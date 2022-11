Visión local, regional y europea para incrementar el músculo de la inteligencia artificial en Granada

En un momento clave para la elección de la futura sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), en la que son cada vez más los candidatos en liza (Alicante, Palma de Mallorca, Gijón, Zaragoza, Orense…), la ciudad de Granada ultima su candidatura "con la tranquilidad de que somos los que de manera natural deberíamos conseguir esa sede".

Aseguran que el trabajo realizado en torno a la inteligencia artificial desde hace 40 años en la Universidad de Granada (UGR) o el hecho de que tanto la UGR y sus investigadores estén en los puestos de privilegio de los principales ránkings mundiales, es algo que "no creemos que ocurra en muchas otras ciudades".

Pero lo más llamativo es que tienen muy claro que "consigamos o no la agencia, por más injusto que fuera que no la consiguiéramos, vamos a seguir siendo una referencia en el sector a nivel europeo y, además, no vamos a dejar de investigar y de trabajar para seguir haciéndolo crecer".

Así se explican importantes personalidades de la IA, los catedráticos Francisco Herrera y Enrique Herrera, o el alcalde, Francisco Cuenca, en cuyos discursos se entrevé que lo más importante del ecosistema generado en Granada no es conseguir una sede estatal sino poner los mimbres para mejorar el futuro de la ciudad.

De lo que no hay duda es de que Granada ha sabido confeccionar, sobre todo en los tres últimos años, un ecosistema vivo y potente que asegura ya no sólo a la ciudad sino a todo el territorio andaluz que cuando se hable de inteligencia artificial haya que dirigir inevitablemente la mirada hacia el sur. La pregunta es: ¿cómo se conforma y quién conforma ese ecosistema? Veamos:

La universidad

Evidentemente, todo ha nacido a partir de las inquietudes generadas en la Universidad de Granada. En 1981, cuando la inteligencia artificial no era más que una prometedora derivada de las matemáticas y la estadística, se presentó en la universidad granadina la primera tesis doctoral sobre la materia, firmada por José Luis Verdegay.

Sólo seis años después, en 1987, la UGR creó el departamento de Supercomputación e Inteligencia Artificial. Desde ese momento, el crecimiento iba a ser imparable. Sus investigadores, entre los que ya se encontraban Franscisco Herrera (que ahora es también concejal en el Ayuntamiento) y Enrique Herrera (que ahora también es vicerrector), comenzaron a ser citado en artículos de todo el mundo.

En estos momentos, el departamento lo conforman nada menos que 80 profesores, a los que hay que sumar doctorandos, becarios… La UGR, además, está situada en el 'top 3' de universidades europeas especializadas en IA y en la posición 33 a nivel mundial, según el último ránking Clarivate. Y por si eso no fuera suficiente: en la actualidad y según el ranking de Stanford, la universidad granadina tiene a 25 profesores dentro del 'top 200' mundial en IA.

Con estos mimbres y con el paso de los años, comenzó a desarrollarse un ecosistema importante, comenzaron a llegar empresas importantes a la ciudad… Y hace dos años se decidió que era momento de dar forma a un ecosistema potente a través del desarrollo de varias entidades. Comenzaron las negociaciones y el resultado fue la creación de tres potentes servicios que se aglutinan bajo el paraguas de una fundación.

AI LAB Granada (visión internacional)

Uno de los principales hitos y el primero por orden cronológico en ver la luz fue el AI Lab Granada. Con el apoyo de Indra y de Google Cloud, la Universidad de Granada anunciaba en julio de 2021 el nacimiento de este centro de desarrollo de inteligencia artificial que se ponía al servicio de la administración, empresas y sociedad en general.

Según se dijo en su día, el centro busca dar respuesta a la necesidad creciente de crear organizaciones inteligentes basadas en la gestión eficiente del dato, de reducir la brecha entre el avance de las tecnologías y el ritmo de adopción de las mismas y de solventar la falta de escala en las propuestas tecnológicas.

Logotipo de la candidatura de Granada a la AESIA, diseñado por el ilustrador Sergio García.

AI Lab Granada está abierto a la adhesión de entidades que quieran impulsar el desarrollo de productos y servicios propios basados en el acceso al máximo nivel de conocimiento y desarrollo alcanzado por la inteligencia artificial a través de los recursos del centro.

