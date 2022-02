Carlos Ventura (Sabadell): “La morosidad será muy inferior a la que pensamos en años anteriores”

“Si las previsiones de crecimiento del PIB son del orden de magnitud que todos conocemos, detrás habrá actividad, empleo y crecimiento del crédito”. Son palabras que Carlos Ventura, director general y director de Banca de Empresas y Red de Banco Sabadell, ha pronunciado en el II Observatorio de las Finanzas organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Eso sí, ha matizado que hay tres temas que conviene tener en cuenta: inflación, cadena de suministro y tipos de interés. “Afectan de forma desigual a distintos sectores e, incluso, empresas”, matizó. Y respecto a la morosidad, se mostró tajante: “Será muy inferior a la que pensamos hace uno o dos años. A la de años anteriores”.

Una afirmación que basó en que, por ejemplo, tanto empresas como familias están por debajo de la media europea. “Las familias han ahorrado y las empresas han hecho un gran trabajo de readopción, de reinventarse, y de eficiencia”, remarcó Carlos Ventura.

Por tanto, se afronta esta situación desde una buena perspectiva. “Las medidas a nivel de Estado para dar respuesta a la situación ha tenido mucha importancia. Los bancos lo que hemos hecho ha sido un trabajo de acompañar, de analizar, de ir al fondo y de tener más perspectivas. El conjunto de todo ello explica que tengamos unas perspectivas de morosidad mucho más positivas de las que pensábamos”, indicó.

A la par, sostuvo que tanto el papel del ICO como de los ERTE fueron dos medidas “muy importantes para mantener el tejido empresarial, el empleo y, por tanto, minimizar los daños en la economía”.

Hacer frente a los compromisos

Las líneas ICO, para el director general y director de Banca de Empresas y Red de Banco Sabadell, han sido eficaces e inteligentes. “El hecho de poner estas medidas ha hecho que el coste final de estas líneas vaya a ser muy moderado y con un efecto muy positivo para la economía”, subrayó.

El hecho de que el próximo 30 de junio concluyan, “es la mejor noticia. Porque quiere decir que la situación es otra. Si la economía tira como pensamos, las empresas podrán hacer frente a sus compromisos, sus inversiones y sus planes”.

Carlos Ventura, director general y director de Banca de Empresas y Red de Banco Sabadell

Respecto a la subida de los tipos de interés, Carlos Ventura apuntó que “es algo que está bien para todos. No lo miraría con tanto reparo. Otra cosa es el proceso y si es o no demasiado abrupto. Esto último pensamos que no será así”.

Sobre si tendrá un impacto negativo es un sector como el inmobiliario, indicó que no. “Se produce en un momento en el que el esfuerzo de las familias para comprar vivienda compara muy bien con otras épocas. Es relativamente bajo, sostenible. El mercado de compraventa de viviendas no debería perder el dinamismo que tiene en estos momentos”, manifestó.

¿Hipoteca fija o variable? La política de Banco Sabadell se centra en ajustar la oferta a las necesidades del cliente. “A mí me parece que hay una hipoteca para cada caso. Intentamos que no sea sólo un préstamos o una financiación, sino que haya un asesoramiento detrás”, especificó. De ahí el despliegue de la figura del especialista hipotecario.

Para concluir, sobre la inclusión de las personas mayores en un mundo cada vez más digital, Carlos Ventura resaltó que “todos tenemos que ser sensibles. Esto no tiene sentido si no es inclusivo. Ha sido una respuesta para reforzar algo que era necesario”.

Sigue los temas que te interesan