Mr. Jeff se estrena en Estados Unidos, el primero de los 35 países a los que se expandirá la 'startup' valenciana

Mr. Jeff llega a Estados Unidos. La empresa nacida en Valencia ha abierto recientemente de abrir su primer local en Coral Gables, uno de los barrios más clásicos y señoriales de Miami, además de centro de negocios internacional. Lo hace con una lavandería en alianza con Clean Right que se une a las cuatro que ya tienen en Nueva York.

Eloi Gómez Cal, su fundador y CEO, explica los detalles de este estreno en el mercado más deseado y exigente al mismo tiempo. Bajo el paraguas de Jeff, denominación escogida en Estados Unidos, ofrecen una serie de servicios para activar el emprendimiento. Es decir, no se limita a las lavanderías, sino que arrancan con más opciones, como los espacios de trabajo compartido flexibles. Y, más adelante, desea implantar también FitJeff, sus gimnasios. En España, además, cuentan con BeautyJeff y CoffeeJeff.

“En Estados Unidos hay más de cinco millones de personas que desean comenzar su negocio”, sostiene Gómez Cal. JeffWorks también ha dado sus primeros pasos, como lugar de trabajo de paso, con dos centros en Nueva York y Nueva Jersey.

El fundador relata cómo la pandemia ha creado un antes y un después en el negocio de retail: “Se pasa de vender un producto a vender un servicio. Nosotros, con nuestro modelo, entramos directos al mercado”. En Jeff contemplan dos opciones: que el emprendedor venga ya con el local elegido o que requiera de servicios inmobiliarios para dar con la localización adecuada, pero siempre con una ubicación si no validada, al menos sí recomendada.

Lavanderías, un clásico renovado

Mientras que en España todavía no es tan habitual su uso, en Estados Unidos es bastante generalizado, sobre todo en grandes urbes con apartamentos de espacio limitado. El hecho de contar con una aplicación para la gestión permite la digitalización de un servicio tradicionalmente analógico.

La inversión habitual para abrir uno de esos negocios ronda los 50.000 dólares, aunque puede llegar a 200.000. “Nuestra visión es que cualquier persona puede tener un negocio. Lo necesario es tener un compromiso. Esto se complementa con la Jeff Academy, que te mantiene al día en formación y conocimientos para poder abrir el local”, explica Gómez Cal.

Se acercan a un nicho por ahora poco transitado, el de las franquicias con baja inversión que cuentan con apoyo tanto online como offline. “Me recuerda a Shopify pero para el mundo real”, matiza, “podemos ayudar, por ejemplo con la generación de leads y con la infraestructura”.

Jeff Works

En el caso de los espacios de trabajo distribuidos no pretenden competir con gigantes como WeWork o Regus, sino llegar a un nuevo nicho que por ahora no estaba atendido. “Se trata de trabajadores que no siempre quieren ir a la oficina y tampoco necesitan hacerlo. Puede que trabajen por cuenta propia y a ellos no les interesa tener un espacio constante, pero sí visitas un día a la semana o un lugar para hacer gestiones o llamadas entre encargos”, detalla.

Su apuesta pasar por ofrecer oficina con una modelo de suscripción de 20 dólares al mes cerca de centros de ciudades, pero con buen transporte y servicios, que permitan hacer actividades adicionales. “Es muy sencillo, muy claro, muy limpio. No se trata de un lugar con pretensiones, sino práctico”, dice el fundador.

Llegar a más de 35 mercados

La empresa con sede en Valencia tiene como meta expandirse a más de 35 mercados. Por el momento la empresa centra el grueso de sus esfuerzos en España, Estados Unidos y el resto del mundo, donde quieren llegar a más de 35 mercados.

Durante la conversación resalta una visión que sirve para sistematizar, para tener un efecto que permite replicar el modelo. “En Estados Unidos necesitan un modelo ‘tech-enabled' que todavía no tienen esa visión. Se trata de crear un producto que sea fácil, que consiga no solo la adquisición, sino también la retención de los clientes”, concluye.

