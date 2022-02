Gortázar (CaixaBank): "El sistema financiero ha ido demasiado rápido en la digitalización"

Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, ha reconocido que el sistema financiero "quizás" ha ido "demasiado rápido" en la digitalización y ha destacado la necesidad de no olvidar "que hay personas que no pueden ir por ese camino".

Lo ha hecho en un contexto en el que la banca está recibiendo críticas por la atención a los mayores tras la recogida de firmas de un ciudadano, Carlos San Juan, que han derivado en la puesta en marcha de medidas por parte de todo el sector.

"El sistema financiero hemos ido, quizás, demasiado rápido en ese sentido. No porque no fuéramos conscientes, pero la realidad que nos hace ver esta recogida de firmas como algo muy tangible es que no estábamos haciendo todo lo que podíamos hacer", ha apuntado el banquero durante su intervención en el II Observatorio de las Finanzas de EL ESPAÑOL-Invertia.

Precisamente, al tiempo que Gortázar participaba en este evento la vicepresidenta Nadia Calviño, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, van a firmar con las patronales bancarias (AEB, CECA y UNACC) la actualización del Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca para incluir nuevas medidas para fomentar la atención a las personas mayores o con discapacidad.

CaixaBank anunció ya la puesta en marcha de su propio plan hace algunas semanas, aunque lo desligó de cualquier "exigencia externa". Gortázar ha explicado que este plan se conocerá esta misma semana. "Nuestra ambición es ir más allá" del marco que establece el protocolo, ha dicho el ejecutivo, que solamente ha detallado que incluirá la puesta en marcha de nuevos cajeros. Ha recordado además, que su banco tiene el doble de oficinas y cajeros que el siguiente competidor.

Gonzalo Gortázar, consejero delegado de Caixabank.

Con todo, Gortázar ha puesto que sería más correcto hablar de "exclusión digital" que de "exclusión financiera", dado que el problema no es exclusivo de la banca. "No todas las personas tienen la misma capacidad y agilidad de hacer esa transición", ha dicho, destacando también que para una gran parte de la población la tecnología le ha "facilitado la vida".

"En España [la digitalización] nos ha facilitado hacer tareas desde el móvil que, si no, nos llevarían mucho tiempo. Extender el sistema financiero a todas las personas no debe ser una crítica a la digitalización. Hay que pensar que no es suficiente", ha añadido.

Nuevo plan estratégico

En otro orden de cosas, Gortázar ha adelantado que CaixaBank presentará su nuevo plan estratégico el próximo 17 de mayo, una nueva hoja de ruta tras la fusión con Bankia que la entidad está "acabando de perfilar".

"No daremos grandes sorpresas. En banca no suele ser una gran idea dar grandes bandazos. Nos vamos a centrar en nuestros clientes", ha apuntado al respecto el banquero.

En esta nueva hoja de ruta CaixaBank deberá tener muy en cuenta el nuevo escenario de política monetaria en la zona euro, después de que el Banco Central Europeo (BCE) ya no cierre la puerta a subidas de tipos este mismo año.

El banco, pese a no tener "la bola de cristal", trabaja con el mismo escenario que los mercados, es decir, con "una subida visible, pero moderada". Con todo, "lo más representativo es el cambio después de muchos años de tipos negativos a una normalidad", ha apuntado y ha destacado que "una subida del 0,25% hubiera parecido hace años increíblemente baja".

Respecto al Euríbor, índice clave para la mejora de los márgenes de la banca que lleva ya seis años en negativo, Gortázar ha apuntado que "los futuros están proyectando que se vuelva a positivo a finales de año". Unas perspectivas que, como informó EL ESPAÑOL-Invertia, ya están haciendo a la banca replantease sus estrategias comerciales.

Sigue los temas que te interesan