Bajo este modelo colaborativo, las empresas adheridas participarán en workshops, proyectos y dinámicas de innovación para reforzar su competitividad, incrementar su eficiencia a través del uso de las tecnologías cognitivas, facilitando la democratización de la IA y maximizando la capacidad para extraer valor de los datos.

AIR Andalusia (visión regional)

Más complicada fue la confección de AIR Andalusia. Esta entidad, creada como Digital Innovation Hub (DIH), un instrumento de la Unión Europea para promover redes colaborativas de gestión de la innovación, nació del diálogo y de la negociación entre los 9 DIH ya existentes en Andalucía relacionados con la robótica y la IA y la Universidad de Granada.

El centro universitario granadino creyó conveniente unificar todos estos hubs en un único hub coordinado por la UGR. Es quizá en ese momento de negociaciones, de tiras y afloja, entre diferentes regiones andaluzas cuando se produce el gran salto cualitativo.

Ese salto cualitativo lo dio la Junta de Andalucía, al apoyar la propuesta de la UGR y diseñar una estrategia por la cual Granada pasaba a ser con un consenso absoluto de todas las provincias y todas las entidades públicas -incluidas las universidades- la capital andaluza de la IA, igual que Sevilla lo iba a ser de la robótica y Málaga de la ciberseguridad.

AIR-Andalusia nacía en diciembre de 2021 como un centro especializado en inteligencia artificial y robótica aplicadas.

Este organismo iba a convertirse en una herramienta de apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a las administraciones públicas para mejorar su eficiencia y competitividad, proporcionándoles el acceso a diferentes servicios de digitalización centrados en la optimización de procesos de negocio/producción, productos o servicios que utilizan tecnologías digitales.

El objetivo del centro pasa también por facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y la experimentación, de modo que las empresas puedan ensayar antes de invertir. El consorcio combina la potencia de la inteligencia artificial, robótica y datos como motores principales de la innovación y el crecimiento económico.

AImpulsa (visión local)

Quizá se había conseguido lo más difícil, unir a toda una región en favor de potenciar la IA desde Granada aprovechando su experiencia en el sector. Fue entonces cuando, también desde la universidad, se creyó oportuno dotar de músculo al ecosistema a nivel local.

En febrero de 2022 nació AImpulsa, auspiciado por la UGR, la Fundación Parque Tecnológico de la Salud, la Cámara Granada y el Ayuntamiento de Granada, aunque también colaboran la Junta de Andalucía y la Diputación.

En la presentación del proyecto, la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, definió la vocación de esta nueva entidad: "Las empresas se van a beneficiar de un desarrollo tecnológico especial, de instrumentos tecnológicos que les permitirán tomar decisiones más acertadas. Y por otro, debemos trabajar para acercar la IA a la población en general, para que comprendan que no es algo alejado de nuestra vida cotidiana, sino que puede ayudarnos a mejorarla, realizando predicciones en temas de salud, en procesos de compra, en la educación o al acudir a un restaurante, por ejemplo".

Solucionar problemas del día a día y acercar la IA a la sociedad es, pues, el principal objetivo de esta entidad local, que además va a tener un importante impacto en sectores educativos, para fomentar que se despierten vocaciones tempranas en torno a esta tecnología y a la innovación.

Fundación Granada IA Research & Innovation

La Fundación se plantea como el agente clave en el ecosistema de innovación que se está creando en Granada alrededor de la inteligencia artificial. Brinda oportunidades para participar en las iniciativas innovadoras que se generarán en aiMPULSA y AI Lab Granada, apoyando en la generación de nuevas actividades empresariales y la internacionalización del tejido empresarial.

Para todas estas labores, la Fundación contará con personal técnico especializado que informe a las empresas sobre el conocimiento y los desarrollos existentes o potencialmente existentes, de manera dirigida a sus necesidades individualizadas; y a la inversa, trasladará a los equipos de investigación y centros tecnológicos, necesidades concretas de mejoras de productos y procesos.

Como explicó Francisco Herrera a D+I, en definitiva, da seguridad jurídica y permite agilidad a todos los colectivos anteriores.

