatizar con clientes más jóvenes, usuarios de entornos virtuales como Roblox, con más de 200 millones de usuarios activos. Microsoft

La definición del metaverso está en marcha y, aunque todavía es extraño y distante para una gran parte de la sociedad y la economía, el proceso no deja de ser un apasionante proceso de construcción de una nueva realidad que tan sólo el tiempo y el valor que sus protagonistas le confieran acabarán por definir.

Por el momento, se impone la fase de la exploración y adopción de los primeros posicionamientos. También en el mundo de las finanzas y con la mirada puesta en las generaciones digitales.

"La banca tradicional está inmersa en un proceso de transformación necesario para responder a las necesidades de sus clientes, donde la experiencia, la usabilidad y la innovación son claves".

"La ya presencia de las audiencias más jóvenes en entornos virtuales, como por ejemplo en plataformas de juegos como Roblox, con más de 200 millones de usuarios activos, y la consolidación de las fintech ha acelerado este proceso para poder seguir siendo la banca de referencia de los clientes, no sólo de los actuales, sino de los futuros", concluye Blanca Pons, managing director de Accenture Song.

