Preocupación en el sector del transporte en Canarias por la normativa europea de emisiones y la guerra en Irán

Andrés Marín, director general de Fred Olsen Express; Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife; Eduardo Ortega Socorro, redactor jefe de EL ESPAÑOL-Invertia; Javier Climent, director general de Boluda Shipping; y Santiago Guerra, coordinador general de Binter durante Wake Up, Spain! Wake Up, Europe!, que organizan EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores. David Morales. EE

Por su situación geográfica, la conectividad en Canarias es vital tanto por aire como por mar. Por ello, el sector del transporte del archipiélago ha mostrado su preocupación ante la normativa europea de emisiones y el aumento del precio del combustible por el conflicto en Oriente Próximo.

“Las tasas de emisiones (ETS) nos van a matar porque las navieras lo van a tener que pagar y para ello lo trasladarán a los pasajeros”, ha señalado Andrés Marín, director general de Fred Olsen Express durante su intervención en Wake Up, Spain! Wake Up, Europe!, que organizan EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores.

El directivo reconoce que si no hay una excepción “habrá un problema grave en la conectividad marítima y aérea en Canarias”.

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Preocupación que comparte Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, quien ha asegurado que pueden “hacer peligrar la competitividad y la conectividad” y ha alertado de que “tenemos enfrente los puertos marroquíes que operan sin la regulación europea”.

Por su parte, Santiago Guerra, coordinador general de Binter, confía en que las negociaciones con Bruselas “lleguen a buen término” y no haya sanciones.

“Estamos unidos para que esa regulación entre con sentido común y no nos sancionen”, ha apuntado Javier Climent, director general de Boluda Shipping.

Actualmente, se aplican tasas progresivas (40% en 2024, 70% en 2025, 100% en 2026) que afectan al transporte marítimo y aéreo, con extensiones parciales en regiones ultraperiféricas como Canarias hasta 2030.

Guerra de Irán

Pero no es la única preocupación en Canarias. La industria del transporte mira con inquietud el impacto del conflicto en Oriente Medio, especialmente por el aumento del combustible en el transporte.

Andrés Marín asegura que Fred Olsen Express aún no ha subido el precio a sus pasajeros, pero ha alertado de que si dura muchos meses la situación “subirá el precio de las navieras”, pero también de los productos que traigan y se vendan posteriormente en los supermercados.

“Me preocupa que suba el precio para los canarios de los productos y el precio de los billetes para los turistas”, ha señalado.

En esta misma línea, el director general de Boluda Shipping ha mostrado su temor a que haya problemas de escasez de suministros de combustible.

Desde Binter han asegurado que no van a cancelar vuelos, especialmente los de Obligación de Servicio Público (OSP) porque no pueden. Tampoco pueden subir sus tarifas. “Eso va contra nuestra cuenta de resultados”, ha asegurado.

No obstante, Santiago Guerra se ha mostrado tranquilo con respecto al abastecimiento. “La importación de crudo a España del Golfo es un 11% y el 80% del queroseno en nuestro país lo hacen en España”, ha recordado.

Y la excepción está en los puertos canarios. Pedro Suárez cree que para el puerto de Tenerife y de Gran Canaria es “una oportunidad” ya que “el tráfico que no pasa por Ormuz pasa por aquí”.

También es una oportunidad para el turismo de cruceros, donde compiten con destinos del Caribe y Oriente Medio. “Oriente Medio los ha suspendido y están hablando con nosotros para que los podamos atender”, ha avanzado.

Infraestructuras

Los cuatro ponentes de esta mesa del foro han defendido que Canarias tiene una de las mejores redes de transporte del mundo y que la conectividad es muy importante para el archipiélago.

“Canarias vive un momento dulce desde el punto de vista de las mercancías y el turismo”, ha concluido Javier Climent.