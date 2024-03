De IA para imágenes a automatización de procesos y tokenización: la disrupción para un nuevo 'real state'

El sector del real state está implementando soluciones disruptoras e innovadoras que no sólo mejoran el servicio que se presta al cliente, sino que contribuyen a construir procesos internos más eficientes y a optimizar las inversiones sectoriales de la mano de tecnologías que van desde la inteligencia artificial al blockchain, pasando por el machine learning y el big data, entre otras.

La empresa de servicios inmobiliarios Solvia ha dado a conocer las startups ganadoras de la segunda edición de sus premios, unos galardones que están acelerando el desarrollo de estas tecnologías y la mejora del sector de la mano de la tecnología y la innovación.

En esta ocasión, de entre las 52 candidaturas recibidas, PhotoILike, Homming y Balize han sido las startups ganadoras de la convocatoria por sus punteras propuestas que van desde la utilización de inteligencia artificial para imágenes, pasando por un software para la automatización de la gestión de los alquileres hasta llegar al uso de la blockchain y una interesante propuesta de tokenización de real world assets.

Por su parte, Auctree, Inviertis, FindNido, Contigo, Habitacion.comy Libeen han resultado finalistas. Las tres startups ganadoras tendrán la oportunidad de llevar a cabo un proyecto piloto inicial en colaboración con Solvia.

"Todos los procesos inmobiliarios se están transformando, y, como uno de los principales actores del sector, nuestro objetivo es asegurarnos de que el Real Estate siga avanzando de forma sostenible y eficiente, adaptándonos a las demandas de un mercado en constante evolución", ha afirmado Ernesto Ferrer-Bonsoms, director de Negocio Real Estate de Solvia.

Tres disrupciones, tres casos de éxito

Pero ¿cuál es la apuesta de valor de las startups ganadoras? D+I - EL ESPAÑOL ha hablado con los equipos de estas compañías disruptoras y esta es la historia de éxito de unas propuestas que ya están construyendo un nuevo 'real state' con sello español.

PhotoIlike tiene en su génesis al grupo de investigación de Juan Romero, un referente internacional en IA aplicada a artes.

"El grupo con Juan al frente, fue el único que logro crear una inteligencia artificial capaz de hacer mejor que los humanos, tareas artísticas y creativas; en concreto predecir el atractivo de una imagen, y en parte por eso le dieron a Juan el premio de mejor investigador europeo de IA en 2021", explica a D+I - EL ESPAÑOL Manuel Pérez, CEO y fundador de la startup.

Y es que en la historia de ProtoILike se ejemplifica la importancia de trasladar el conocimiento y el valor generado en el ámbito académico a la sociedad a través de proyectos empresariales rentables que impacten en la vida de la gente.

Equipo humano de PhotoILike.

"Como anécdota, siempre recuerdo que otro profesor, hace años, me preguntó si iba a llegar a algo en investigación 'haciendo dibujitos'. Cada vez que creamos un nuevo sistema o superamos una nueva barrera me acuerdo de los 'dibujitos'. Pero claro, todo esto no dejaba de ser una cosa de científicos. Ahora con el premio, en una parte se reconoce también la utilidad de nuestras investigaciones en la sociedad", añade Juan Romero, cofundador y CIO de PhotoILike.

Su disrupción impacta de lleno en las ventas de empresas como Solvia. "Nosotros hacemos que vendan más usando IA. Líderes del mercado español -portales, servicers, grandes inmobiliarias- han realizado pruebas con nosotros empleando nuestros servicios basados en IA y les conseguimos aumentar en más de un 20% el número de leads y llamadas".

"Conseguimos a nuestros clientes aumentar en más de un 20% el número de 'leads' y llamadas" Manuel Pérez, CEO de PhotoILike

Además, "lo hacemos rápido -en menos de 10 segundos modo premium- y reduciendo considerablemente sus costes actuales".

Cabe destacar que sus servicios se basan en inteligencias artificiales propias, y que algunas emplean como base estudios de mercado de más de 1.5 millones de encuestas individuales de imágenes de anuncios inmobiliarios.

Su aspiración en 2024 pasa por terminar de copar el mercado español "conquistando a los referentes del sector inmobiliario (portales, servicers y grandes agencias/franquicias) a la vez que vamos abriendo nuevos mercados a los que estamos llegando ahora -Latinoamérica, Francia, Italia, Grecia y Reino Unido-".

Para ello, el equipo es una de las piezas más importantes del proyecto. Está compuesto por siete personas, entre ellos cuatro doctores y, en su mayoría, perfiles técnicos con gran experiencia en los campos de la IA, machine learning y data.

Automatizar la gestión de los inmuebles

Por su parte, Homming profesionaliza la gestión integral de inmuebles en alquiler de medio y largo plazo y por habitaciones. Su software automatiza de inicio a fin la gestión del alquiler, desde que el inmueble está vacío y hay que buscar un nuevo inquilino -verificando su solvencia, generando un contrato y firmándolo digitalmente-, hasta la propia gestión de la vida contractual para el control de los cobros, pagos, conciliación de ingresos y gastos, liquidaciones, gestión de incidencias y actualización de rentas, entre otros trámites.

