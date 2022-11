Francisco Cuenca, alcalde de Granada: "El 8% de nuestro PIB viene de la ciencia y la tecnología. Somos imparables"

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, recibe a D+I en su despacho del Ayuntamiento en un caluroso día de otoño que invita a hablar de lo bien preparada que está la ciudad para calmar la sed y saciar el apetito.

El máximo responsable político de una de las capitales de Andalucía, de hecho, explica cómo su ciudad ha llevado a otro nivel la gastronomía y, en general, el sector servicios. Pero no hemos venido a hablar de tapas y de cenas de lujo a los pies de la Alhambra, sino de otro fenómeno igual de impactante: un modelo de ciudad basada en la ciencia y la tecnología.

La guinda de ese trabajo podría ser la consecución de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), sede que buscan otras 13 ciudades españolas, en una especie de competición inédita en la historia de nuestro país.

[40 años de inteligencia artificial: así ha edificado la Universidad de Granada un ecosistema referencial]

¿Por qué Granada está situada en lo más alto de las quinielas? ¿Cómo es ese modelo de ciudad del que presume el alcalde? Contesta a esta y a otras preguntas Francisco Cuenca, que por cierto será el encargado de pronunciar el discurso inaugural del Foro Económico Granada: Inteligencia artificial, futuro con ética', el próximo 24 de noviembre.

¿Qué está pasando en Granada?

Está pasando algo que es fruto de un trabajo de hace bastante tiempo. Quizá hay que remontarse a los años 80, cuando la universidad tomó decisiones estratégicas en el campo de la inteligencia artificial y la supercomputación y empezó a escribir sobre la necesidad de crear un marco de regulación.

No hay que pasar por alto que Granada cuenta con una universidad de enorme prestigio, ganado de los años 80 y que hace que algunas de las voces más relevantes del mundo en IA estén aquí.

Además, se habla mucho de un proyecto de ciudad. ¿En qué consiste?

En todo este proceso del que le hablaba, hay una parte de ambición y otra de visión que parte de hace más de una década cuando empezamos a definir un proyecto de ciudad. Todos sabemos que Granada es una ciudad que vive de la cultura, de los servicios, del turismo... Tenemos que enfatizar que desde hace muchas décadas no cuenta con industria. En los 50 había una industria basada en el campo, en la remolacha, y desde entonces no ha habido más industria que el turismo y la hostelería.

Nosotros empezamos a ver hace más de una década que había que conformar un modelo de ciudad basado en la ciencia. Si la gente de la universidad es muy buena en matemáticas, en tecnología o en ciencia… ese debía ser un polo de atracción de empresas. El objetivo fundamental pasó a ser la transferencia de conocimiento.

Empezamos a configurar y a inocular en la sociedad que esta es la ciudad de la ciencia. No es una marca, sino una realidad. Las empresas vienen a Granada para aprovechar ese talento que surge de la universidad.

Para nosotros, es una ambición y una esperanza que Granada siga teniendo un modelo productivo con un motor de creación de puestos de trabajo y atracción de empresas aprovechando esa transferencia del conocimiento. Y todo ello, lógicamente, sin olvidarnos del turismo. Llegar a ser la sede de la AESIA, en este contexto, es una ambición y una cuestión de justicia: ya le toca a Granada.

¿Cuál es la consecuencia inmediata de ese desarrollo de proyecto de ciudad?

Fuimos distinguidos como Ciudad de la Ciencia y la Innovación cuando la ciudad ya era una potencia en ese sentido. Y eso es, como digo, porque se tomaron decisiones estratégicas. Se identificaron grupos de excelencia en física, en supercomputación, en IA… Otras ciudades que están en la Red Innpulso -la conformada por el conjunto de ciudades con esa misma distinción de Ciudad de la Ciencia y la Innovación- tienen razones para estar ahí, pero si me lo permite, Granada tiene más razones que ninguna.

¿Por qué?

No podemos olvidar que hay más de 800 empresas, muchas de ellas pyme, que operan de forma habitual y creciendo en nuestra ciudad. Hay una decena de multinacionales aquí, Google, T-System, Indra… Yo comparativamente veo la fortaleza de Granada como la número uno.

¿Es la ciudadanía granadina consciente de ese potencial?

Lo hemos ido consiguiendo poco a poco. Yo me siento parte de haber hecho que Granada sea reconocida y que empecemos a hacer pedagogía sobre el valor de la universidad. Firmamos una alianza universidad-ciudad. La ciudad es universitaria y la universidad es ciudadana. No hay ningún asunto de la ciudad en el que no esté la universidad y ni un asunto de la universidad en el que no esté la ciudad. Eso nos ha permitido poder hacer pedagogía. Yo creo que un porcentaje muy alto de la ciudadanía es consciente de que esa transferencia hoy en día es una de nuestras principales fortalezas.

¿Ese potencial asegura continuidad del ecosistema más allá de que consigan o no la sede de la AESIA?

Hace poco tuvimos una reunión con todos los directores de los institutos y colegios para presentarle el proyecto y la candidatura. A ellos yo les trasladaba precisamente que pase lo que pase con la candidatura, Granada ya habrá conseguido estar en el mapa nacional e internacional como una ciudad que basa su desarrollo en el conocimiento. Por tanto, pase lo que pase, ya hemos cubierto los objetivos.

Primero queremos que los granadinos sean conscientes de lo que tenemos y lo segundo, posicionarnos a nivel nacional e internacional. Y vamos a continuar.

