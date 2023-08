Los billetes de 0 euros existen y son piezas de coleccionista: cuánto cuestan, para qué sirven y cómo conseguirlos

Puede parecer una broma o algo completamente ajeno a la realidad que vivimos a día de hoy. Sin embargo, y aunque a muchos les cueste creerlo, los billetes de cero euros existen y se han puesto a la venta en el mercado. Han nacido nada más y nada menos que en Kiel, la ciudad más poblada del estado federado de Schleswig-Holstein, en Alemania. Su estética es como la de cualquier otro billete que circula en los mercados europeos. Pero, en su caso, existe una pequeña peculiaridad que le diferencia del resto: su valor es de cero euros.

A pesar de que este nuevo billete no cuenta con ningún tipo de valor, el Banco Central Europeo (BCE) ha dado el visto bueno a la circulación de este nuevo billete. Una aprobación que llega poco tiempo después de que se anunciase la retirada de los billetes de 500 euros. Han pasado tan solo algunos días desde que se diera el visto bueno a este nuevo billete.

Sin embargo, han sido suficientes para que los 5.000 ejemplares que salieron a la venta hayan sido comprados en su totalidad por coleccionistas. De hecho, su éxito ha llegado hasta el punto de que, tal y como se ha informado desde el Portal de Turismo de la ciudad, saldrá a la venta una segunda edición para todos aquellos que no hayan podido adquirirlo.

Imagen del billete de cero euros.

El billete, al igual que el resto de los que circulan en Europa, cuenta con todas las medidas de seguridad: marca de agua, hilo de cobre y sello holográfico. De este modo, tal y como se ha informado desde el Portal de Turismo, es imposible que se puedan falsificar.

Como era de esperar, este billete no sirve para realizar ningún tipo de compra, debido a que no tiene un valor real, como sí tienen el resto. Sin embargo, la rareza de este nuevo billete ha provocado que los amantes de las joyas de colección no hayan dudado en adquirirlo. De hecho, así lo explican desde el propio Portal de Turismo de Kiel: "Es realmente genuino y, por lo tanto, muy codiciado por los coleccionistas".

El precio de salida de estos billetes ronda los 2,50 euros. Sin embargo, el precio de ellos puede varias en función de su edición. Concretamente, existe una que se vende con un marco de cristal cuyo precio asciende hasta los 16 euros. Tal y como se ha detallado, existen diferentes ediciones de este billete. Cada una de ellas corresponde a un acontecimiento diferente ocurrido en la ciudad de Kiel: el buque alemán Gorch Fock, el levantamiento militar en Kiel o la semana de Kiel.

La parte delantera de estos billetes muestra el origen de la ciudad con una imagen del buque alemán Gorch Fock II, el segundo de una serie de buques gemelos de la Marina de Guerra alemana. En la parte posterior de los billetes, además, aparecen montajes con diferentes monumentos europeos como, por ejemplo, el Coliseo de Roma, la Sagrada Familia de Barcelona, la Torre Eiffel de París o la Puerta de Brandemburgo de Berlín.

Por raro que pueda parecer, no es la primera vez que ocurre un acontecimiento parecido en Europa y que se pone en circulación un billete dirigido a coleccionistas. Pocos se acordarán, pero hace ya un tiempo que se pusieron a la venta monedas de plata de doce, veinte o treinta euros. Del mismo modo que ocurre con los billetes de cero euros, estas no pueden ser utilizadas para comprar. Sin embargo, en Internet se venden por 30 euros.