"Además, centralizamos la comunicación entre todos los intervinientes; inquilino, propietario-inversor y proveedor".

Al inquilino se le ofrece un portal donde puede revisar todo lo relacionado con su alquiler, pagar su renta, dar de alta incidencias, comunicarse y contratar servicios.

Al propietario-inversor se le brinda un portal para conocer la rentabilidad que va obteniendo en los inmuebles que son gestionados por su gestor además de conocer las ocupaciones y tener un sistema de reportes para mayor transparencia de todo.

Equipo fundador de Homming.

Por último, al proveedor se le proporciona un canal donde poder revisar las incidencias o tickets que se le asignan, ya sean de mantenimiento, limpieza o administrativas, para gestionarlas de inicio a fin con presupuestos y todo lo necesario para dejarlas finalizadas.

Además, su tecnología se puede aplicar a cualquier tipo de activo, ya sean pisos, locales, garajes, residencias de estudiantes, colivings, oficinas y camas, así como modelos de gestión, ya sea al completo, flex living, por habitaciones, rent to rent o con opción a compra, explican desde la startup.

"El premio Solvia PropTECH reafirma la apuesta del mundo corporate por nuestro producto y nuestra propuesta de valor" Jorge Montero, CEO de Homming

"Homming se encuentra sin duda en un momento muy dulce. El 2023 fue para nosotros un gran año, que permitió consolidarnos como software referente en la gestión de alquileres de medio y largo plazo. Un reflejo de esto son los más de 25.000 inmuebles gestionados con nuestra tecnología, con los que finalizamos el año", puntualiza Jorge Montero, CEO de Homming.

"Haber ganado los Premios Solvia PropTECH es muy importante para nosotros, ya que reafirma la apuesta del mundo corporate por nuestro producto y propuesta de valor. También destacamos el momento en el que una institución del prestigio internacional como Harvard Business School nos seleccionara junto a Wallbox como las dos startups para participar en los casos de éxito de su MBA".

Actualmente el equipo de homming está compuesto por más de 30 personas englobadas dentro de los principales departamentos: tecnología, operaciones, producto, marketing y ventas.

El trío de talento de los galardones de Solvia lo cierra la startup Balize, una propuesta que aspira a brindar al real startup una herramienta que permita llevar todas las ventajas de la tokenización a sus inversiones y diversificar su cartera.

'Blockchain' al servicio del 'real state'

Balize nació de la colaboración entre Gerard y Joana Marabella, dos hermanos valencianos con perfiles muy complementarios. Él es un emprendedor con experiencia en el mundo del trading y las finanzas, y ella, una académica del Derecho, enfocada en el compliance corporativo y con una larga experiencia en el ámbito legal.

La idea surgió durante unas vacaciones de Gerard en Bali en 2022, donde en la tranquilidad del paraíso y gracias a sus conocimientos de bolsa y cripto, se dio cuenta de que el futuro de las finanzas pasaría por la tokenización de real world assets (activos del mundo real).

En un año y unos meses, la compañía se ha consolidado como un referente en la innovación financiera, contando con un equipo de 12 personas, partners destacados, y líderes del sector financiero en su junta directiva y con su base establecida en Barcelona.

"La aplicación de la tecnología blockchain permite optimizar procesos tradicionales de inversión como el inmobiliario y facilita su gestión, eliminando trabas burocráticas, reduciendo los costes de intermediación e incrementando la seguridad y la liquidez de las inversiones", defiende Gerard Marabella, CEO y cofundador.

Equipo de la startup balize.

"Este último punto, la liquidez es muy importante y el que cubre una necesidad de mercado, ya que la tokenización permite que un título pueda transmitirse en segundos, de forma automática, en un mercado que tenemos ahora mismo en construcción, y que permite operar como particular en mercados 24/7 a nivel europeo y de forma casi instantánea", añade.

Este 2024 los objetivos de Balize son muy ambiciosos. Aspiran a llegar a los 20 millones de euros invertidos en proyectos de mayor envergadura, "ofreciendo producto más exclusivo con una rentabilidad media más alta -alrededor del 16%- y consolidarnos como el líder del mercado español de tokenización de real world assets".

"La tokenización permite que un título pueda transmitirse en segundos en un mercado que tenemos ahora mismo en construcción" Gerard Marabella, CEO de balize

En cuanto al equipo, la startup está formada por 12 personas: los dos fundadores Gerard y Joana, CEO y CLO (Chief Legal Officer) respectivamente, un director de Operaciones que gestiona el equipo de Finanzas, Inversiones y Producto, formado por cinco personas, IT con dos personas, y el departamento de Marketing también con dos perfiles.

Tres propuestas disruptoras, tres casos de éxito que están contribuyendo a implementar las herramientas digitales y tecnológicas más avanzadas del mercado en un sector inmobiliario que no quiere perderse los beneficios de la transformación digital.