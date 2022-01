Payflow capta 8 millones de euros y se convierte en la startup europea de salario a demanda mejor financiada

La compañía Payflow, la plataforma de bienestar financiero que permite a los empleados cobrar bajo demanda, continúa cosechando nuevos logros hacia su posicionamiento de liderazgo en este segmento del sector fintech.

La empresa, que acababa de anunciar su salto a Colombia tras ya haber pasado por Silicon Valley al año de haber visto la luz, anuncia ahora que ha cerrado una ronda de financiación de 8 millones de euros.

Gracias a esta nueva financiación reforzará su crecimiento en España y seguirá apostando por su internacionalización, que ya ha empezado por Chile y Colombia.

De izquierda a derecha: Eduardo Cano, lidera el proyecto en Colombia; Benoit Menardo, cofundador de Payflow; Avinash Sukhwani, cofundador de Payflow y Fede Caballero, SVP of Growth.

En 2022 planean empezar operaciones en dos países adicionales y lanzar al menos dos productos más.

Payflow continúa liderando el sector del salario bajo demanda. El poder acceder instantáneamente a la fracción del salario que ya se ha ganado permite a los empleados tener un mayor control sobre sus finanzas y los capacita para equilibrar los ingresos y los gastos de manera más efectiva, ayudándoles así a mejorar su bienestar financiero.

Desde su creación en 2020 la compañía ha dado el salto de España a Silicon Valley a través del programa Y Combinator.

Además, la compañía cierra el año consolidándose en España con más de 175 clientes entre los cuales se encuentran marcas reconocidas como Scalpers, Covirán, Aristocrazy y Grosso Napoletano, así como grandes empresas con miles de empleados como Hospitales Vithas, Webhelp y Aquaservice.

Además, la tasa de churn de la compañía es del 0%, es decir, no han perdido un cliente desde que comenzaron con el proyecto.

Según Bruno Gonzalez, socio y director ejecutivo en Grosso Napoletano: "En Grosso Napoletano estamos creciendo mucho y Payflow es una de las razones por las que estamos consiguiendo contratar personal tan rápido. Además, es increíblemente fácil de implementar y no se me ocurre ninguna razón por la cual una empresa como la nuestra no lo implementaría".

12 millones de euros en financiación

Tras cerrar esta operación, el total de financiación obtenida por Payflow hasta la fecha supera los 12 millones de euros, ya que previamente levantó dos millones de euros en fase semilla y otros dos millones de euros en emisión de deuda.

Estas cifras convierten a Payflow en la compañía de salario bajo demanda mejor financiada de la Unión Europea. Además, es la única solución de su tipo en España que no cobra nunca a los empleados, su modelo de negocio es cobrar una tarifa mensual a sus empresas clientes.

Es por ello que Payflow tiene el apoyo de comités de empresa y sindicatos, y una adhesión de 40%, entre cinco y diez veces superior a la de otros proveedores de salario bajo demanda y a la de otros beneficios sociales.

Benoît Menardo, cofundador de Payflow, justifica este respaldo en que "el mercado de inversión es relativamente eficiente, en general las startups que más tracción consiguen son las que más financiación levantan".

Más de 100.000 usuarios

"En tan solo 2 años nos hemos consolidado como el líder regional en nuestro sector, con más de 175 clientes y 100.000 usuarios. Por lo tanto, estamos muy satisfechos de habernos convertido en la compañía mejor respaldada, tanto por la cantidad de financiación recibida como por la calidad de nuestros inversores", asevera.

Tras el cierre de esta ronda, Payflow se marca como objetivo trabajar con las empresas más influyentes del país, incluidas las que integran el IBEX 35 y seguir creciendo en número de clientes, multiplicando por cinco la base que tienen en la actualidad.

Además, planean desarrollar su superapp y lanzar dos nuevos productos a lo largo de 2022 con el objetivo de posicionarse como un neobanco.

En esta nueva ronda de inversión ha contado con el respaldo de importantes inversores nacionales e internacionales. Para Avinash Sukhwani, cofundador de Payflow, "es un honor poder contar con el respaldo de estos nuevos inversores de primer nivel".

Los nuevos inversores

Entre los nuevos inversores, se encuentra Seaya Ventures, el venture capital con más unicornios españoles, como son Glovo, Cabify o Wallbox. También ha contado con el apoyo de Cathay Innovation a través de C. Entrepreneurs, venture capital que también apostó en su día por Glovo, Wallbox y Chime, entro otros 14 unicornios más.

YCombinator, valedor de proyectos como Dropbox y Airbnb también forma parte de esta nueva ronda, así como los inversores Pablo Fernández (Clicars, Olapic o Clikalia) y Félix Ruiz (Tuenti, Jobandtalent, Playtomic).

El socio directivo de Cathay Innovation, Jacky Abitbol explica las razones por las que han participado en la última ronda de financiación de la fintech española: "Vemos un gran potencial en el sector de salario bajo demanda, especialmente en regiones como Latam, donde sigue habiendo un número impresionante de personas desatendidas por productos financieros tradicionales".

Por su parte, Beatriz González, socia fundadora de Seaya Ventures considera que "Payflow nos ha impresionado mucho. Confiamos plenamente en que Avinash, Benoit y el resto del equipo son los mejores para impulsar la compañía en España y Latinoamérica gracias a su gran visión de negocio y sus valores comunes".

Sigue los temas que te interesan