Siga en directo la segunda jornada de Valencia Digital Summit 2022

Este 26 de octubre arranca la segunda jornada de ponencias de Valencia Digital Summit, el evento tecnológico internacional, impulsado por Startup Valencia, que ya ha batido su propio récord con más de 12.000 registros presenciales.

El programa de este 26 de octubre contará, entre otros asistentes de primer nivel, con Pep Gómez, fundador valenciano del unicornio Fever y de la startup Reby; Eloi Gómez, director ejecutivo de Jeff; Cho-Lung Ling, director general de Streamion; Clara Fernández Porta, cofundadora de Rosita Longevity.

La movilidad y las smart cities también tendrán protagonismo hoy de la mano de compañías como Zeleros, Siemens Mobility, Cooltra o Accenture Song o ponencias como Ciudades inteligentes para un futuro más habitable.

Los sectores de salud, aeroespacial, portuario y la tecnología blockchain contarán con foros propios que desarrollarán una agenda de sesiones donde se expondrán experiencias de innovación y digitalización, así como casos de éxito.

Siga aquí el contenido en directo de la segunda jornada de Valencia Digital Summit:

Esta tarde tendrá lugar la entrega de premios de la VDS2022 Competition, donde han participado más de 500 startups de 35 países distintos.

Un jurado internacional formado por Sébastien Lefebvre, socio del venture capital francés Elaia; Mariano Amartino, director general para América de Microsoft for Startups; Nelly Markova, directora de la firma inglesa de capital riesgo Molten Ventures; Rachelle Young, program director en TNW, principal evento tecnológico del ecosistema tecnológico de Amsterdam impulsado por el diario económico Financial Times, y Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia, moderados por Paloma Mas, events and culture manager de Plug and Play, será el encargado de elegir a las startups ganadoras en las categorías Seed y Growth.