"Cuando hablamos del crecimiento de este ecosistema hablamos de que genera la necesidad de puestos de trabajo en servicios, fontaneros, pintores... La ciencia y la tecnología son un motor económico". Francisco Cuenca, alcalde de Granada

Te hablaba de más de 800 empresas demandando caudal de personal permanentemente. La nota de corte es la más alta de España, por lo que quienes vienen a estudiar aquí son las mentes más relevantes del panorama nacional. Hay una masa crítica de conocimiento muy potente y las empresas lo saben.

Las empresas vienen aquí a captar ese conocimiento, pero el tema de la IA se puede desarrollar desde cualquier punto del mundo. Si las empresas vienen aquí es porque están encantadas. Nos sentimos parte de ese encanto. Desde el Ayuntamiento se lo ponemos fácil: con cuestiones procedimentales, buscarles el sitio donde ubicar sus oficinas, gestión de suelo, tramitación de licencias, coberturas de movilidad…

Y la calidad de vida en esta ciudad es magnífica. Esta ciudad es asequible y amable, además del caudal de conocimiento del que hablamos.

En resumen, el ecosistema no va a desaparecer. Si tú preguntabas hace años por Granada te decían que Granada era la Alhambra y si preguntas ahora te dicen que es la Alhambra y que hay empresas punteras de biotecnología o IA.

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, posa en su despacho municipal.

¿Es qué medida influye ese ecosistema en la economía de la ciudad?

Nosotros estamos en un 8% del PIB provincial producido por las nuevas tecnologías o la ciencia. Así que pase lo que pase el ecosistema es imparable.

Cuando hablamos de algunas compañías que vienen a instalarse en nuestra ciudad estamos hablando de que muchas de ellas tienen por encima de los 1.500 trabajadores. Esta ciudad tiene 235.000 habitantes. Estas empresas identifican su marca con la historia, con lo académico y con la calidad de vida de Granada. Y todo ello impacta positivamente en la ciudadanía y como decíamos antes, somos cada vez más conscientes.

Seguimos siendo una ciudad de servicios, por lo que las empresas de este sector son las primeras interesadas en que nos den la agencia, porque eso generaría aún más flujo económico si cabe en la ciudad.

Cuando hablamos del crecimiento de este ecosistema, hablamos de que genera la necesidad de puestos de trabajo en servicios, fontaneros, pintores… La ciencia y la tecnología, venga o no la sede, son un motor económico en la ciudad.

Un ejemplo: T-System se ha traído su división de Rusia a Granada. Los ingenieros rusos ya están viniendo y eso genera repercusión económica en la ciudad, sí o sí.

Hay otro factor diferencial, que es la unidad política conformada en torno a este proyecto de ciudad. ¿Cómo se ha conseguido?

Hay un factor muy relevante y es el consenso, de toda Andalucía y en Granada. Hay un hecho histórico: que se haya firmado un pacto por Granada, que no sólo es por la IA, la ciencia y el conocimiento. Se ha firmado un pacto en el ámbito social, económico… donde uno de los puntos clave es aprovechar la oportunidad que genere la ciencia y el conocimiento y uno de los puntos firmados es una apuesta decidida para apostar por el desarrollo de la ciudad basada en la ciencia y el conocimiento. Era un empeño mío sentar a todos y hemos firmado 55 puntos transformadores de la ciudad en los que estamos todos de acuerdo. Este tema no genera debate en la ciudad.

"Está claro que en el sector servicios ya hay un alto grado de implantación de tecnología, pero el pequeño comercio sí que tiene la necesidad de ponerse al día". Francisco Cuenca, alcalde de Granada

Es una apuesta de toda Andalucía. Llevo meses pidiendo el apoyo a todas las capitales de Andalucía. Tengo firmado el apoyo de diputaciones, ayuntamientos (muchos de ellos mediante acuerdos plenarios), la Junta, y eso hace que de alguna manera haya una fortaleza muy potente y hace que toda Andalucía entiende que la AESIA debe estar en Granada.

¿Cómo afrontan el proyecto para ubicar la sede de la AESIA en caso de ser la ciudad elegida?

La sede es un edificio singular que cumple con los requisitos que vienen en el BOE. Está en un edificio con capacidad independiente que no hace mucho más allá de dos años estaba operativo. Era parte de un hospital. No sólo cuenta con estructura administrativa sino dependencias para alojar a un centenar de funcionarios. Esa sede está en un sitio con muy fácil acceso, en una zona residencial, al lado tiene el centro administrativo del Ayuntamiento, tiene la capacidad de crecer… Habría que hacer una mínima adecuación. Aún no está cuantificada.

Imagino que el Ayuntamiento tendrá otros proyectos tecnológicos en marcha. ¿Puede dar algunos ejemplos?

Está claro que en el sector servicios ya hay un alto grado de implantación de nuevas tecnologías, aunque en el pequeño comercio sí que existe la necesidad de ponerles al día.

Para ello y para otras muchas cuestiones, una de las decisiones políticas que tomé en este mandato era poner como concejal en el equipo de gobierno al catedrático Francisco Herrera, que está en el top 100 mundial.

En esta legislatura ya hemos puesto en marcha varios proyectos. Hemos digitalizado todos los servicios, en temas de accesibilidad (plataformas de gestión antiguos); un operativo de ciberseguridad, desarrollado porque a los pocos meses de entrar ya se produjo un ataque y en esos días se puso en marcha todos los sistemas para tener un protocolo.

Además, queremos que el 100% de empresas y ciudadanos de Granada tengan fibra óptica de la mayor competitividad a finales de 2023. Eso es muy difícil en ciudades como la nuestra con un casco histórico peculiar. Hemos instalado 50 puntos de red wifi público en la ciudad. Y muchos proyectos más. Esto no va solo de traerse aquí 100 funcionarios. Aquí detrás hay un proyecto de ciudad.

Sigue los temas que te interesan