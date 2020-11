Iñaqui Carnicero Alonso-Colmenares

Doctor Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid U.P.M. 2015 Sobresaliente "Cum Laude", habiendo recibido el título profesional en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid E.T.S.A.M. 1998. Su labor de investigación fue premiada con la beca de la Real Academia de España en Roma en 2008.

Además de su trabajo profesional como arquitecto, ha desarrollado actividad en los campos de la docencia, investigación y comisariado, respondiendo a cuestiones habitacionales, urbanas y de revitalización del tejido arquitectónico existente.

Su obra construida ha sido resultado en su mayor parte de primeros premios en concursos públicos con una variedad de programas que abarcan la Vivienda Colectiva y Social, Centros de Educación Primaria, Secundaria y Superior, Rehabilitación de Patrimonio, Edificios Culturales y Diseño de Exposiciones, y ha sido reconocida nacional e internacionalmente destacando los siguientes premios: Leon de Oro 2016, Premio FAD de Arquitectura y de Opinion 2012, Premio COAM 2012, AIA New York Housing Award 2015, Emerging Architecture Award 2011, Hauser Award 2011 y Design Vanguard 2011 entre otros.

Su experiencia docente comprende 12 años como Profesor Asociado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid E.T.S.A.M., y 8 años como profesor invitado por diversas universidades internacionales destacando: Cornell University, Columbia University, California College of the Arts, Cooper Union, Yale University y Massachussets Institute of Technology M.I.T. entre otras, desarrollando una labor de investigación y acercamiento académico y cultural entre España y Estados Unidos.

En otras actividades internacionales destacan la codirección y diseño del Pabellón de España en la Bienal de Venecia de 2016 con la exposición "Unfinished", premiado con el máximo galardón, el Leon de Oro al mejor pabellón nacional, premio solamente recibido por nuestro país en una ocasión anterior en la edición del año 2000, el comisariado de Arquia Próxima 2018 y la Coordinación General de Bienales 2019.

También ha desempeñado un papel importante en la difusión de la arquitectura española a nivel internacional habiendo sido invitado a números congresos, impartiendo conferencias en mas de 20 países y contribuyendo con su trabajo en numerosas exposiciones y publicaciones.