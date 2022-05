El Tinder de los 'profesionales': esta IA empareja talento especializado con proyectos de grandes empresas

El talento se ha convertido en el gran reto de la transformación digital y conseguir los perfiles más especializados y ajustados a cada proyecto se convierte en la actualidad en un hándicap para las corporaciones.

La nueva economía en construcción cuenta con perfiles digitales y freelances que han puesto en marcha un nuevo paradigma: el talento más demandado elige dónde trabajar y más que empresas concretas, ya busca proyectos específicos que le inspiren, motiven y comulguen con sus valores y perfectivas vitales.

En este nuevo escenario, la startup Shakers se convierte en una herramienta muy útil para que los actores protagonistas de este nuevo tiempo encuentren su match perfecto.

Adrián de Pedro, Jaime Castillo y Héctor Mata pusieron en marcha el proyecto en 2019, tras haber participado en proyectos exitosos como Viaja Wäy, agencia de viajes online que ha facturado ya más de 25 millones de euros o MR Hapinness.

Tras cerrar el pasado otoño su primera ronda, la startup confía en comenzar su expansión internacional este año y cuenta para ello con la confianza de clientes de la envergadura de CaixaBank, Grupo Barceló o Deliveroo.

En su 'comunidad Shakers' hay muchos ex consultores de “big four” o muchos ex trabajadores de grandes startups de software, data o marketing entre otros, que han dado el salto hacia el modelo 'freelance'.

Su plataforma tecnológica ha desarrollado un algoritmo que utiliza la inteligencia artificial y machine learning para emparejar las competencias de los freelance, sus intereses y sus soft skills con los proyectos y las empresas que buscan a perfiles específicos. Es pionera en aplicar esta tecnología al ámbito de los recursos humanos.

Shakers cubre una necesidad tecnológica e innova al aplicar IA al emparejamiento de perfiles y empresas a través de cinco objetivos técnicos específicos. Primero, aplica una capa de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) para captar datos de empresas y usuarios que favorezca emparejamientos más precisos y modelar el perfil de empresas y usuarios.

'Deep learning' y análisis de la voz

A continuación, su algoritmo de Aprendizaje Automático Supervisado obtiene una métrica de compatibilidad entre el perfil social, emocional y profesional del candidato con el proyecto, y una capa de Aprendizaje Automático No Supervisado que se encargará de rastrear un patrón de habilidades comunes en los perfiles de los empleados a partir de LinkedIn.

En este punto, aplica y desarrolla otra capa de deep learning, entrenada con los datos acumulados de otros emparejamientos realizados y con otros perfiles de empresas y freelance que ya hayan ejecutado proyectos. –

Por último, se implementa otra capa final de análisis de voz que identifica y categoriza las capacidades comunicativas del usuario detectando patrones de comportamiento como sinceridad, estado de ánimo, seguridad o autonomía, que permitirán confeccionar el perfil de un talento.

Todo ello conforma lo que denominan un "emparejamiento dinámico" que propone automáticamente los perfiles idóneos para cada trabajo teniendo en cuenta variables tanto a nivel aptitudinal como actitudinal.

Shakers está acelerada por Lanzadera, la aceleradora de empresas de Juan Roig.

"Buscamos optimizar el proceso de selección de talento para trabajar en proyectos mediante la alineación, no sólo de las habilidades del profesional y las necesidades del cliente, sino del match emocional entre las partes", explica Héctor Mata, CEO de Shakers.

"Tenemos en cuenta valores, gustos y la personalidad de los candidatos, la empresa y el equipo de trabajo, buscando un incremento exponencial en motivación y en rendimiento, en beneficio del cliente y el trabajador", puntualiza.

La startup española, que ha sido impulsada por Lanzadera, la aceleradora de empresas de Juan Roig, cerró el pasado otoño su primera ronda de financiación de 800.000 euros con el apoyo de algunos de los principales inversores del ecosistema tecnológico.

Primera ronda y expansión internacional

La ronda que se compone de 500.000 euros de inversión directa y otros 300.000 euros a través de deuda, permitirá a la empresa acelerar el desarrollo de su tecnología y el crecimiento de su comunidad.

Durante estos dos años de andadura, Shakers ha ido creciendo y desarrollando su tecnología mediante autofinanciación y ahora con la inversión externa esperan crecer a más velocidad pero manteniendo la misma eficiencia en el uso del capital. Además, prevé arrancar su expansión internacional a partir de este año.

"En Shakers, creemos que el futuro del mercado laboral pasa por un entorno mucho más líquido. Cada vez vamos a ver menos organizaciones gigantes y más equipos super especializados, conectándose entre ellos bajo demanda", manifiesta Mata.

"Hoy el mejor talento quiere decidir no solo la empresa, sino el proyecto en el que trabajar. Su flexibilidad y libertad ya están por delante de atributos más clásicos como la seguridad o estabilidad", concluye.

Comunidad Shakers: nuevo paradigma

"En los próximos 10 años, más de 1.000 millones de trabajadores se van a conectar con empresas de manera mucho más flexible, y creemos que en Shakers estamos en un muy buen momento para empezar a crecer y consolidar nuestro modelo para poder tener una posición lider", afirma Jaime Castillo, cofundador y CMO.

Entre sus comunidad de profesionales se encuentran muchos ex consultores de big four o ex trabajadores de grandes startups de software, data o marketing entre otros, que han dado el salto hacia el modelo freelance.

"En la plataforma, además muchos trabajadores que están dejando sus empresas, vemos mucha gente joven, con un estilo de vida que se adapta mucho más a esta nueva forma de trabajar", asegura Adrián de Pedro, cofundador y CPO.

Shakers apuesta por un cambio completo en el modelo de plataformas de trabajo, ahora es la empresa la que cuelga el proyecto, y los equipos de freelances los que aplican a estos.

Además, se habilita un entorno de trabajo colaborativo para que la relación a distancia sea más sencilla, uno de los grandes puntos de fricción con las empresas en la actualidad.

De esta forma, Shakers se une con esta apuesta a la carrera de las startups que pretenden liderar el future of work, un mercado que se estima que va a multiplicarse por 10 en los próximos tres años.

Sigue los temas que te interesan