El centro de innovación energética de Extremadura suma prestigio, pero las obras acumulan un año de retraso

Desde que se presentó allá por el mes de junio de 2022, el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE) de Cáceres (Extremadura) no ha vendido falsas expectativas.

Lo primero que se avanzó es que se trataría de un proyecto de referencia europea, con iniciativas de primer nivel y que, por tanto, iban a situar a la región extremeña a la vanguardia de este sector. Lo segundo que se dijo es que este proyecto iba a vivir en la provisionalidad hasta que se pudieran construir las instalaciones previstas en el lugar previsto.

El paso del tiempo ha demostrado que ambas situaciones eran reales, lo cual no quiere decir que la segunda de ellas, la relacionada con el desarrollo real de las infraestructuras, no esté empezando a preocupar.

No hay demasiados pronunciamientos oficiales al respecto, pero D+I ha podido saber que el inicio de las obras de construcción del CIIAE podrían comenzar esta próxima primavera.

De ser cierta esta información, las obras comenzarían con un año de retraso con respecto al último plazo ofrecido por parte de la ministra de Ciencia, Diana Morant, en marzo de 2023. En aquella cita se presentó la maqueta definitiva y se habló de la entrada de máquinas el siguiente junio.

No fue así y no fue hasta el mes de octubre cuando el Ayuntamiento de Cáceres tuvo que reunir a todos los agentes implicados en el proyecto para tratar de desbloquear la situación. El problema, al parecer, era un problema con las conexiones viarias y accesos. A la salida de aquella reunión parecía que todas las cuestiones estaban resueltas.

Aun así, efectivamente, a día de hoy las obras no han comenzado y aunque haya quien hable de plazos, también hay quien apela a la cautela.

La construcción del CIIAE está prevista en un área de 12 hectáreas en El Cuartillo, una finca cedida por la Diputación de Cáceres. Las obras del edificio principal, incubadora y planta piloto están adjudicadas desde diciembre de 2022.

De momento, la segunda fase del plan, la creación de un polo tecnológico que dará cabida a empresas auxiliares del sector y empresas de base tecnológica, deberá esperar su oportunidad.

Aun así, como ha venido informando D+I, el hecho de que las obras estén bloqueadas no significa que el CIIAE no exista. Y no sólo existe, sino que está sumando potencial y prestigio. También está sumando plantilla especializada.

Obras paradas y actividad frenética, una paradoja que al menos sirve para moderar el regusto amargo de no ver máquinas trabajando en este gran proyecto.

Actualmente, el CIIAE desarrolla su actividad en la sede provisional instalada en la Escuela Politécnica de Cáceres, infraestructura que cuenta con cinco laboratorios: de caracterización de materiales, de almacenamiento eléctrico, modelización y regulación e Hidrógeno Power-to-X.

También se publican regularmente convocatorias de empleo técnico para el CIIAE, la máxima expresión de que se trata de un centro con mucho futuro.

Y, lo que es más importante, comienzan a conocerse interesantes planes de futuro, como el que ha dado a conocer recientemente la Asociación Española para la Promoción de la Industria Termosolar.

Uno de sus asociados, RPow, empresa Sevillana con oficinas en Dubái y Houston, en colaboración con la empresa badalonesa Contratos y Diseños Industriales, con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos industriales en el sector mecánico, calderería, tuberías y estructuras han sido seleccionados por el CIIAE para el diseño y construcción de una planta piloto con combinación de distintas tecnologías de modo que puedan testarse distintas configuraciones.

Referente como banco de pruebas

La planta "se convertirá en un referente mundial como banco de pruebas", explican desde la compañía.

Con todo, además de este tipo de anuncios prometedores con la vista puesta en el futuro, la Junta de Extremadura también está comprobando el prestigio que poco a poco va sumando el CIIAE.

De hecho, el centro fue seleccionado recientemente por la organización de la 10ª Cumbre de Regiones y Ciudades, que se celebra en la ciudad belga de Mons, para estar presente en una exposición de regiones, ciudades y proyectos de toda Europa, organizada en torno a la cumbre.

El director general de Acción Exterior, Pablo Hurtado, ha sido el representante de la Junta de Extremadura en este evento, que ha sido organizado de manera conjunta por el Comité Europeo de las Regiones (CdR), la Región de Valonia (Bélgica) y la Presidencia rotatoria semestral belga del Consejo de la Unión Europea.

Hurtado, tras mantener un encuentro con el presidente del Comité Europeo de las Regiones, Vasco Cordeiro, y la comisaria de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Elisa Ferreira, ha felicitado al CIIAE por "ofrecer una imagen innovadora de una región abierta al mundo como Extremadura que brinda oportunidades al más alto nivel para el talento internacional".

Extremadura quiere, pues, posicionarse a nivel mundial en un sector de vital importancia. No en vano, el CIIAE tiene como objetivo resolver retos científicos y tecnológicos que contribuyan decisivamente a la gestión de la producción de energía verde gracias al desarrollo de nuevos conocimientos y tecnologías centradas en el almacenamiento de energía, contribuyendo así a la descarbonización de los sistemas industriales y del planeta, y avanzando para alcanzar una Europa climáticamente neutra en 2050.