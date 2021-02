El 'neobroker' Ninety Nine 'surfeó' la ola de GameStop sin cerrar sus operaciones desde España en Wall Street

Inopinadamente, la calle del muro se convirtió la pasada semana en territorio de una insurrección popular. Una revolución de improvisados pequeños inversores, contra los grandes tiburones de la bolsa, comandados por un influencer youtuber (con pasado financiero, dicen) y apoyándose en un foro de Reddit.

Apenas unos días antes, el fundador y CEO del neobroker español Ninety Nine, Javier Sanz, explicaba a D+I las peculiaridades de su fintech, con apenas unos meses de actividad, cuyo objetivo primordial, insiste siempre, es "mejorar la relación de las personas con el dinero", como intermediaria para invertir "fácilmente" en bolsas de todo el mundo. Habla de inversores de un millar de euros.

La conmoción por el caso GameStop llevó al primer plano al neobroker, ya que se hace valer como puerta de acceso para que también el españolito de a pie pueda poner unos cuantos euros en Wall Street. Y en estos días eso era sumarse a la conmoción.

Lo primero que hizo fue una nota de prensa, subrayando que, a diferencia de otros competidores, como la estadounidense Robinhood, que tuvo que parar operaciones para salvaguardarse, Ninety Nine "surfeó la ola" sin cortes. Y eso, pese a experimentar "un crecimiento de casi el 500% en 24 horas".

"Llevamos viendo cómo ha crecido el interés por la inversión en bolsa casi desde que lanzamos el producto de manera pública el pasado agosto, ante la existencia de herramientas que simplifican la inversión como la nuestra", aclara en una segunda comunicación con D+I, tras el caso GameStop, en el que grandes inversores 'apostaron' contra una cadena de tiendas de videojuegos.

¿Qué sucedió en el caso GameStop?

Esos inversores iban a ganar dinero si la cadena caía, pero una muchedumbre de entusiastas acudió en su socorro comprando acciones y forzando una espectacular subida de su acción y de unas cuantas más.

"Más allá de las últimas semanas", considera que es "positiva cualquier iniciativa que ayude a que los usuarios se involucren más en la bolsa" y, "en cuanto al incremento de transacciones [por el caso GameStop], sí que podríamos decir que ha habido un crecimiento sobre la base del crecimiento de semanas previas".

También aclara que su "misión" como compañía es acercar la bolsa, por caminos sencillos. "Esta sencillez no es algo que nos venga a la cabeza cuando hablamos de invertir en corto", que es el tipo de operaciones que desembocó en la revuelta.

La inversión en posiciones bajistas "es una alternativa compleja y pensada para usuarios que quieren asumir cierto grado de riesgo y que tienen mayor experiencia. Por lo tanto, y, para salvaguardar esa sencillez y ese acceso integral a la bolsa, preferimos no ofrecer ese tipo de posibilidades", especifica.

Una filosofía que en realidad ya estaba contenida en nuestra primera conversación, al asegurar Sanz que "Ninety Nine surge, precisamente, para personas que tenemos el dinero en el banco y nunca nos hemos adentrado en el mundo de la inversión, porque surgen muchas preguntas: ¿es seguro?, ¿voy a ganar?, ¿voy a perder dinero?, ¿dónde está mi dinero?"

El origen y la motivación de Ninety Nine

El nombre de la startup, que significa 99%, trata de hacer alusión a ese porcentaje de la población que nunca ha pensado en la bolsa. Pretende ser una plataforma de inversión sencilla.

"No te vamos a dar acceso productos complejos, a preferentes, donde puedas perder dinero… Por supuesto el mundo de la inversión acarrea riesgos y puedes llegar a perderlo", dice Sanz. "Lo que facilitamos a través de internet es que la gente pueda invertir en compañías que utiliza cada día, como puedan ser Apple, Spotify, Tesla…".

La innovación que trata de aportar al panorama financiero, aparte de llegar a ese público hasta ahora ajeno, es eliminar "muchísimas barreras de entrada. Hemos desarrollado una tecnología, que nos ha costado aproximadamente tres años, con desarrollos propios en los que hemos invertido casi 7,5 millones". Una cifra sorprendente para una startup en fase semilla.

"Lo que hemos hecho es montar una sociedad de valores" dice, a partir de "una hoja en blanco", para desarrollar los procesos que aseguran el dinero y que la gente no blanquea. Está registrada en la CNMV y sus clientes están protegidos, hasta 100.000 euros, por el Fondo de Garantía de Inversiones.

Su tecnología se diferencia de las de otras agencias en que "te puedes registrar en 35 minutos y la media en el sector es de cinco días. Somos los más rápidos en registrarte, poder ingresar y retirar dinero", afirma Sanz.

"Es muy fácil meter dinero en el mundo de las plataformas de inversión, pero cuando lo quieres retirar, siempre te dicen que tienes periodos de liquidación y al final pasan varios días".

"Nuestra tercera propuesta de valor es que accedes directamente al mercado, sin ningún conflicto de interés. Normalmente, las plataformas te venden sus propias acciones o sus propios productos. Compras Apple, pero en vez de hacerlo en el mercado se las compras a un bróker", prosigue Sanz.

Afirma que gestionan todos los impuestos. "Lo hemos hecho en una aplicación que es como un 'whatsapp'. Hacemos cuatro cosas: te registras, metes dinero, compras y hacemos todos los impuestos en tres o cuatro toques".

Para gestionar los impuestos, Ninety Nine se ha registrado en Estados Unidos como 'intermediario cualificado', ("nos costó un año", dice), lo que significa que es "como un mini banco" que puede hacer las gestiones con la Hacienda estadounidense, evitando la doble imposición a los inversores desde España.

Por cierto, que, a tales efectos, pensando en que su siguiente paso sea la expansión a otros países, además de acudir a otras grandes bolsas del mundo (ya se pueden comprar algunos valores de China y Alemania), los usuarios en su plataforma serían en todo caso inversores desde España. Aunque sean de otro país y estén invirtiendo en mercados extranjeros. Y también les cubre la protección de la CNMV.

El CEO de Ninety Nine especifica que las acciones se registran a nombre del comprador, que es por tanto acreedor a los dividendos que puedan generar, y que las operaciones se hacen en cuestión de milisegundos. "Tenemos más de 500 alertas internas. Una de ellas salta si una orden tarda más de un segundo en ejecutarse".

Añade Sanz que es "la plataforma de inversión más barata de España, y más barata que todas las internacionales". Empezaron cobrando una tarifa plana, en vez de comisiones, pero "ya no la cobramos. El coste por invertir en otro continente es sólo el cambio de divisa. Para invertir en China o en Estados Unidos, tenemos que cambiar por dólares o la moneda que sea. Eso tiene un coste del 0,5. No hay ninguno otro".

Y entonces, ¿de qué vive Ninety Nine, de dónde salen sus ingresos? "Del cambio de divisas", replica Sanz. "Es nuestra fuente de ingreso y no hay nada oculto detrás, no hay letra pequeña, no inflamos los precios… no hay nada absolutamente. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta equis lanzar una orden al mercado y con los cambios de divisa no sólo cubrimos, sino que ganamos dinero".