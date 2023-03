Satrustegui (Abante): "Ahora si tienes un 3% en una letra del Tesoro estás perdiendo dinero"

"Ahora si tienes un 3% en una letra [del Tesoro] estás perdiendo dinero". Así de claro se muestra Santiago Satrustegui, presidente de Abante, quien durante su intervención en el III Observatorio de las Finanzas que organizan EL ESPAÑOL e Invertia ha dejado claro que obtener una rentabilidad del 2% en un entorno en el que la inflación supera el 4% "es una malísima inversión".

Para el gestor, "la renta fija vuelve a ser un activo crítico en las carteras", si bien "tenemos que volver a hablar de rentabilidades reales y no nominales".

"Ahora si tienes un 3% en una letra estás perdiendo dinero. Si lo que haces es un plan para financiar tu futuro, ese activo no te permite generar ahorro, no vas a incrementar ahorro respecto a la evolución de los precios", ha advertido.

Y es que la elevada inflación que aún reina tanto en Europa como al otro lado del Atlántico hace que sea más necesario que nunca buscar productos con alta rentabilidad. Solo así se podrá batir al mercado y evitar que la inversión pierda valor.

En este contexto, "la renta fija tendrá que ocupar una parte de las carteras, pero la renta variable y las inversiones de riesgo serán muy relevantes", ha apuntado. "Esa pedagogía habrá que volver a hacerla. Un 2% [de rentabilidad] en un entorno del 4% de inflación es una malísima inversión", ha agregado.

Debate sobre el objetivo de inflación

Para Satrustegui, el actual momento es el indicado para tener el "gran debate" que supone "si la inflación tiene que ser el 2% por alguna razón escrita en piedra o podemos convivir con otros niveles de inflación".

Y es que, en su opinión, "la gran duda" sobre el papel de los bancos centrales llegará "cuando la inflación se haya puesto en el 3% o el 4% y los esfuerzos para llegar al 2% requieran más sufrimiento". "Podríamos plantearnos vivir con el 3%", ha propuesto.

Santiago Satrustegui, presidente de Abante

El presidente de Abante considera que no puede recaer todo el peso de lograr una bajada de la inflación sobre los bancos centrales y opina que marcar un objetivo del 3% para el crecimiento de los precios, en lugar del 2% con el que trabaja actualmente el Banco Central Europeo (BCE) "sería fantástico para el futuro de la humanidad".

Satrustegui ha querido "romper una lanza por los bancos centrales", que "están haciendo lo que tienen que hacer". "Probablemente en los últimos años hemos vivido una peripecia muy difícil y han hecho lo que tenían que hacer", ha añadido. Mientras, muchos gobiernos han "desatado" políticas fiscales expansivas en un contexto de subidas de los tipos de interés.

Política monetaria vs fiscal

"Si escuchas a los banqueros centrales, ahora una preocupación grande que tienen es que ellos pueden hacer políticas de tipos y poner el crédito más caro, pero si el Estado sigue dando cheques o ayudas... Esas ayudas son procíclicas", apunta Satrustegui.

En su opinión, los bancos centrales "quieren limitar la inflación", pero si se introducen medidas que incentivan el gasto el efecto puede llegar a ser contraproducente. "Hay dos enfoques distintos: el banquero central es un profesional serio y el político es serio pero tiene unos intereses distintos", ha agregado.

Además, ha reflexionado que "la política, al final, consiste en gestionar ese sufrimiento que conlleva el ajuste". "Lo que creo que es más sensato es proteger a aquellos que están en una situación mayor de necesidad, pero no poner en marcha normas que generen efectos no deseados protegiendo a gente a la que igual no hay que proteger", ha concluido.

