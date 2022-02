Edgar Vicente (Enzo Ventures): "El emprendimiento joven tiene la valentía necesaria para que el sistema eclosione"

Enzo Ventures lanzaba en febrero de 2021 su primer fondo, "de andar por casa" -puntualiza irónicamente Edgar Vicente, uno de sus impulsores-, aunque con una base sólida sobre la que ir construyendo los cimientos que ahora, un año después, propician un salto cualitativo de la gestora de capital riesgo creada por tres veinteañeros: Markus Törstedt, Iván Fernández y Edgar Vicente.

En su génesis, un objetivo claramente definido desde el minuto uno: que el mundo del emprendimiento, mayoritariamente compuesto por jóvenes, y el del capital privado, con un perfil más senior, hablen el mismo idioma.

Un año después, Enzo Ventures se 'hace mayor' -cualitativamente- y acaba de lanzar un fondo de 20 millones de euros con el apoyo de Moira Capital, con el que aspira a crearse una marca y un prestigio en Europa con la apertura de sedes físicas en París y Londres, que se sumarán a la ya ubicada en Madrid.

D+I conversa con Edgar Vicente, uno de los socios fundadores, sobre el papel que jugarán en esta nueva etapa de madurez del emprendimiento español. Y la meta es ambiciosa; llegar donde muchos otros fondos no se atreven. Enzo Venture se propone "crecer en Europa desde Europa".

¿Cuál es el balance de este primer año y cómo afrontan el salto cualitativo que supone el nuevo fondo?

Antes de adentrarnos en el venture capital, nosotros éramos emprendedores y vimos que había varios frentes dentro del segmento seed que se podía mejorar.

Desde el primer minuto uno, tuvimos una vocación internacional que ahora vamos a poder explotar con la apertura de dos sedes físicas en Londres y París, y también un modelo muy enfocado a la gente joven porque detectamos algunos desajustes entre la visión de los inversores, cada vez más senior, y los emprendedores, de edades claramente inferiores.

El primer fondo, hace nueve o diez meses, era muy de 'andar por casa', no obstante, ya tenía un toque profesional, lo que permitió crear los cimientos del siguiente fondo que ahora lanzamos. El primero fue de 1,5 millones de euros, pero ya logramos el apoyo del fondo británico ProFounders Capital, lo que nos enseñó muchísimo.

Toda esta experiencia nos ha facilitado en este tiempo despertar el interés de otros inversores y, en este segundo fondo de mayor envergadura, hemos contado como socio con Moira Capital Partners.

Ni Moria Capital ni Enzo Ventures somos fondos convencionales, así que alineamos objetivos rápidamente desde el primer momento y el resultado es este fondo híbrido de 20 millones que nos identifica.

Desde que nos pusimos en contacto, alineamos objetivos muy rápidamente. Ellos estaban estudiando lanzar un fondo seed, pero también poco convencional como todo lo que nosotros hacemos, con propuestas muy 'growth' y muy enfocado a empresas disruptivas de health, biotech. Fue fácil entenderse.

Y el resultado ha sido este fondo híbrido que nos diferencia de otras propuestas del mercado.

¿Cuáles son esas señas de identidad que desmarcan a Enzo Ventures del resto de fondos más convencionales?

Tanto Moira como Enzo Ventures no son actores convencionales dentro del venture capital. Este segundo fondo de 20 millones tiene, como decía, un carácter híbrido. Lanzamos el fondo cerrado con esa cantidad y se realizan los tickets de 100.000 a 500.000 euros que abordaremos en 35 compañías durante un periodo de dos años.

En aquellas empresas que vayan mejor, puede ser un tercio del total, haremos follow ons pero según el modelo Moira.

Es decir, levantaremos un vehículo para cada follow ons de hasta 3 millones de euros, del que el 20% estará fondeado por nuestro fondo y el 80% restante quedará disponible para que nuestros propios inversores tengan la opción de invertir más dinero en esa determinada empresa. Creemos que puede ser de gran utilidad para los family office.

Al final, con los 20 millones, más lo que nos apalanquemos en los follow ons, estaremos hablando de un total de 40 millones. Un fondo estándar no tiene esa capacidad de acompañamiento pero nosotros sí podemos hacerlo.

En esta nueva fase, ¿cómo van a reforzar esa vocación internacional con la que echaron a andar como venture capital?

Vamos a invertir fuerte en abrir oficinas en Londres y París, además de la que ya tenemos en Madrid. Queremos penetrar en Europa y crearnos un nombre desde una posición ya afianzada en este mercado, y no salir a por empresas europeas pero con la sede en España como hacen otros fondos más convencionales.

Nos hemos dado cuenta de que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Si quieres invertir en Europa has de invertir y ganarte una reputación en Europa y, para ello, es crucial tener representación allí.

En España muchos fondos invierten internacionalmente, pero no tienen representación física fuera, no se atreven. Y muchos de ellos, con un presupuesto muy superior al nuestro. Pero no dan el paso.

Nosotros pensamos siempre a largo plazo y vamos a invertir una gran parte del presupuesto que tenemos en abrir representación en Europa y labrarnos una reputación en España, por supuesto, pero también en el exterior.

¿Qué lleva a Enzo Venture a dar ese paso en internacionalización que otros no dan?

Consideramos que el mundo es global y somos unos amantes del ecosistema de emprendimiento español. Está en pleno crecimiento y hay muchas oportunidades, sin embargo, se podría multiplicar el porcentaje de éxito si nos expandiéramos más a otros mercados. Hay muchas herramientas para hacerlo, la era digital nos las brinda, es más accesible internacionalizarse hoy en día y vamos a por ello.

¿Falta creérselo, entonces, un poco más; esa frase que tantas veces hemos escuchado en referencia al ecosistema español?

Tenemos más talento del que creemos, pero somos muy 'Quijote', nos falta valorarnos más. Y también manejar mejor el inglés, es una cuestión empírica. Puede parecer ya un tema superado en la nueva era de la globalización y la digitalización, pero seguimos acomplejados muchas veces al tratar con países del norte de Europa.

Tenemos más valentía para dar el salto a Latinoamérica pero al hablar con alemanes, británicos, etc, la falta de dominio en idiomas es todavía un hándicap y nos condiciona.

Nosotros siempre ponemos el ejemplo del ecosistema portugués, donde el inglés es casi un idioma nativo; está muy extendido, sobre todo entre los jóvenes que consumen masivamente contenido en inglés, en cine, películas, series etc...

El luso es un ecosistema pequeño y saben que el salto cualitativo va a venir de la mano del inglés. De hecho, tienen una visión mucho más internacional que nosotros y está relacionado con esa apuesta de Portugal por Europa.

¿Considera que es una cuestión generacional que se superará con la cantera de jóvenes emprendedores españoles?

Sí, totalmente. La globalización y el acceso a todo tipo de contenidos en cualquier área está llevando a los jóvenes a una inmersión casi obligatoria en el inglés que acabará redundando en el ecosistema emprendedor español, como no puede ser de otra manera.

Muchos jóvenes aficionados al mundo de los videojuegos, sólo por estar en contacto con jugadores de otros países, tienen que dominar esta lengua. Apliquémoslo a tantos y tantos otros ámbitos. Las nuevas generaciones van a ir normalizando esta cuestión y contribuyendo a la eclosión del ecosistema español fuera de nuestras fronteras.

