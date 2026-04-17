El seguro español alerta del "tsunami regulatorio" que frena la innovación en plena transformación tecnológica

El sector asegurador alerta del "tsunami regulatorio" que frena la innovación en plena transformación tecnológica y la pérdida de competitividad europea frente a otras potencias.

El mensaje conjunto de Reale Seguros, Mutua Madrileña, Línea Directa y Mapfre en la sexta edición de Wake Up, Spain! es el de afrontar los desafíos de la inteligencia artificial y la nueva movilidad.

A pesar de las buenas perspectivas, Ignacio Mariscal, consejero delegado de Reale Seguros, no ocultó su preocupación por la carga regulatoria, que, en sus palabras, "roba tiempo" a las compañías para centrarse en lo esencial: el cliente y la innovación.

En esta línea, José Manuel Inchausti, vicepresidente de Mapfre, lanzó una advertencia sobre la pérdida de competitividad frente a potencias como Estados Unidos o China. "Europa avanza en innovación, pero vamos demasiado lentos", señaló.

De hecho, remarcó que "Europa, en la práctica, se está quedando fuera de muchos desarrollos tecnológicos".

José Manuel Inchausti, vicepresidente de Mapfre, durante su intervención en la cuarta jornada del Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre'. David Morales

Para el directivo de Mapfre, el sector asegurador español está preparado para liderar, pero necesita un entorno que favorezca la inversión y la agilidad tecnológica para no quedar rezagado en la carrera global por la digitalización.

"En el caso del sector asegurador, diría que el impacto es menor porque ya éramos una rama de actividad absolutamente regulada", afirmó.

Inchausti recordó todas las regulaciones a las que se enfrenta el sector en el día a día. "Tenemos regulación de todos los colores desde la sostenibilidad, la solvencia, la protección de datos y ahora viene la de la IA, pero estamos acostumbrados ya al cumplimiento de la normativa", remarcó.

La transformación tecnológica es clave para el sector. Sin embargo, Mariscal resaltó que "la IA es una ayuda, pero no es un sustitutivo de las personas. Es una línea roja que nos hemos puesto en el grupo".

Revolución tecnológica

El CEO de Reale abogó por el criterio humano en el proceso asegurador. No obstante, defendió que "no sé si la IA nos ayudará a reducir costes, pero sí a ser más rápidos o dar un mejor servicio a los clientes".

Patricia Ayuela, consejera delegada de Línea Directa Aseguradora, también centró su discurso en la revolución tecnológica. "En Línea Directa queremos liderar la transición del seguro hacia la inteligencia artificial", subrayó.

Para la directiva, la IA no es una opción, sino una ventaja competitiva que permitirá a la compañía ser más ágil y eliminar errores operativos.

Sin embargo, al igual que sus colegas del sector, recordó que la tecnología no sustituye la empatía: "Nada podrá reemplazar la sensibilidad, el sentido común y el corazón de las personas", afirmó, destacando que el equilibrio entre algoritmos y capital humano será la clave para mantener la fidelidad del cliente.

Movilidad

La movilidad sostenible fue el eje central de la intervención de Víctor Zambrana, director general adjunto de Mutua Madrileña. La aseguradora confirmó su ambición de liderar el nuevo paisaje urbano a través de su filial de carsharing, Voltio.

La compañía "planea duplicar su flota de coches eléctricos en Voltio hasta alcanzar los 2.000 vehículos" en los próximos años, según avanzó Zambrana.

Víctor Zambrana, director general adjunto de Mutua Madrileña, durante su intervención en la tercera jornada del Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre'. David Morales

Zambrana advirtió de que el parque móvil español sufrirá un cambio drástico por la "relevante presencia" de fabricantes chinos, que podrían alcanzar cuotas del 35%, aunque recalcaron que la transición hacia el vehículo eléctrico total será todavía un proceso lento.

"Hay menos coches en propiedad y fórmulas más flexibles para acceder a un vehículo, hay más coches eléctricos, más coches chinos por la calle… pero todavía se van a seguir vendiendo coches. Los dos modelos de movilidad convivirán. Estos años se han vendido muchos coches de combustión en España y el parque durará 15 años por lo menos", subrayó.

El entorno de la movilidad está cambiando rápidamente por lo que la aseguradora está diversificando sus líneas de negocio, preparándose para un corto y medio plazo donde tendrán que lidiar con diferentes mentalidades y demandas de los usuarios, desde la propiedad hasta el alquiler de coches, o el simple pago por uso.

Así, remarcó que "siendo sólo una aseguradora, no vamos a ser relevantes en 20 años. Tenemos que ver cómo completar nuestra propuesta de valor con servicios más allá del seguro y que la relación directa con el cliente perviva y se profundice en el futuro".