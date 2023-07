¿Si estás en el paro tienes derecho a vacaciones?

"Durante el periodo en el que estás percibiendo prestaciones por desempleo no eres un trabajador en activo y, por tanto, no tienes derecho a disfrutar de vacaciones". Así recordó d este lunes el SEPE a través de su página web el procedimiento que deben seguir las personas que están percibiendo ayudas. Añaden que "mientras cobras prestaciones, has de cumplir tus obligaciones de buscar activamente empleo, participar en acciones que incrementen tus posibilidades de trabajar y comparecer ante la entidad gestora cuando seas requerido para ello". En plena época estival se refresca así un debate en torno a la presencialidad en la búsqueda activa de empleo. Algunos van más allá y se preguntan si deben tener los mismos derechos dentro del sistema, empleados y desempleados. ¿Cómo controla la autoridad a los desempleados para que no incumplan el procedimiento establecido? Lo analizamos con la ayuda de Valentín Bote, director de Randstad Research y consultamos las dudas más frecuentes con Ignacio Ruiz Perelló, abogado laboralista. Además, Patricia Ruiz, secretaria confederal de UGT, plantea las capacidades de mejora en el procedimiento en el SEPE que a su juicio podrían servir para modernizar el sistema acorde con el siglo XXI.

